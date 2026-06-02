퀀티넘, 미쓰비시 전기와 전략적 양자 컴퓨팅 파트너십 구축을 위한 양해각서 체결

양측 회사, 퀀티넘의 고충실도 양자 컴퓨팅 플랫폼을 활용한 고급 산업 엔지니어링 및 설계 애플리케이션 탐색 목표

도쿄, 2026년 6월 2일 /PRNewswire/ -- 선도적인 양자 컴퓨팅 기업 퀀티넘(Quantinuum)이 6월 2일, 전기 및 전자 장비와 시스템의 제조, 마케팅, 판매 분야에서 세계적으로 인정받는 글로벌 선도기업인 미쓰비시 전기(Mitsubishi Electric Corporation)와 고급 산업 엔지니어링 및 설계를 위한 양자 컴퓨팅 애플리케이션 개발 가속화를 목표로 하는 전략적 파트너십의 프레임워크를 구축하기 위한 구속력 없는 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했다.

이 협약은 양사가 영향력 높은 산업 사용 사례를 공동으로 식별하고 차세대 엔지니어링 워크플로를 위한 양자 및 하이브리드 양자-고전 접근법을 탐색하기 위한 기반을 마련한다. 예상되는 초기 집중 분야에는 전산 유체 역학(Computational Fluid Dynamics, CFD) 같은 컴퓨터 지원 엔지니어링(Computer-Aided Engineering, CAE), 그리고 퀀티넘의 양자 플랫폼에서 논리 큐비트 연산을 활용하는 더 광범위한 시뮬레이션 및 설계 애플리케이션이 포함된다.

퀀티넘의 라지브 하즈라(Rajeeb Hazra) 사장 겸 최고경영자는 "산업 엔지니어링에 대한 의미 있는 양자 유틸리티를 향해 나아가면서 미쓰비시 전기와의 이번 협력을 시작하게 되어 기쁘다"고 말했다. 이어 "퀀티넘의 선도적인 양자 컴퓨팅 역량과 미쓰비시 전기의 깊은 엔지니어링 전문성을 결합함으로써 세계에서 가장 복잡한 설계 및 시뮬레이션 과제 중 일부를 해결하는 것을 목표로 한다"고 덧붙였다.

구상된 파트너십 하에서 퀀티넘은 미쓰비시 전기에 고충실도 트랩 이온 양자 시스템에 대한 접근과 양자 알고리즘 개발에 대한 전문가 자문을 제공할 예정이다. 미쓰비시 전기는 공장 자동화, 에너지 및 공공 유틸리티, 에어컨, 건물 시스템과 같은 광범위한 산업 애플리케이션 전반에 걸쳐 전자기장 분석, 구조 분석, 열 유체 시뮬레이션 분야의 도메인 전문성을 기여할 것이다.

미쓰비시 전기 정보 기술 연구개발 센터(Information Technology R&D Center)의 다카바야시 미키오(Mikio Takabayashi) 수석 총괄 매니저는 "이 양해각서 하에서 전략적 양자 컴퓨팅 파트너십을 발전시키기 위해 퀀티넘과 논의를 시작하게 되어 기쁘다"고 말했다. 이어 "제조 전문성과 디지털 인사이트를 통합함으로써 산업 엔지니어링에서 양자 기술의 실현 가능성과 잠재적 애플리케이션을 평가하는 동시에 사회와 환경에 기여할 가능성이 있는 새로운 아이디어를 창출하고 사용 사례를 탐색하는 것을 목표로 한다"고 덧붙였다.

이 양해각서는 기술이 상업적 도입을 향해 계속 발전함에 따라 양자 컴퓨팅과의 근기간 참여가 장기적인 전략적 이점을 창출할 수 있다는 공동의 인식을 반영한다. 양사는 일찍 행동하는 조직이 사용 사례를 형성하고, 독점적 전문성을 구축하며, 지식재산권을 확보하고, 증가하는 수요 속에서 신흥 양자 인프라에 대한 접근을 확보하는 데 더 나은 위치에 있을 것이라고 믿는다.

양해각서를 통해 양사는 기술 혁신을 가속화하고 글로벌 산업을 위한 지속적인 가치를 창출할 잠재력이 있는 미래 협력 기회를 평가할 예정이다.

