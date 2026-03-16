L'école Queen Elizabeth, Gurugram, qui fait partie de GEDU Global Education, lance une suite d'admission pour accueillir les familles potentielles.

~ Invites Applications for EY1 to Year 9 for Academic Year 2026-27 ~

~ Accueille sa première cohorte d'externes et d'internes ~

GURUGRAM, Inde, 16 mars 2026 /PRNewswire/ -- L'école Queen Elizabeth, Gurugram, qui fait partie de GEDU Global Education, un groupe éducatif mondial basé au Royaume-Uni, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa suite d'admissions en invitant les élèves de l'EY1 à l'année 9 pour l'année académique 2026-27 à poser leur candidature. Marquant une étape importante dans le parcours de l'école en Inde, le campus de Gurugram prolongera un héritage éducatif de longue date grâce à un programme d'études qui concilie la profondeur académique avec le développement personnel et la perspective mondiale. L'école a également mis en place des installations d'internat, accueillant sa première cohorte d'élèves externes et internes lorsqu'elle commencera ses activités en août 2026.

L'annonce a été faite lors de la cérémonie d'inauguration, qui a réuni une assemblée distinguée comprenant Mme Susan Acland-Hood, secrétaire permanente du ministère britannique de l'éducation, des représentants du haut-commissariat britannique et du British Council, ainsi que des membres de l'équipe dirigeante de l'école.

Alison Barrett MBE, directrice nationale pour l'Inde au British Council, a déclaré : "L'Inde et le Royaume-Uni partagent un partenariat solide et durable dans le domaine de l'éducation : "L'Inde et le Royaume-Uni partagent un partenariat solide et durable dans le domaine de l'éducation, fondé sur un engagement commun en faveur de l'excellence académique, de l'innovation et d'une perspective mondiale. Je félicite l'école Queen Elizabeth de Gurugram d'avoir lancé les admissions en Inde, ce qui témoigne de l'intérêt croissant pour les possibilités d'éducation internationale et de l'approfondissement des liens éducatifs entre nos deux pays. Nous saluons les initiatives qui associent le patrimoine éducatif britannique au paysage éducatif dynamique de l'Inde, créant ainsi des opportunités enrichissantes pour les étudiants afin qu'ils développent les connaissances, les compétences et les perspectives nécessaires dans un monde interconnecté."

Mme Caroline Pendleton-Nash, directrice générale des écoles mondiales de la Reine Elizabeth, a déclaré : "L'Inde représente l'un des paysages éducatifs les plus dynamiques et les plus tournés vers l'avenir dans le monde, et le lancement de la suite d'admission à Gurugram marque une étape importante dans notre démarche visant à établir les écoles mondiales de la Reine Elizabeth dans le pays. Alors que nous lançons un appel à candidatures pour l'année scolaire inaugurale, nous nous réjouissons d'accueillir des familles qui partagent notre conviction du pouvoir transformateur d'une éducation exceptionnelle. Par l'intermédiaire des écoles mondiales de la Reine Elizabeth, nous souhaitons faire profiter les étudiants et les expatriés indiens de l'héritage, des valeurs et des normes académiques façonnés depuis plus de quatre siècles, tout en jetant un pont académique significatif entre le Royaume-Uni et l'Inde".

Craig Cook, directeur fondateur de l'école Queen Elizabeth, Gurugram, , a déclaré : "Le lancement de la suite d'admission à Gurugram offre aux familles l'occasion de découvrir l'éthique distinctive qui définit les écoles mondiales Queen Elizabeth depuis plus de 450 ans. Notre cadre académique est conçu pour combiner la rigueur intellectuelle avec une attention pastorale forte et un environnement co-curriculaire riche, garantissant que les étudiants développent à la fois l'excellence académique et la force de caractère. Nous sommes impatients d'accueillir notre première cohorte d'étudiants et de former des jeunes gens confiants, compétents et responsables, prêts à apporter une contribution positive à un monde interconnecté".

Le nouveau bureau des admissions de Gurugram sera le premier espace dédié à l'engagement des familles qui souhaitent en savoir plus sur la philosophie académique, les valeurs et l'environnement d'apprentissage de l'école. Conçue pour présenter aux futurs parents les convictions et les aspirations de l'école, cette suite permettra aux familles de s'engager étroitement avec la direction de l'école et les équipes chargées des admissions, tout en explorant la possibilité de faire partie de la communauté élisabéthaine.

Demandes d'admission et candidatures

Les familles intéressées par une candidature pour l'année académique

2026-27 peuvent se rendre sur le site Gurugram Admissions Suite ou entrer en contact

avec les équipes d'admission par le biais des coordonnées suivantes : Adresse : Tower 1, Atrium Place, Gurugram

Téléphone : +91 921 702 4848

Courriel : [email protected]

À propos de la Queen Elizabeth's School de Gurugram

L'école Queen Elizabeth, Gurugram, fait partie des Queen Elizabeth's Global Schools sous l'égide du réseau GEDU Global Education , apportant une éducation britannique de classe mondiale en Inde. Inspirée par l'héritage de la Queen Elizabeth's School, Barnet, fondée en vertu d'une charte royale en 1573, l'école s'appuie sur plus de 450 ans d'héritage académique et d'éducation fondée sur le caractère.

Ouverte en août 2026, l'école accueillera des élèves de la première à la neuvième année, avec une extension progressive jusqu'à la treizième année. L'école prévoit d'offrir le programme international de Cambridge, menant à des parcours IGCSE et A Level, ainsi que des installations d'internat qui soutiendront une communauté d'étudiants diversifiée et internationale.

L'éducation à l'école Queen Elizabeth, à Gurugram, est guidée par trois piliers intégrés : QE House, qui développe l'appartenance et le leadership ; QE Futures, qui prépare les élèves à la vie après l'école ; et QE Flourish, un programme co-curriculaire dynamique couvrant la créativité, le service, le bien-être et le sport. Ensemble, ils créent un environnement éducatif équilibré qui favorise l'épanouissement de jeunes gens confiants, capables et responsables.

Pour plus d'informations, consultez le site www.qegurugram.com

À propos de GEDU Global Education

GEDU Global Education (GEDU) est un groupe de 15 institutions éducatives dont le siège est au Royaume-Uni et qui a pour mission de changer des vies grâce à l'éducation et d'améliorer le niveau de vie et l'accès à l'apprentissage dans le monde entier. Le groupe est présent dans 16 pays, dont l'Inde, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne, Malte, les Émirats arabes unis, l'Inde, l'Arabie saoudite, l'Australie, l'Irlande et le Canada.

GEDU offre une gamme de possibilités d'éducation, de la maternelle à la 12e année jusqu'à la licence, la maîtrise et le doctorat/le DBA, ainsi que des apprentissages et des écoles de langues. Notre portefeuille compte plus de 85 000 étudiants, couvre un large éventail de matières et se caractérise par une attention particulière portée à l'employabilité et à l'expérience des étudiants afin de maximiser le retour sur investissement pour ces derniers.