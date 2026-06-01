- Quantinuum firma un memorando de entendimiento con Mitsubishi Electric para lanzar una alianza estratégica en computación cuántica

Las dos compañías tienen como objetivo explorar aplicaciones avanzadas de ingeniería y diseño industrial aprovechando la plataforma de computación cuántica de alta fidelidad de Quantinuum

TOKIO, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, empresa líder en computación cuántica, ha dado a conocer hoy la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) no vinculante con Mitsubishi Electric Corporation, líder mundial reconocido en la fabricación, comercialización y venta de equipos y sistemas eléctricos y electrónicos, para establecer un marco de colaboración estratégica que acelere el desarrollo de aplicaciones de computación cuántica para la ingeniería y el diseño industrial avanzados.

El acuerdo sienta las bases para que las empresas identifiquen conjuntamente casos de uso industrial de alto impacto y exploren enfoques cuánticos e híbridos cuántico-clásicos para los flujos de trabajo de ingeniería de próxima generación. Las áreas iniciales de enfoque previstas incluyen la ingeniería asistida por computadora (CAE), como la dinámica de fluidos computacional (CFD), y aplicaciones más amplias de simulación y diseño que utilizan operaciones lógicas de cúbits en la plataforma cuántica de Quantinuum.

"Nos complace iniciar esta colaboración con Mitsubishi Electric mientras trabajamos para lograr una utilidad cuántica significativa para la ingeniería industrial", explicó el doctor Rajeeb Hazra, presidente y consejero delegado de Quantinuum. "Al combinar las capacidades líderes de computación cuántica de Quantinuum con la profunda experiencia en ingeniería de Mitsubishi Electric, aspiramos a abordar algunos de los desafíos de diseño y simulación más complejos del mundo".

Según la asociación prevista, Quantinuum proporcionaría a Mitsubishi Electric acceso a sus sistemas cuánticos de iones atrapados de alta fidelidad y asesoramiento experto en el desarrollo de algoritmos cuánticos. Mitsubishi Electric aportaría su experiencia en análisis de campos electromagnéticos, análisis estructural y simulación termofluida en una amplia gama de aplicaciones industriales, como automatización de fábricas, energía y servicios públicos, aire acondicionado y sistemas de construcción.

"Nos complace iniciar conversaciones con Quantinuum para impulsar una alianza estratégica en computación cuántica en el marco de este Memorando de Entendimiento", declaró Mikio Takabayashi, director general del Centro de I+D de Tecnologías de la Información de Mitsubishi Electric. "Al integrar la experiencia en fabricación con la visión digital, buscamos evaluar la viabilidad y las posibles aplicaciones de las tecnologías cuánticas en la ingeniería industrial, a la vez que generamos nuevas ideas y exploramos casos de uso con potencial para contribuir a la sociedad y al medio ambiente".

El Memorando de Entendimiento refleja el reconocimiento compartido de que la colaboración a corto plazo con la computación cuántica puede generar ventajas estratégicas a largo plazo a medida que la tecnología avanza hacia su adopción comercial. Ambas compañías creen que las organizaciones que actúen con anticipación estarán mejor posicionadas para contribuir a definir casos de uso, desarrollar experiencia propia, asegurar los derechos de propiedad intelectual y facilitar el acceso a la infraestructura cuántica emergente ante la creciente demanda.

Mediante este Memorando de Entendimiento, las compañías evaluarán oportunidades de colaboración futura con potencial para acelerar la innovación tecnológica y generar valor sostenible para la industria global.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para implementar la computación cuántica en entornos reales. La compañía ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha incorporado diseños y capacidades innovadoras para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria, basados en la fidelidad promedio de las puertas de dos cúbits[1]. Quantinuum mantiene una colaboración activa con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, servicios financieros, gobierno e industria.

La compañía cuenta con una plantilla global de aproximadamente 700 empleados, incluyendo científicos e investigadores de primer nivel. Más del 70% de su equipo tecnológico posee doctorados o Masters. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur.

Si desea más información visite www.quantinuum.com.

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation

Guiada por su filosofía empresarial, Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) sitúa la sostenibilidad en el centro de sus operaciones y valora la confianza de sus grupos de interés: sociedad, clientes, accionistas y empleados. En su búsqueda de rentabilidad, eficiencia de capital y crecimiento, Mitsubishi Electric colabora estrechamente con sus clientes para desarrollar soluciones de valor añadido que aborden los complejos desafíos actuales, al tiempo que potencian el valor corporativo sostenible de la empresa. Fundada en 1921, Mitsubishi Electric cuenta con más de un siglo de experiencia en la entrega de productos y soluciones fiables y de alta calidad. Con más de 200 empresas del grupo y aproximadamente 150.000 empleados en todo el mundo, la compañía es un líder mundial reconocido en la fabricación, comercialización y venta de equipos y sistemas eléctricos y electrónicos en una amplia gama de sectores, incluidos sistemas de servicios públicos, sistemas energéticos, sistemas de defensa y espaciales, sistemas de automatización industrial, equipos para la industria automotriz, sistemas para edificios, sistemas de aire acondicionado y productos para el hogar, innovaciones digitales y semiconductores y dispositivos. Mitsubishi Electric registró ingresos consolidados de 5.894,7 millones de yenes (36.800 millones de dólares estadounidenses*) en el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2026. Para obtener más información, visite la página web www.MitsubishiElectric.com

*160 yenes japoneses = 1 dólar estadounidense, tipo de cambio aproximado en el Mercado de Divisas de Tokio el 31 de marzo de 2026.

Declaración de advertencia sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden considerarse "declaraciones prospectivas" según lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen todas aquellas que no son hechos históricos. Las palabras "anticipar", "asumir", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "predecir", "proyectar", "futuro", "hará", "buscar", "previsible", sus formas negativas o términos y frases similares tienen como objetivo identificar las declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones se basan en ciertas suposiciones y evaluaciones realizadas por nuestra gerencia a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones económicas y de la industria actuales, los desarrollos futuros esperados y otros factores que consideran apropiados. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado también están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres importantes, incluidos, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales y tecnológicos que afectan a nuestras operaciones, mercados, productos, servicios y precios. De vez en cuando surgen nuevos factores, y no es posible que Quantinuum los prediga todos. Cualquier declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha en que se realiza y, salvo que lo exija la ley, Quantinuum no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra índole.

[1] A fecha de 31 de diciembre de 2025.

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