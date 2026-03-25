리얼티 원 그룹, 언트러프러너 선정 가장 빠르게 성장하는 글로벌 프랜차이즈에

언브로커리지(UNBrokerage), 글로벌 모멘텀 지속, 미국을 넘어 글로벌 시장에서 급속한 확장세 인정

라구나 니겔, 캘리포니아, 2026년 3월 25일 /PRNewswire/ -- 현대적이고 목적 지향적인 라이프스타일 브랜드이자 세계에서 손에 꼽힐 만큼 빠르게 성장하는 프랜차이즈인 리얼티 원 그룹 인터내셔널(Realty ONE Group International)이 언트러프러너(Entrepreneur) 선정 2026년 가장 빠르게 성장하는 글로벌 프랜차이즈에 선정되며, 글로벌 시장에서의 빠르고 역동적인 확장 성과를 인정받았다.

권위 있는 이번 순위는 단순히 글로벌 확장을 이루는 브랜드뿐만 아니라, 지속 가능한 시스템과 강력한 가맹점 지원을 기반으로 성장하는 기업을 평가한다는 점에서 의미가 크다.

Realty ONE Group named a Fastest-Growing International Franchise (PRNewsfoto/Realty ONE Group)

쿠바 주기니에비치(Kuba Jewgieniew) 리얼티 원 그룹 인터내셔널 창립자 겸 CEO는 "이번 수상은 우리 글로벌 ONE 패밀리가 이미 알고 있는 사실을 보여주는 것, 즉 우리가 국경을 넘어 공감대를 형성하는 특별한 가치를 만들어가고 있다는 점을 반영한다"며 "우리의 국제적 성장은 우연이 아니라, 대담하고 현대적인 비즈니스 모델과 전 세계 기업가들이 더 큰 비전을 갖도록 지원하는 브랜드의 힘에서 비롯된 결과"라고 말했다.

현대적 모델이 이끄는 글로벌 성장

리얼티 원 그룹은 약 30여 국가와 지역에서 450여 지점 및 2만여 부동산 전문가를 보유하고 브랜드 경험과 운영 효율성을 유지하는 동시에 글로벌 입지를 지속적으로 확대하고 있다.

리얼티 원 그룹의 국제 확장은 6C라고 하는 차별화된 전략 요소에 기반하고 있다.

대담하고 라이프스타일 중심의 브랜드 정체성

COACHING - 종합적인 코칭 및 지원 시스템

CONNECT - zONE 플랫폼을 포함한 독자 기술

COOLTURE - 문화적 경계를 넘는 사람 중심의 COOLTURE®

COMMISSION - 확장성을 고려해 설계된 검증된 프랜차이즈 모델

CARE - 고객, 동료, 파트너 모두를 존중과 배려, 친절로 대하는 문화

COMMUNITY - 지역사회와 주변 사람들에 대한 지속적인 지원

이번 수상은 리얼티 원 그룹이 성장, 혁신, 프랜차이즈 성과 측면에서 지속적으로 최고 수준의 평가를 받고 있음을 다시 한번 보여주는 성과다. 리얼티 원 그룹에서 성장의 의미는 단순한 수치 증가가 아니라, 더 많은 기회를 창출에 있다.

자세한 사항은 https://www.realtyonegroup.com/ 또는 https://www.newsweek.com/에서 확인할 수 있다.

리얼티 원 그룹 인터내셔널 소개

리얼티 원 그룹 인터내셔널은 부동산 업계에서 손에 꼽힐 만큼 빠르게 성장하는 현대적이고 목적 지향적인 라이프스타일 브랜드로 유일한 목적(ONE Purpose)은 전 세계에 문을 여는 것, 즉 한 번에 한 집, 한 꿈, 한 삶을 여는 것이다. 검증된 비즈니스 모델, 풀서비스 브로커리지, 역동적인 COOLTURE, ONE University를 통한 우수한 비즈니스 코칭, 뛰어난 지원 체계, 그리고 독자 기술인 ZONE을 기반으로 약 30 국가와 지역, 450여 지점에서 2만이 넘는 부동산 전문가를 거느린 조직으로 급성장했다. 리얼티 원 그룹 인터내셔널은 언트러프러너 매거진에게 3년 연속 부동산 브랜드 1위로 선정됐으며, 고객뿐만 아니라 부동산 전문가와 프랜차이즈 오너들에게도 새로운 기회를 제공하며 지속적인 성장세를 이어가고 있다. 자세한 내용은 www.RealtyONEGroup.com에서 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2941453/Realty_ONE_Group__named_a_Fastest_Growing_International_Franchise.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group