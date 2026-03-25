REALTY ONE GROUP É INCLUÍDA NA LISTA DAS FRANQUIAS INTERNACIONAIS DE MAIOR CRESCIMENTO DA ENTREPRENEUR

A UNBrokerage mantém seu ímpeto global, conquistando reconhecimento por sua rápida expansão para além das fronteiras dos EUA

LAGUNA NIGUEL, Califórnia, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Realty ONE Group International, uma marca de estilo de vida moderna e orientada por um propósito e UMA das franquias que mais crescem no mundo, foi incluída na lista das Franquias Internacionais de Mais Rápido Crescimento de 2026 da Entrepreneur, em reconhecimento à sua expansão rápida e empolgante nos mercados globais.

É importante ressaltar que esse prestigioso ranking reconhece marcas que, além de estarem se expandindo globalmente, o fazem por meio de sistemas sustentáveis e com um forte apoio aos franqueados.

Realty ONE Group foi eleita a franquia internacional com crescimento mais rápido (PRNewsfoto/Realty ONE Group)

"Este reconhecimento reflete o que nossa família global ONE já sabe: que estamos construindo algo tão especial que repercute além das fronteiras", declarou Kuba Jewgieniew, fundador e CEO da Realty ONE Group International. "Nosso crescimento internacional não é por acaso. É o resultado de um modelo ousado e moderno e de uma marca que incentiva empreendedores ao redor do mundo a pensar grande."

CRESCIMENTO GLOBAL IMPULSIONADO POR UM MODELO MODERNO

Contando com mais de 20.000 profissionais do setor imobiliário e mais de 450 escritórios em quase 30 países e territórios, a Realty ONE Group continua ampliando sua presença internacional, sem deixar de manter a consistência na experiência da marca e a excelência operacional.

A expansão internacional da Realty ONE Group deve-se à sua combinação única dos 6 Cs:

Uma identidade de marca ousada e centrada no estilo de vida

COACHING - Sistema completo de coaching e assistência

CONNECT (conexão) - Tecnologia proprietária, incluindo sua plataforma zONE

COOLTURE - Uma COOLTURE ® centrada nas pessoas que se adapta a todas as culturas

centrada nas pessoas que se adapta a todas as culturas COMMISSION (comissão) - Um modelo de franquia comprovado, concebido para ser escalável

CARE (cuidado) - Sejam clientes, colegas de equipe ou parceiros, agimos com respeito, compaixão e gentileza.

COMMUNITY (comunidade) - Apoiamos as comunidades que atendemos e as pessoas ao nosso redor

Este mais recente reconhecimento reforça o ritmo contínuo de crescimento da Realty ONE Group, já que a marca vem ocupando consistentemente as primeiras posições em rankings de crescimento, inovação e desempenho de franquias. Afinal, na Realty ONE Group, o crescimento não se resume apenas a números — envolve a criação de oportunidades.

Para mais informações, acesse https://www.realtyonegroup.com/ ou https://www.newsweek.com/.

Sobre a Realty ONE Group International

Realty ONE Group International é uma das marcas de estilo de vida de crescimento mais rápido, modernas e orientadas por propósitos no setor imobiliário, cujo ÚNICO Propósito é abrir portas em todo o mundo – UMA casa, UM sonho, UMA vida de cada vez. A organização cresceu rapidamente para mais de 20.000 profissionais imobiliários em mais de 450 locais em quase 30 países e territórios, devido ao seu modelo de negócios comprovado, corretoras de serviços completos, COOLTURE® dinâmica, coaching de negócios superior através da ONE University, suporte excepcional e sua tecnologia exclusiva, ZONE. A Realty ONE Group International foi eleita a marca imobiliária número UM pela Revista Entrepreneur por três anos consecutivos e continua crescendo, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941547/Realty_ONE_Group__named_a_Fastest_Growing_International_Franchise.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/5881640/realty_one_group___logo.jpg

FONTE Realty ONE Group