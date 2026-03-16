Queen Elizabeth's School, Gurugram, parte de GEDU Global Education, lanza la suite de admisiones para dar la bienvenida a posibles familias

~ Invita a presentar solicitudes para EY1 a Year 9 para el año académico 2026–27 ~

~ Da la bienvenida a su primera cohorte de estudiantes de día e internos ~

GURUGRAM, India, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Queen Elizabeth's School, Gurugram, parte de GEDU Global Education, un grupo educativo global con sede en el Reino Unido, anunció hoy el lanzamiento de su suite de admisiones, ya que invita a presentar solicitudes para EY1 a Year 9 para el año académico 2026–27. Marcando un hito importante en el viaje de la escuela en la India, el campus de Gurugram extenderá un legado educativo de larga data a través de un plan de estudios que equilibra la profundidad académica con el desarrollo personal y la perspectiva global. La escuela también introdujo instalaciones de internado, dando la bienvenida a su primera cohorte de estudiantes diurnos e internos cuando comience a operar en agosto de 2026.

El anuncio se realizó durante la ceremonia de inauguración, que reunió a una distinguida reunión que incluyó a la Sra. Susan Acland-Hood, Secretaria Permanente del Departamento de Educación del Reino Unido, representantes de la Alta Comisión Británica y el Consejo Británico, y miembros del equipo de liderazgo de la escuela.

Alison Barrett MBE, Directora para la India del British Council, dijo: "La India y el Reino Unido comparten una asociación sólida y duradera en la educación, basada en un compromiso compartido con la excelencia académica, la innovación y una perspectiva global. Felicito a Gurugram Queen Elizabeth's School por el lanzamiento de las admisiones en la India, lo que refleja el creciente interés por las oportunidades de educación internacional y la profundización de los vínculos educativos entre nuestros dos países. Damos la bienvenida a las iniciativas que reúnen el patrimonio educativo británico con el dinámico panorama de aprendizaje de la India, creando oportunidades enriquecedoras para que los estudiantes desarrollen los conocimientos, habilidades y perspectivas necesarios en un mundo interconectado ".

La Sra. Caroline Pendleton-Nash, directora ejecutiva de las Escuelas Globales de la Reina Isabel, dijo: "India representa uno de los paisajes educativos más dinámicos y con visión de futuro del mundo, y el lanzamiento de la Suite de Admisiones en Gurugram marca un paso importante en nuestro camino para establecer las Escuelas Globales de la Reina Isabel en el país. A medida que invitamos a las solicitudes para el año académico inaugural, esperamos dar la bienvenida a las familias que comparten nuestra creencia en el poder transformador de una educación excepcional. A través de las Escuelas Globales de la Reina Isabel, nuestro objetivo es acercar el patrimonio, los valores y los estándares académicos formados a lo largo de más de cuatro siglos a los estudiantes y expatriados indios, al tiempo que construimos un puente académico significativo entre el Reino Unido y la India ".

El Dr. Craig Cook, director fundador de Queen Elizabeth's School, Gurugram, dijo: "El lanzamiento de Gurugram Admissions Suite brinda a las familias la oportunidad de experimentar el espíritu distintivo que ha definido a Queen Elizabeth's Global Schools durante más de 450 años. Nuestro marco académico está diseñado para combinar el rigor intelectual con un fuerte cuidado pastoral y un rico entorno cocurricular, lo que garantiza que los estudiantes desarrollen tanto la excelencia académica como la fortaleza de carácter. Esperamos dar la bienvenida a nuestra cohorte fundadora de estudiantes y nutrir a jóvenes seguros, capaces y responsables que estén preparados para contribuir positivamente a un mundo interconectado ".

La recién lanzada Gurugram Admissions Suite servirá como el primer espacio de participación dedicado para las familias que buscan aprender sobre la filosofía académica, los valores y el entorno de aprendizaje de la escuela. Diseñado para presentar a los futuros padres las creencias y aspiraciones de la escuela, el conjunto proporcionará una oportunidad para que las familias se involucren estrechamente con el liderazgo escolar y los equipos de admisiones mientras exploran la posibilidad de formar parte de la comunidad isabelina.

Consultas y solicitudes de admisión

Las posibles familias interesadas en solicitar el año académico

2026–27 pueden visitar el Gurugram Admissions Suite o conectarse

con los equipos de admisión a través de los siguientes datos: Dirección: Tower 1, Atrium Place, Gurugram

Teléfono: +91 921 702 4848

Correo electrónico:[email protected]

Acerca de Queen Elizabeth's School de Gurugram

Queen Elizabeth's School, Gurugram, forma parte de Queen Elizabeth's Global Schools bajo el paraguas de la red GEDU Global Education, que brinda una educación británica de clase mundial a la India. Inspirada en el legado de la Escuela de la Reina Isabel, Barnet, fundada bajo la Carta Real en 1573, la escuela se basa en más de 450 años de herencia académica y educación basada en el carácter.

A partir de agosto de 2026, la escuela dará la bienvenida a los estudiantes de EY1 a Year 9, expandiéndose gradualmente a Year 13. La escuela planea ofrecer el Plan de Estudios Internacional de Cambridge, que conduce a las vías IGCSE y A Level, junto con instalaciones de internado que apoyarán a una comunidad estudiantil diversa e internacional.

La educación en Queen Elizabeth's School, Gurugram, se rige por tres pilares integrados: QE House, que fomenta la pertenencia y el liderazgo; QE Futures, que prepara a los estudiantes para la vida más allá de la escuela; y QE Flourish, un programa co-curricular dinámico que abarca la creatividad, el servicio, el bienestar y el deporte. Juntos, crean un entorno educativo equilibrado que nutre a jóvenes seguros, capaces y responsables.

Para más información, visite www.qegurugram.com

Acerca de GEDU Global Education

GEDU Global Education (GEDU) es un grupo de 15 instituciones educativas con sede en el Reino Unido con la misión de cambiar vidas a través de la educación y mejorar los niveles de vida y el acceso al aprendizaje en todo el mundo. El Grupo tiene operaciones en 16 países, incluidos India, EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania, España, Malta, Emiratos Árabes Unidos, India, Arabia Saudita, Australia, Irlanda y Canadá.

GEDU ofrece una variedad de oportunidades educativas, desde K-12 hasta licenciaturas, maestrías y Ph.D./DBA, así como aprendizajes y escuelas de idiomas. Nuestro portafolio tiene más de 85,000 estudiantes, cubre una amplia gama de temas y se caracteriza por un gran enfoque tanto en la empleabilidad como en la experiencia, para maximizar el retorno de la inversión para los estudiantes.

FUENTE Global Education (GEDU)