Queen Elizabeth's School, Gurugram, Teil von GEDU Global Education, startet Admissions-Suite zur Begrüßung zukünftiger Familien

~ Invites Applications for EY1 to Year 9 for Academic Year 2026-27 ~

~ Begrüßt seine erste Kohorte von Tages- und Internatsschülern ~

GURUGRAM, Indien, 16. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Queen Elizabeth's School, Gurugram, die zu GEDU Global Education, einer im Vereinigten Königreich ansässigen globalen Bildungsgruppe, gehört, gab heute den Start ihrer Admissions Suite bekannt und bittet um Bewerbungen für EY1 bis Year 9 für das akademische Jahr 2026-27. Der Campus in Gurugram ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg der Schule nach Indien und wird ein langjähriges pädagogisches Erbe durch einen Lehrplan erweitern, der akademische Tiefe mit persönlicher Entwicklung und globaler Perspektive verbindet. Die Schule hat auch ein Internat eingerichtet und wird im August 2026 ihren ersten Jahrgang von Tages- und Internatsschülern aufnehmen.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Einweihungsfeier, an der unter anderem Susan Acland-Hood, Staatssekretärin im britischen Bildungsministerium, Vertreter des britischen Hochkommissariats und des British Council sowie Mitglieder des Leitungsteams der Schule teilnahmen.

Alison Barrett MBE, Landesdirektorin Indien, British Council, sagte: "Indien und das Vereinigte Königreich verbindet eine starke und dauerhafte Bildungspartnerschaft, die auf einem gemeinsamen Engagement für akademische Exzellenz, Innovation und eine globale Perspektive beruht. Ich gratuliere der Queen Elizabeth's School in Gurugram zur Aufnahme von Schülern in Indien - dies spiegelt das wachsende Interesse an internationalen Bildungsmöglichkeiten und die sich vertiefenden Bildungsbeziehungen zwischen unseren beiden Ländern wider. Wir begrüßen Initiativen, die das britische Bildungserbe mit der dynamischen Lernlandschaft Indiens verbinden und so bereichernde Möglichkeiten für Schüler schaffen, das Wissen, die Fähigkeiten und die Perspektiven zu entwickeln, die in einer vernetzten Welt benötigt werden".

Caroline Pendleton-Nash, Chief Executive Officer von Queen Elizabeth's Global Schools, sagte: "Indien ist eine der dynamischsten und zukunftsorientiertesten Bildungslandschaften der Welt, und die Eröffnung der Admissions Suite in Gurugram ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, Queen Elizabeth's Global Schools in diesem Land zu etablieren. Wir bitten um Bewerbungen für das erste Schuljahr und freuen uns auf Familien, die unseren Glauben an die transformative Kraft einer außergewöhnlichen Bildung teilen. Mit den Queen Elizabeth's Global Schools wollen wir indischen Studenten und Expatriates das Erbe, die Werte und die akademischen Standards näher bringen, die sich in mehr als vier Jahrhunderten herausgebildet haben, und gleichzeitig eine sinnvolle akademische Brücke zwischen dem Vereinigten Königreich und Indien schlagen".

Dr. Craig Cook, Gründungsdirektor der Queen Elizabeth's School, Gurugram, , sagte: "Die Einführung der Gurugram Admissions Suite bietet Familien die Möglichkeit, das besondere Ethos zu erleben, das die Queen Elizabeth's Global Schools seit mehr als 450 Jahren auszeichnet. Unser akademischer Rahmen ist so gestaltet, dass er intellektuelle Strenge mit einer starken seelsorgerischen Betreuung und einem reichhaltigen außerschulischen Umfeld verbindet, um sicherzustellen, dass die Schüler sowohl akademische Spitzenleistungen als auch Charakterstärke entwickeln. Wir freuen uns darauf, unseren Gründungsjahrgang willkommen zu heißen und selbstbewusste, fähige und verantwortungsvolle junge Menschen zu fördern, die bereit sind, einen positiven Beitrag zu einer vernetzten Welt zu leisten.

Die neu eingerichtete Gurugram Admissions Suite ist die erste Anlaufstelle für Familien, die sich über die akademische Philosophie, die Werte und das Lernumfeld der Schule informieren möchten. Die Suite soll künftigen Eltern den Glauben und die Ziele der Schule näher bringen und den Familien die Möglichkeit geben, eng mit der Schulleitung und den Aufnahmeteams zusammenzuarbeiten, während sie die Möglichkeit ausloten, Teil der Elizabethan Community zu werden.

Zulassungsanfragen und Bewerbungen

Potenzielle Familien, die sich für das Akademische Jahr

2026-27 bewerben möchten, können die Gurugram Admissions Suite besuchen oder sich unter

mit den Zulassungsteams in Verbindung setzen: Adresse: Tower 1, Atrium Place, Gurugram

Telefon: +91 921 702 4848

E-Mail: [email protected]

Informationen zur Queen Elizabeth's School, Gurugram

Queen Elizabeth's School, Gurugram, ist Teil der Queen Elizabeth's Global Schools unter dem Dach des GEDU Global Education Netzwerks, das britische Bildung von Weltklasse nach Indien bringt. Inspiriert vom Erbe der Queen Elizabeth's School in Barnet, die 1573 unter königlicher Charta gegründet wurde, baut die Schule auf einem mehr als 450 Jahre alten akademischen Erbe und einer charakterorientierten Erziehung auf.

Die Schule, die im August 2026 eröffnet wird, wird Schüler von der ersten bis zur neunten Klasse aufnehmen und schrittweise bis zur Klasse 13 erweitern. Die Schule plant, den internationalen Cambridge-Lehrplan anzubieten, der zu IGCSE- und A-Level-Kursen führt, sowie Internatseinrichtungen , die eine vielfältige und internationale Schülerschaft unterstützen werden.

Die Erziehung an der Queen Elizabeth's School, Gurugram, wird von drei integrierten Säulen geleitet: QE House, das Zugehörigkeit und Führungsqualitäten fördert; QE Futures, das die Schüler auf das Leben nach der Schule vorbereitet; und QE Flourish, ein dynamisches außerschulisches Programm, das Kreativität, Service, Wohlbefinden und Sport umfasst. Gemeinsam schaffen sie ein ausgewogenes pädagogisches Umfeld, das selbstbewusste, fähige und verantwortungsvolle junge Menschen hervorbringt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.qegurugram.com

Über GEDU Global Education

GEDU Global Education (GEDU) ist ein Zusammenschluss von 15 Bildungseinrichtungen aus dem Vereinigten Königreich, die sich zum Ziel gesetzt haben, das Leben durch Bildung zu verändern und den Lebensstandard und den Zugang zu Bildung weltweit zu verbessern. Die Gruppe ist in 16 Ländern tätig, darunter Indien, die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Spanien, Malta, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien, Saudi-Arabien, Australien, Irland und Kanada.

GEDU bietet eine Reihe von Bildungsmöglichkeiten, von der Grundschule bis zum Bachelor, Master und Ph.D./DBA, sowie Lehrstellen und Sprachschulen. Unser Portfolio hat über 85.000 Studierende, deckt ein breites Spektrum an Fächern ab und zeichnet sich dadurch aus, dass wir uns sowohl auf die Beschäftigungsfähigkeit als auch auf die Erfahrungen der Studierenden konzentrieren, um die Rentabilität der Investitionen für die Studierenden zu maximieren.