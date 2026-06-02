Quantinuum firma un memorando de entendimiento con Mitsubishi Electric para iniciar una alianza estratégica de computación cuántica

Ambas empresas buscan explorar aplicaciones avanzadas de diseño e ingeniería industrial mediante el aprovechamiento de la plataforma de computación cuántica de alta fidelidad de Quantinuum

TOKIO, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, empresa líder en computación cuántica, anunció hoy la firma de un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) no vinculante con Mitsubishi Electric Corporation, reconocido líder mundial en la fabricación, comercialización y venta de equipos y sistemas eléctricos y electrónicos, con el fin de establecer el marco para una alianza estratégica orientada a acelerar el desarrollo de aplicaciones de computación cuántica para el diseño y la ingeniería industrial avanzada.

El acuerdo sienta las bases para que ambas empresas identifiquen de manera conjunta casos de uso industrial de alto impacto, además de explorar enfoques cuánticos e híbridos (cuánticos-clásicos) para los flujos de trabajo de ingeniería de próxima generación. Se prevé que las áreas iniciales de enfoque incluyan la ingeniería asistida por computadora (CAE, por sus siglas en inglés), como la dinámica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés), así como aplicaciones más amplias de simulación y diseño mediante operaciones lógicas de cúbits en la plataforma cuántica de Quantinuum.

"Nos complace comenzar esta colaboración con Mitsubishi Electric en nuestro esfuerzo por alcanzar una utilidad cuántica significativa en la ingeniería industrial", afirmó el Dr. Rajeeb Hazra, presidente y director ejecutivo de Quantinuum. "Al combinar las capacidades líderes en computación cuántica de Quantinuum con la profunda experiencia en ingeniería de Mitsubishi Electric, aspiramos a resolver algunos de los desafíos de diseño y simulación más complejos del mundo".

Bajo la alianza prevista, Quantinuum ofrecerá a Mitsubishi Electric acceso a sus sistemas cuánticos de iones atrapados de alta fidelidad y asesoría experta acerca del desarrollo de algoritmos cuánticos. Mitsubishi Electric aportará su experiencia técnica en el análisis de campos electromagnéticos, análisis estructural y simulación de fluidos térmicos en una amplia gama de aplicaciones industriales, tales como la automatización de fábricas, energía y servicios públicos, aire acondicionado y sistemas de edificación.

"Nos complace enormemente iniciar conversaciones con Quantinuum para avanzar en una alianza estratégica de computación cuántica en virtud de este memorando de entendimiento", señaló Mikio Takabayashi, gerente general sénior del Centro de investigación y desarrollo de tecnología de la información de Mitsubishi Electric. "Al integrar nuestra experiencia en fabricación con los conocimientos digitales, buscamos evaluar la viabilidad y las aplicaciones potenciales de las tecnologías cuánticas en la ingeniería industrial, al mismo tiempo que generamos nuevas ideas y exploramos casos de uso que tengan el potencial de contribuir a la sociedad y al medio ambiente".

El MOU refleja el reconocimiento mutuo de que una participación a corto plazo en la computación cuántica puede generar ventajas estratégicas a largo plazo, a medida que la tecnología avanza hacia su adopción comercial. Ambas empresas consideran que las organizaciones que actúen de manera temprana estarán mejor posicionadas para definir los casos de uso, desarrollar propiedad intelectual y conocimientos patentados, y asegurar el acceso a la infraestructura cuántica emergente en medio de una creciente demanda.

Mediante este MOU, las empresas evaluarán oportunidades de colaboración futura con el potencial de acelerar la innovación tecnológica y generar un valor sostenido para la industria mundial.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma completa diseñada para que la computación cuántica se pueda implementar en entornos del mundo real. La empresa ha implementado comercialmente múltiples generaciones de sistemas cuánticos basados en la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha desarrollado con diseños y capacidades novedosos para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria con base en la fidelidad promedio de sus compuertas de dos cúbits.[1] Quantinuum mantiene colaboraciones activas con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, de servicios financieros, así como en los mercados gubernamentales e industriales.

La empresa cuenta con una plantilla a nivel mundial de aproximadamente 700 empleados, entre los que se incluyen científicos e investigadores de primer nivel. Más del 70 % de su equipo tecnológico cuenta con títulos de doctorado o maestría. La sede de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y dispone de instalaciones adicionales en Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur.

Para más información, visite www.quantinuum.com.

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation

Guiada por su filosofía corporativa, Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) sitúa la sostenibilidad en el centro de sus operaciones y valora la confianza de sus partes interesadas, lo que incluye a la sociedad, clientes, accionistas y empleados. En su búsqueda de rentabilidad, eficiencia del capital y crecimiento, Mitsubishi Electric trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para desarrollar soluciones de valor agregado que resuelvan los complejos desafíos actuales, al tiempo que fortalecen el valor corporativo sostenible de la empresa. Fundada en 1921, Mitsubishi Electric cuenta con más de un siglo de experiencia en el suministro de productos y soluciones fiables y de alta calidad. Con más de 200 empresas del grupo y aproximadamente 150.000 empleados en todo el mundo, la empresa es un reconocido líder mundial en la fabricación, comercialización y venta de equipos y sistemas eléctricos y electrónicos en una amplia variedad de sectores, incluidos sistemas de servicios públicos, sistemas de energía, sistemas de defensa y espaciales, sistemas de automatización de fábricas, equipamiento automotriz, sistemas de edificación, sistemas de aire acondicionado y productos para el hogar, innovaciones digitales, así como semiconductores y dispositivos. Mitsubishi Electric registró ingresos consolidados de 5.894,7 mil millones de yenes (36,8 mil millones de dólares*) en el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2026. Para más información, visite www.MitsubishiElectric.com

*160 JPY = 1 USD, tasa aproximada en el mercado de divisas de Tokio el 31 de marzo de 2026

Declaración de precaución sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden considerarse "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas abarcan todas las declaraciones que no son hechos históricos. Las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "predecir", "proyectar", "futuro", "hará", "buscar", "previsible", la versión negativa de estas palabras, o términos y frases similares, pretenden identificar las declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones se basan en ciertos supuestos y evaluaciones realizados por nuestra dirección a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones económicas y sectoriales actuales, los avances futuros previstos y otros factores que consideran apropiados. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado también están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres importantes, incluidos, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales y tecnológicos que afecten nuestras operaciones, mercados, productos, servicios y precios. De tanto en tanto surgen nuevos factores, y Quantinuum no puede preverlos todos. Cualquier declaración prospectiva es válida únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que la ley exija lo contrario, Quantinuum no asume obligación alguna de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia.

[1] Al 31 de diciembre de 2025.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2655950/5995549/Quantinuum_Logo.jpg

FUENTE Quantinuum