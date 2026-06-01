Quantinuum unterzeichnet Absichtserklärung mit Mitsubishi Electric zur Gründung einer strategischen Partnerschaft im Bereich Quantencomputing

Unternehmen wollen mithilfe der hochpräzisen Quantencomputing-Plattform von Quantinuum fortschrittliche Anwendungen in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Design erforschen

TOKIO, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, gab heute bekannt, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (MOU) mit der Mitsubishi Electric Corporation unterzeichnet hat, einem weltweit anerkannten Marktführer in der Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von elektrischen und elektronischen Geräten und Systemen. Ziel ist es, einen Rahmen für eine strategische Partnerschaft zu schaffen, um die Entwicklung von Quantencomputing-Anwendungen für fortschrittliche industrielle Technik und Konstruktion voranzutreiben.

Die Vereinbarung schafft die Grundlage dafür, dass die Unternehmen gemeinsam vielversprechende industrielle Anwendungsfälle identifizieren und quantenbasierte sowie hybride quanten-klassische Ansätze für Engineering-Workflows der nächsten Generation erproben. Zu den voraussichtlichen ersten Schwerpunkten zählen computergestütztes Engineering (CAE), wie beispielsweise die numerische Strömungsmechanik (CFD), sowie umfassendere Simulations- und Konstruktionsanwendungen, die logische Qubit-Operationen auf der Quantenplattform von Quantinuum nutzen.

„Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit mit Mitsubishi Electric zu beginnen, während wir auf einen sinnvollen Einsatz von Quantencomputern im industriellen Engineering hinarbeiten", sagte Dr. Rajeeb Hazra, Präsident und CEO von Quantinuum. „Durch die Kombination der führenden Quantencomputing-Fähigkeiten von Quantinuum mit dem fundierten technischen Know-how von Mitsubishi Electric wollen wir einige der weltweit komplexesten Herausforderungen im Bereich Design und Simulation angehen."

Im Rahmen der geplanten Partnerschaft würde Quantinuum Mitsubishi Electric Zugang zu seinen hochpräzisen Trapped-Ion-Quantensystemen sowie fachliche Beratung bei der Entwicklung von Quantenalgorithmen gewähren. Mitsubishi Electric würde Fachwissen in den Bereichen elektromagnetische Feldanalyse, Strukturanalyse und thermische Strömungssimulation für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen wie Fabrikautomation, Energie- und Versorgungsunternehmen, Klimatechnik und Gebäudesysteme einbringen.

„Wir freuen uns sehr, Gespräche mit Quantinuum aufzunehmen, um im Rahmen dieser Absichtserklärung eine strategische Partnerschaft im Bereich Quantencomputing voranzutreiben", sagte Mikio Takabayashi, Senior General Manager des Forschungs- und Entwicklungszentrums für Informationstechnologie bei Mitsubishi Electric. „Durch die Integration von Fertigungskompetenz und digitalen Erkenntnissen wollen wir die Machbarkeit und potenzielle Anwendungsmöglichkeiten von Quantentechnologien im Industriebau bewerten und gleichzeitig neue Ideen entwickeln sowie Anwendungsfälle erkunden, die das Potenzial haben, einen Beitrag für Gesellschaft und Umwelt zu leisten."

Die Absichtserklärung spiegelt die gemeinsame Erkenntnis wider, dass ein frühzeitiges Engagement im Bereich Quantencomputing langfristige strategische Vorteile schaffen kann, während die Technologie ihren Weg zur kommerziellen Einführung fortsetzt. Die Unternehmen sind der Ansicht, dass Organisationen, die frühzeitig handeln, besser positioniert sind, um Anwendungsfälle mitzugestalten, eigenes Fachwissen aufzubauen und Rechte an geistigem Eigentum zu sichern sowie den Zugang zu neu entstehender Quanteninfrastruktur angesichts wachsender Nachfrage zu sichern.

Im Rahmen der Absichtserklärung werden die Unternehmen Möglichkeiten für eine zukünftige Zusammenarbeit evaluieren, die das Potenzial haben, technologische Innovationen zu beschleunigen und nachhaltigen Wert für die globale Industrie zu schaffen.

Informationen zu Quantinuum

Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das eine Full-Stack-Plattform anbietet, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis der bewährten QCCD-Architektur kommerziell eingeführt, die es mit neuartigen Designs und Funktionen implementiert hat, um die branchenweit höchsten Genauigkeitsniveaus auf Basis der durchschnittlichen Zwei-Qubit-Gattertreue zu erreichen.[1] Quantinuum arbeitet aktiv mit Marktführern aus den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften, Finanzdienstleistungen sowie dem staatlichen und industriellen Sektor zusammen.

Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 700 Mitarbeiter, darunter Spitzenwissenschaftler und Forscher. Über 70 % des Technologieteams verfügen über einen Doktortitel oder Master-Abschluss. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und unterhält weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, Japan, Katar und Singapur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.quantinuum.com.

Informationen zu Mitsubishi Electric Corporation

Geleitet von ihrer Unternehmensphilosophie stellt die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit und schätzt das Vertrauen ihrer Stakeholder – darunter die Gesellschaft, Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Streben nach Rentabilität, Kapitaleffizienz und Wachstum arbeitet Mitsubishi Electric eng mit Kunden zusammen, um wertschöpfende Lösungen zu entwickeln, die den komplexen Herausforderungen von heute gerecht werden und gleichzeitig den nachhaltigen Unternehmenswert steigern. Mitsubishi Electric wurde 1921 gegründet und verfügt über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung in der Bereitstellung zuverlässiger, hochwertiger Produkte und Lösungen. Mit über 200 Konzernunternehmen und rund 150.000 Mitarbeitern weltweit ist das Unternehmen ein anerkannter globaler Marktführer in der Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb von elektrischen und elektronischen Geräten und Systemen in einer Vielzahl von Branchen, darunter öffentliche Versorgungssysteme, Energiesysteme, Verteidigungs- und Raumfahrtsysteme, Fabrikautomationssysteme, Automobilausrüstung, Gebäudesysteme, Klimaanlagen und Haushaltsprodukte, digitale Innovationen sowie Halbleiter und Bauelemente. Mitsubishi Electric erzielte im Geschäftsjahr, das am 31. März 2026 endete, einen konsolidierten Umsatz von 5.894,7 Milliarden Yen (36,8 Milliarden US-Dollar*). Weitere Informationen finden Sie unter www.MitsubishiElectric.com

*JPY 160=USD 1, der ungefähre Kurs auf dem Tokioter Devisenmarkt am 31. März 2026

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Die Begriffe „voraussehen", „annehmen", „glauben", „fortsetzen", „könnte", „schätzen", „erwarten", „beabsichtigen", „könnte", „planen", „potenziell", „vorhersagen", „prognostizieren", „zukünftig", „wird", „anstreben", „vorhersehbar" sowie die Verneinungen dieser Begriffe oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Solche Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und Einschätzungen unseres Managements, die auf dessen Erfahrung und dessen Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Wirtschafts- und Branchenlage, erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren beruhen, die das Management für relevant hält. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zudem einer Reihe wesentlicher Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche und technologische Faktoren, die unsere Geschäftstätigkeit, Märkte, Produkte, Dienstleistungen und Preise beeinflussen. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist Quantinuum nicht möglich, alle derartigen Faktoren vorherzusagen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Quantinuum keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

[1] Stand: 31. Dezember 2025.

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