퀀티넘 소개

퀀티넘은 실세계 환경에서 양자 컴퓨팅을 배포 가능하게 만들도록 설계된 풀스택 플랫폼을 제공하는 선도적인 양자 컴퓨팅 기업이다. 회사는 평균 2큐비트 게이트 충실도를 기반으로 업계 최고 정확도 수준을 달성하기 위해 새로운 설계와 역량으로 구현한 잘 확립된 QCCD 아키텍처를 기반으로 구축된 양자 시스템의 여러 세대를 상업적으로 배포했다.[1] 퀀티넘은 제약, 소재 과학, 금융 서비스, 정부 및 산업 시장 전반에 걸쳐 시장 선도기업들과 활발한 협력을 진행하고 있다.

회사는 최고 수준의 과학자와 연구자들을 포함하여 약 700명의 글로벌 인력을 보유하고 있다. 기술 팀의 70% 이상이 박사 또는 석사 학위를 보유하고 있다. 퀀티넘의 본사는 콜로라도주 브룸필드에 있으며, 미국, 영국, 독일, 일본, 카타르, 싱가포르 전반에 추가적인 시설을 보유하고 있다.

www.quantinuum.com에서 자세한 정보를 확인할 수 있다.

미쓰비시 전기 소개

미쓰비시 전기(TOKYO: 6503)는 기업 철학에 따라 지속가능성을 운영의 핵심에 두고 사회, 고객, 주주 및 직원을 아우르는 이해관계자 신뢰를 소중히 여긴다. 수익성, 자본 효율성, 성장을 추구하면서 미쓰비시 전기는 고객들과 긴밀히 협력하여 오늘날의 복잡한 과제를 해결하는 동시에 회사의 지속 가능한 기업 가치를 향상하는 부가가치 솔루션을 개발한다. 1921년에 설립된 미쓰비시 전기는 100년 이상 신뢰할 수 있는 고품질 제품과 솔루션을 제공해 온 경험을 보유하고 있다. 200개 이상의 그룹 계열사와 전 세계 약 15만 명의 직원을 보유한 이 회사는 공공 유틸리티 시스템, 에너지 시스템, 방위 및 우주 시스템, 공장 자동화 시스템, 자동차 장비, 건물 시스템, 에어컨 시스템 및 가전제품, 디지털 혁신, 반도체 및 디바이스를 포함한 광범위한 부문에 걸쳐 전기 및 전자 장비와 시스템의 제조, 마케팅, 판매 분야에서 세계적으로 인정받는 글로벌 선도기업이다. 미쓰비시 전기는 2026년 3월 31일로 끝나는 회계연도에 5조 8947억 엔(미화 368억 달러*)의 연결 매출을 기록했다. www.MitsubishiElectric.com에서 자세한 정보를 확인할 수 있다.

*2026년 3월 31일 도쿄 외환시장의 환율 기준 1달러 = 160엔

미래 예측 진술에 관한 주의 사항

이 보도자료에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)의 의미 내에서 '미래 예측 진술 진술'로 간주할 수 있는 특정 진술이 포함되어 있다. 미래 예측 진술 진술에는 역사적 사실이 아닌 모든 진술이 포함된다. '예상한다', '가정한다', '믿는다', '계속한다', '할 수 있다', '추정한다', '기대한다', '의도한다', '할 수도 있다', '계획한다', '잠재적인', '예측한다', '예상한다', '미래', '할 것이다', '추구한다', '예측 가능한' 등의 단어들, 이러한 단어들의 부정형, 또는 유사한 용어와 구문은 미래 예측 진술 진술을 식별하기 위한 것이다. 이러한 진술은 경영진의 경험과 역사적 추세, 현재 경제 및 산업 조건, 예상되는 미래 개발 및 적절하다고 판단하는 기타 요소에 대한 인식을 바탕으로 한 특정 가정과 평가에 기반한다. 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술 진술은 또한 운영, 시장, 제품, 서비스 및 가격에 영향을 미치는 경제적, 경쟁적, 정부적, 기술적 요소를 포함하되 이에 국한되지 않는 여러 중요한 위험과 불확실성의 영향을 받는다. 새로운 요소들이 수시로 등장하며, 퀀티넘이 모든 이러한 요소를 예측하는 것은 불가능하다. 미래 예측 진술 진술은 작성된 날짜 기준으로만 유효하며, 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 퀀티넘은 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 미래 예측 진술 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.

[1] 2025년 12월 31일 기준.

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SOURCE Quantinuum