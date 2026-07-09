REALTY ONE GROUP CHEGA À MONGÓLIA

A UNBrokerage continua seu impulso global, expandindo-se paraseu vigésimo sexto país com uma liderança ousada em Ulaanbaatar

LAGUNA NIGUEL, Califórnia, 9 de julho de 2026 /PRNewswire/ --O Realty ONE Group International, uma marca de estilo de vida moderna e orientada para um propósito, e UMA das franquias que mais crescem no mundo, vendeu oficialmente os direitos de franquia master para seu mais novo país, a Mongólia. A UNBrokerage está levando todo o seu arsenal — incluindo seu comprovado modelo de negócios centrado nos corretores, a contagiante COOLTURE® e a estrutura de comissão de 100% — diretamente para a Ásia Central.

Liderando a iniciativa em Ulaanbaatar: sob a liderança de uma equipe formada para gerar impacto e com histórico comprovado em crescimento estratégico, finanças e desenvolvimento de mercado em grande escala.

"Enkhbat e Enkhtur são a próxima dupla de destaque do Realty ONE Group, e estamos muito felizes em recebê-los, bem como toda a equipe da Mongólia, na Família ONE", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group International. "Ao combinar uma sólida liderança corporativa e domínio financeiro com um histórico comprovado de sucesso no setor imobiliário, eles são os catalisadores perfeitos para implementar nosso modelo inovador e centrado no corretor na Ásia Central. A UNBrokerage não conhece fronteiras, e essa equipe de craques está pronta para transformar a Mongólia em ouro!"

Conheça a equipe de liderança

A expansão é liderada por dois dos mais proeminentes executivos empresariais da Mongólia, que combinam estratégia corporativa com conhecimento especializado no mercado imobiliário local:

Enkhbat Enkhjargal: Enkhjargal é um líder empresarial de sucesso, com ampla experiência em marketing, vendas e desenvolvimento de marcas. Depois de ocupar cargos de liderança sênior na APU JSC e no TESO Group, Enkhjargal impulsionará o crescimento estratégico, o desenvolvimento da marca, o marketing e a expansão de subfranquias, liderando a introdução oficial da marca Realty ONE Group no mercado mongol.

Enkhjargal é um líder empresarial de sucesso, com ampla experiência em marketing, vendas e desenvolvimento de marcas. Depois de ocupar cargos de liderança sênior na APU JSC e no TESO Group, Enkhjargal impulsionará o crescimento estratégico, o desenvolvimento da marca, o marketing e a expansão de subfranquias, liderando a introdução oficial da marca Realty ONE Group no mercado mongol. Enkhtur Chuluunbat: Chuluunbat traz uma sólida experiência em finanças, liderança empresarial e imóveis para o Realty ONE Group Mongólia. Após uma carreira de sucesso no setor bancário, incluindo um cargo de liderança no Credit Bank, ele mudou para o setor imobiliário, conquistando o maior reconhecimento do setor e certificações internacionais de prestígio. Como fundador da High Pros LLC, ele atualmente lidera uma equipe de mais de 30 agentes de sucesso. No Realty ONE Group Mongolia, Chuluunbat supervisionará as operações, o crescimento dos agentes e a estratégia financeira.

O sucesso contínuo do Realty ONE Group International é impulsionado por seus sistemas de negócios proprietários, coaching e suporte abrangentes, marca de estilo de vida ousada e uma COOLTURE ® voltada para as pessoas que o diferencia dos modelos imobiliários tradicionais. Com mais de 20 mil profissionais do mercado imobiliário distribuídos por mais de 450 unidades em quase 30 países e territórios, o Realty ONE Group segue ampliando sua presença global, mantendo-se fiel à sua missão de transformar vidas por meio do mercado imobiliário.

Para mais informações, visite https://www.realtyonegroup.com/

Sobre o Realty ONE GroupInternacional

O Realty ONE Group International é uma das marcas imobiliárias mais modernas, orientadas por um propósito e de crescimento mais rápido no setor imobiliário, cujo ÚNICO Propósito é abrir portas em todo o mundo – UMA casa, UM sonho, UMA vida de cada vez. A organização cresceu rapidamente para mais de 20.000 profissionais imobiliários em mais de 450 locais em quase 30 países e territórios, devido ao seu modelo de negócios comprovado, corretoras de serviços completos, COOLTURE® dinâmica, coaching de negócios superior através da ONE University, suporte excepcional e sua tecnologia exclusiva, ZONE. O Realty ONE Group International foi eleito a marca imobiliária número UM pela revista Entrepreneur por três anos consecutivos e continua a avançar com força, abrindo portas não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e franqueados. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

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FONTE Realty ONE Group