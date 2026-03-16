Queen Elizabeth's School de Gurugram lanza su plataforma de admisiones

- Queen Elizabeth's School de Gurugram, perteneciente a GEDU Global Education, lanza su plataforma de admisiones para dar la bienvenida a las familias interesadas

~ Se aceptan solicitudes para los niveles de Educación Infantil (EY1) a 9º curso para el curso académico 2026-27 ~

~ Da la bienvenida a su primera promoción de alumnos internos y externos ~

GURUGRAM, India, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Queen Elizabeth's School de Gurugram, perteneciente a GEDU Global Education, un grupo educativo global con sede en Reino Unido, anunció hoy la apertura de su portal de admisiones e invita a presentar solicitudes para los niveles de Educación Infantil (EY1) a 9º curso para el curso académico 2026-27. Este hito representa una importante trayectoria del colegio en la India, ya que el campus de Gurugram continuará con su larga tradición educativa a través de un currículo que equilibra la profundidad académica con el desarrollo personal y una perspectiva global. El colegio también inauguró su residencia estudiantil, dando la bienvenida a su primera promoción de alumnos internos y externos cuando comience a operar en agosto de 2026.

El anuncio se realizó durante la ceremonia de inauguración, a la que asistieron distinguidos invitados, entre ellos Susan Acland-Hood, secretaria permanente del Departamento de Educación del Reino Unido, representantes de la Alta Comisión Británica y del British Council, y miembros del equipo directivo del colegio.

Alison Barrett MBE, directora nacional del British Council en India, declaró: «India y el Reino Unido comparten una sólida y duradera alianza en el ámbito educativo, basada en un compromiso común con la excelencia académica, la innovación y una perspectiva global. Felicito al Queen Elizabeth's School de Gurugram por la apertura de su proceso de admisión en India; esto refleja el creciente interés en las oportunidades educativas internacionales y el fortalecimiento de los vínculos educativos entre nuestros dos países. Celebramos las iniciativas que combinan la tradición educativa británica con el dinámico panorama de aprendizaje de India, creando oportunidades enriquecedoras para que los estudiantes desarrollen los conocimientos, las habilidades y las perspectivas necesarias en un mundo interconectado».

Caroline Pendleton-Nash, consejera delegada de Queen Elizabeth's Global Schools, comentó: «India representa uno de los panoramas educativos más dinámicos y vanguardistas del mundo, y la inauguración de la oficina de admisiones en Gurugram marca un paso importante en nuestro camino para establecer Queen Elizabeth's Global Schools en el país. Al abrir el plazo de solicitud para el primer año académico, esperamos dar la bienvenida a familias que comparten nuestra convicción sobre el poder transformador de una educación excepcional. A través de Queen Elizabeth's Global Schools, nuestro objetivo es acercar la herencia, los valores y los estándares académicos forjados durante más de cuatro siglos a estudiantes indios y expatriados, al tiempo que construimos un puente académico significativo entre el Reino Unido e India».

El doctor Craig Cook, director fundador de la Queen Elizabeth's School de Gurugram, indicó: «La inauguración de la oficina de admisiones de Gurugram ofrece a las familias la oportunidad de conocer el espíritu distintivo que ha caracterizado a las Queen Elizabeth's Global Schools durante más de 450 años. Nuestro marco académico está diseñado para combinar el rigor intelectual con una sólida atención personalizada y un entorno extracurricular enriquecedor, garantizando que los estudiantes desarrollen tanto la excelencia académica como la fortaleza de carácter. Esperamos dar la bienvenida a nuestra primera promoción de estudiantes y formar jóvenes seguros de sí mismos, capaces y responsables, preparados para contribuir positivamente a un mundo interconectado».

La recién inaugurada Oficina de Admisiones de Gurugram servirá como el primer espacio dedicado a la interacción con las familias que deseen conocer la filosofía académica, los valores y el entorno de aprendizaje de la escuela. Diseñada para presentar a los futuros padres las creencias y aspiraciones de la escuela, la oficina proporcionará a las familias la oportunidad de interactuar de cerca con el equipo directivo y de admisiones mientras exploran la posibilidad de formar parte de la comunidad de Elizabethan.

Consultas y solicitudes de admisiónes

Las familias interesadas en solicitar plaza para el año académico 2026-27

pueden visitar la oficina de admisiones de Gurugram o ponerse en

contacto con los equipos de admisión a través de los siguientes datos: Dirección: Tower 1, Atrium Place,

Gurugram

Teléfono +91 921 702 4848

Email:[email protected]

Acerca de la Queen Elizabeth's School de Gurugram

El Queen Elizabeth's School de Gurugram forma parte de Queen Elizabeth's Global Schools, perteneciente a la red GEDU Global Education, que ofrece una educación británica de primer nivel en la India. Inspirado en el legado del Queen Elizabeth's School de Barnet, fundado por Real Decreto en 1573, el colegio se basa en más de 450 años de tradición académica y educación en valores.

Con su apertura prevista para agosto de 2026, el colegio acogerá a estudiantes desde Educación Infantil (EY1) hasta el noveno curso, ampliándose gradualmente hasta el último curso (Year 13). El colegio ofrecerá el Currículo Internacional de Cambridge, que da acceso a los programas IGCSE y A Level, además de contar con instalaciones de internado que acogerán a una comunidad estudiantil diversa e internacional.

La educación en Queen Elizabeth's School, Gurugram, se rige por tres pilares integrados: QE House, que fomenta el sentido de pertenencia y el liderazgo; QE Futures, que prepara a los estudiantes para la vida después de la escuela; y QE Flourish, un programa extracurricular dinámico que abarca la creatividad, el servicio, el bienestar y el deporte. En conjunto, estos pilares crean un entorno educativo equilibrado que forma jóvenes seguros de sí mismos, capaces y responsables.

Si desea más información visite www.qegurugram.com

Acerca de GEDU Global Education

GEDU Global Education (GEDU) es un grupo de 15 instituciones educativas con sede en el Reino Unido, cuya misión es transformar vidas a través de la educación, mejorando el nivel de vida y el acceso al aprendizaje en todo el mundo. El grupo opera en 16 países, incluyendo India, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Malta, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Australia, Irlanda y Canadá.

GEDU ofrece una amplia gama de oportunidades educativas, desde educación primaria y secundaria hasta licenciaturas, maestrías y doctorados (DBA), así como programas de aprendizaje y escuelas de idiomas. Nuestra cartera cuenta con más de 85.000 estudiantes, abarca una amplia variedad de materias y se caracteriza por un fuerte enfoque en la empleabilidad y la experiencia estudiantil para maximizar el retorno de la inversión para los estudiantes.