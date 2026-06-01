Quantinuum signe un protocole d'accord avec Mitsubishi Electric pour lancer un partenariat stratégique dans le domaine de l'informatique quantique

Les entreprises ont pour objectif d'explorer les applications d'ingénierie et de conception industrielles avancées en s'appuyant sur la plateforme d'informatique quantique haute fidélité de Quantinuum.

TOKYO, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, société d'informatique quantique de premier plan, a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord non contraignant avec Mitsubishi Electric Corporation, leader mondial reconnu dans la fabrication, le marketing et la vente d'équipements et de systèmes électriques et électroniques, afin d'établir le cadre d'un partenariat stratégique visant à accélérer le développement d'applications d'informatique quantique pour l'ingénierie et la conception industrielles de pointe.

L'accord jette les bases qui permettront aux entreprises d'identifier ensemble les cas d'utilisation industrielle à fort impact et d'explorer les approches quantiques et hybrides quantiques-classiques pour les flux de travail d'ingénierie de la prochaine génération. Les premiers domaines d'intérêt prévus sont l'ingénierie assistée par ordinateur (IAO), comme la dynamique des fluides numérique (CFD), et des applications plus larges de simulation et de conception utilisant des opérations de qubits logiques sur la plateforme quantique de Quantinuum.

« Nous sommes heureux d'entamer cette collaboration avec Mitsubishi Electric, alors que nous travaillons à la mise en place d'une utilité quantique significative pour l'ingénierie industrielle », a déclaré le Dr Rajeeb Hazra, président et directeur général de Quantinuum. « En alliant les capacités d'informatique quantique de Quantinuum à l'expertise en ingénierie de Mitsubishi Electric, nous aspirons à relever certains des défis les plus complexes en matière de conception et de simulation. »

Dans le cadre du partenariat envisagé, Quantinuum fournira à Mitsubishi Electric un accès à ses systèmes quantiques à ions piégés de haute fidélité et une consultation d'experts sur le développement d'algorithmes quantiques. Mitsubishi Electric apportera son expertise dans les domaines de l'analyse des champs électromagnétiques, de l'analyse structurelle et de la simulation des fluides thermiques pour une large gamme d'applications industrielles telles que l'automatisation des usines, l'énergie et les services collectifs, la climatisation et les systèmes de construction.

« Nous sommes ravis d'entamer des discussions avec Quantinuum en vue d'un partenariat stratégique dans le domaine de l'informatique quantique dans le cadre de ce protocole d'accord », a déclaré Mikio Takabayashi, directeur général du centre de R&D des technologies de l'information de Mitsubishi Electric. « En intégrant l'expertise en matière de fabrication aux connaissances numériques, nous visons à évaluer la faisabilité et les applications potentielles des technologies quantiques dans l'ingénierie industrielle, tout en générant de nouvelles idées et en explorant des cas d'utilisation qui ont le potentiel de contribuer à la société et à l'environnement. »

Le protocole d'accord reflète une conscience commune qu'un engagement à court terme dans l'informatique quantique peut créer des avantages stratégiques à long terme à mesure que la technologie progresse vers une adoption commerciale. Les entreprises estiment que les organisations qui agissent à un stade précoce seront mieux placées pour contribuer à définir les cas d'utilisation, à développer une expertise exclusive et à acquérir des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu'à garantir l'accès à l'infrastructure quantique émergente et à répondre à la demande croissante.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, les entreprises évalueront les possibilités de collaboration future susceptibles d'accélérer l'innovation technologique et de créer une valeur durable pour l'industrie mondiale.

À propos de Quantinuum

Quantinuum est une société d'informatique quantique de premier plan qui propose une plateforme complète conçue pour permettre le déploiement de l'informatique quantique dans des environnements réels. La société a déployé commercialement plusieurs générations de systèmes quantiques basés sur l'architecture QCCD bien établie qu'elle a mis en œuvre avec des designs et des capacités inédits pour atteindre les niveaux de précision les plus élevés du secteur sur la base de la fidélité de porte à deux qubits moyenne[1]. Quantinuum dispose de contrats actifs avec les leaders du marché dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la science des matériaux, des services financiers et des marchés publics et industriels.

L'entreprise emploie environ 700 personnes dans le monde, dont des scientifiques et des chercheurs de haut niveau. Plus de 70 % des membres de son équipe technologique sont titulaires d'un doctorat ou d'une maîtrise. Le siège de Quantinuum est situé à Broomfield, dans le Colorado, et la société possède d'autres installations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, au Qatar et à Singapour.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.quantinuum.com.

À propos de Mitsubishi Electric Corporation

Guidée par sa philosophie d'entreprise, Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) place le développement durable au cœur de ses activités et accorde une grande importance à la confiance des parties prenantes, à savoir la société, les clients, les actionnaires et les salariés. Dans sa quête de rentabilité, d'efficacité du capital et de croissance, Mitsubishi Electric travaille en étroite collaboration avec ses clients pour développer des solutions à valeur ajoutée qui répondent aux défis complexes d'aujourd'hui tout en améliorant la valeur durable de l'entreprise. Fondée en 1921, Mitsubishi Electric possède plus d'un siècle d'expérience dans la fourniture de produits et de solutions fiables et de haute qualité. Avec un groupe comptant plus de 200 sociétés et environ 150 000 salariés dans le monde, l'entreprise est un leader mondial reconnu dans la fabrication, la commercialisation et la vente d'équipements et de systèmes électriques et électroniques dans un large éventail de secteurs, notamment les systèmes de services collectifs, les systèmes énergétiques, les systèmes de défense et spatiaux, les systèmes d'automatisation des usines, les équipements automobiles, les systèmes de construction, les systèmes de climatisation et les produits pour la maison, les innovations numériques, ainsi que les semi-conducteurs et les dispositifs. Mitsubishi Electric a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 5 894,7 milliards de yens (36,8 milliards de dollars*) au cours de l'exercice fiscal clos le 31 mars 2026. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.MitsubishiElectric.com

*160 JPY = 1 USD, le taux approximatif sur le marché des changes de Tokyo le 31 mars 2026.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Les mots « anticiper », « supposer », « croire », « continuer », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « être susceptible de », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « futur », « chercher », « prévisible », la version négative de ces mots, ou des termes et expressions similaires ont pour but d'identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur certaines hypothèses et évaluations faites par notre direction à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions économiques et sectorielles actuelles, des développements futurs attendus et d'autres facteurs qu'elle juge appropriés. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, des facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux et technologiques affectant nos activités, nos marchés, nos produits, nos services et nos prix. De nouveaux facteurs apparaissent de temps à autre, que Quantinuum ne peut pas tous prévoir. Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date de sa publication et, sauf si la loi l'exige, Quantinuum ne s'engage à assumer aucune obligation de mise à jour ou de révision d'une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

[1] Au 31 décembre 2025.

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