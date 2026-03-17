GEDU 글로벌 에듀케이션 소속 구루그람 퀸 엘리자베스 스쿨, 입학 안내 시설 오픈하며 예비 가족 맞이

~ 2026~2027학년도 EY1~9학년 지원 접수 ~

~ 첫 통학•기숙 학생 코호트 모집 ~

구루그람, 인도, 2026년 3월 17일 영국 기반 글로벌 교육 그룹 GEDU 글로벌 에듀케이션(GEDU Global Education) 소속 구루그람 퀸 엘리자베스 스쿨(Queen Elizabeth's School, Gurugram)이 3월 16일, 2026~27학년도 EY1~9학년 지원 접수를 시작하며 입학 안내 시설(Admissions Suite) 출시를 발표했다. 인도에서의 학교 여정에서 중요한 이정표를 기념하는 구루그람 캠퍼스는 학문적 깊이와 개인 발전, 글로벌 시각을 균형 있게 갖춘 교육과정을 통해 오랜 교육적 유산을 이어갈 예정이다. 학교는 또한 기숙 시설을 도입하며, 2026년 8월 개교 시 첫 통학 및 기숙 학생 코호트를 맞이한다.

이번 발표는 개관식에서 이루어졌으며, 영국 교육부(UK Department for Education)의 수전 애클랜드-후드(Susan Acland-Hood) 사무차관, 영국 고등판무관(British High Commission) 및 영국 문화원(British Council) 대표들, 학교 리더십 팀 구성원 등 저명한 인사들이 함께했다.

영국 문화원 인도 국가 이사인 앨리슨 배럿(Alison Barrett) MBE는 다음과 같이 말했다. "인도와 영국은 학문적 탁월성, 혁신, 글로벌 시각에 대한 공동의 헌신을 바탕으로 교육 분야에서 강하고 지속적인 파트너십을 공유하고 있다. 구루그람 퀸 엘리자베스 스쿨의 인도 입학 안내 시작을 축하한다. 이는 국제 교육 기회에 대한 관심 증가와 양국 간 교육 유대의 심화를 반영한다. 영국의 교육적 유산과 인도의 역동적인 학습 환경을 결합해 학생들이 상호 연결된 세계에서 필요한 지식, 기술, 시각을 개발할 수 있는 풍요로운 기회를 만드는 이니셔티브를 환영한다."

퀸 엘리자베스 글로벌 스쿨(Queen Elizabeth's Global Schools)의 캐롤라인 펜들턴-내시(Caroline Pendleton-Nash) 최고경영자는 다음과 같이 말했다. "인도는 세계에서 가장 역동적이고 미래 지향적인 교육 환경 중 하나를 대표하며, 구루그람 입학 안내 시설 출시는 인도에 퀸 엘리자베스 글로벌 스쿨을 설립하는 여정에서 중요한 단계다. 첫 학년도 지원을 접수하며, 탁월한 교육의 변혁적 힘에 대한 우리의 믿음을 공유하는 가족들을 맞이하기를 기대한다. 퀸 엘리자베스 글로벌 스쿨을 통해 4세기 이상에 걸쳐 형성된 유산, 가치, 학문적 기준을 인도 학생 및 외국인 거주자에게 전달하는 동시에, 영국과 인도 사이에 의미 있는 학문적 가교를 구축하고자 한다."

구루그람 퀸 엘리자베스 스쿨의 창립 교장인 크레이그 쿡(Craig Cook) 박사는 다음과 같이 말했다. "구루그람 입학 안내 시설 론칭은 가족들이 퀸 엘리자베스 글로벌 스쿨을 450년 이상 정의해 온 독특한 기풍을 경험할 수 있는 기회를 제공한다. 우리의 학문적 프레임워크는 지적 엄격함과 강력한 생활지도, 풍부한 비교과 환경을 결합하도록 설계되어, 학생들이 학문적 탁월성과 인격적 강인함을 모두 갖출 수 있도록 한다. 설립 코호트 학생들을 맞이하고, 상호 연결된 세계에 긍정적으로 기여할 준비가 된 자신감 있고 유능하며 책임감 있는 젊은이들을 육성하기를 기대한다."

새롭게 출시된 구루그람 입학 안내 시설은 학교의 학문적 철학, 가치, 학습 환경에 대해 배우고자 하는 가족들을 위한 첫 번째 전용 교류 공간으로 기능할 것이다. 학교의 신념과 포부를 예비 학부모에게 소개하기 위해 설계된 이 시설은 엘리자베스 공동체의 일원이 되는 가능성을 탐색하면서 학교 리더십 및 입학 팀과 긴밀하게 교류할 수 있는 기회를 가족들에게 제공한다.

입학 문의 및 지원

2026~27학년도 지원을 원하는 예비 가족은 구루그람 입학 안내 시설을 방문하거나 아래 연락처를 통해 입학 팀에 문의할 수 있다. 주소: Tower 1, Atrium Place, Gurugram

전화: +91 921 702 4848

이메일: [email protected]

구루그람 퀸 엘리자베스 스쿨 소개

구루그람 퀸 엘리자베스 스쿨은 GEDU 글로벌 에듀케이션 네트워크 산하 퀸 엘리자베스 글로벌 스쿨 소속으로, 세계 수준의 영국 교육을 인도에 제공한다. 1573년 왕실 칙령을 받아 설립된 바넷 퀸 엘리자베스 스쿨(Queen Elizabeth's School, Barnet)의 유산에서 영감을 받아, 450년 이상의 학문적 유산과 인격 중심 교육을 이어간다.

2026년 8월 개교하는 이 학교는 EY1~9학년 학생을 맞이하며 점진적으로 13학년까지 확장할 예정이다. 학교는 IGCSE 및 A 레벨 과정으로 이어지는 케임브리지 국제 교육과정을 제공하고, 다양하고 국제적인 학생 커뮤니티를 지원하는 기숙 시설도 운영할 계획이다.

구루그람 퀸 엘리자베스 스쿨의 교육은 세 가지 통합 축을 중심으로 이루어진다. 소속감과 리더십을 함양하는 QE 하우스(QE House), 학교 이후의 삶을 준비하는 QE 퓨처스(QE Futures), 창의성, 봉사, 웰빙, 스포츠를 아우르는 역동적인 비교과 프로그램 QE 플로리시(QE Flourish)가 바로 이 세 가지 축이다. 이는 자신감 있고 유능하며 책임감 있는 젊은이를 육성하는 균형 잡힌 교육 환경을 만든다.

자세한 내용은 www.qegurugram.com을 방문하여 확인할 수 있다.

GEDU 글로벌 에듀케이션 소개

GEDU 글로벌 에듀케이션(GEDU)은 교육을 통해 삶을 변화시키고 전 세계적으로 생활 수준을 향상시키며 학습 접근성을 개선하는 것을 사명으로 하는 15개 교육 기관으로 구성된 영국 본사 그룹이다. 그룹은 인도, 미국, 영국, 프랑스, 독일, 스페인, 몰타, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 호주, 아일랜드, 캐나다를 포함한 16개국에서 운영되고 있다.

GEDU는 K-12부터 학사•석사•박사/DBA 과정은 물론 도제 제도와 어학원에 이르기까지 다양한 교육 기회를 제공한다. 8만 5000명 이상의 학생이 재학 중인 당사 포트폴리오는 광범위한 분야를 아우르며, 학생들의 투자 대비 수익을 극대화하기 위해 취업 역량과 학생 경험 모두에 강하게 초점을 맞추고 있다.

SOURCE Global Education (GEDU)