LE GROUPE REALTY ONE FIGURE SUR LA LISTE DES FRANCHISES INTERNATIONALES À LA CROISSANCE LA PLUS RAPIDE ÉTABLIE PAR ENTREPRENEUR

The UNBrokerage continue sur sa lancée mondiale : est reconnu pour son expansion rapide au-delà des frontières américaines

LAGUNA NIGUEL, Calif., 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, une marque de style de vie moderne, axée sur l'objectif et l'UNE des franchises à la croissance la plus rapide au monde, a été nommée dans la liste Entrepreneur's 2026 Fastest-Growing International Franchises, reconnaissant l'expansion passionnante et accélérée de la marque à travers les marchés mondiaux.

Realty ONE Group named a Fastest-Growing International Franchise

Plus important encore, ce classement prestigieux reconnaît les marques qui ne se contentent pas de se développer à l'échelle mondiale, mais qui le font avec des systèmes durables et un soutien solide de la part des franchisés.

« Cette reconnaissance reflète ce que notre famille ONE mondiale sait déjà - que nous construisons quelque chose de si spécial qu'il résonne au-delà des frontières », a déclaré Kuba Jewgieniew, fondateur et PDG de Realty ONE Group International. « Notre croissance internationale n'est pas accidentelle. C'est le résultat d'un modèle audacieux et moderne et d'une marque qui donne aux entrepreneurs du monde entier les moyens de voir plus grand. »

UNE CROISSANCE MONDIALE TIRÉE PAR UN MODÈLE MODERNE

Avec plus de 20 000 professionnels de l'immobilier et plus de 450 sites dans près de 30 pays et territoires, Realty ONE Group continue d'étendre son empreinte tout en maintenant la cohérence de l'expérience de la marque et de l'excellence opérationnelle.

L'expansion internationale de Realty ONE Group a été alimentée par sa combinaison unique des 6C :

Une identité de marque audacieuse et axée sur le style de vie

COACHING - Systèmes complets de coaching et de soutien

CONNECT - Technologie propriétaire, y compris sa plateforme zONE

COOLTURE - Une COOLTURE ® à l'écoute des gens et qui s'applique à toutes les cultures

à l'écoute des gens et qui s'applique à toutes les cultures COMMISSION - Un modèle de franchise éprouvé et évolutif

CARE - Qu'il s'agisse de clients, de coéquipiers ou de partenaires, nous dirigeons avec respect, compassion et gentillesse.

COMMUNAUTÉ - Nous soutenons les communautés que nous servons et les personnes qui nous entourent.

Cette dernière reconnaissance vient s'ajouter à la dynamique continue de Realty ONE Group, qui obtient régulièrement les meilleurs classements en matière de croissance, d'innovation et de performance des franchises. Car chez Realty ONE Group, la croissance n'est pas qu'une question de chiffres - il s'agit de créer des opportunités.

Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.realtyonegroup.com/ ou https://www.newsweek.com/.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques les plus dynamiques, modernes et axées sur le mode de vie du domaine de l'immobilier, dont l'objectif est d'ouvrir des portes dans le monde entier – ONE home, ONE dream, ONE life at a time (Une maison, un rêve, une vie à la fois). L'organisation s'est rapidement développée pour atteindre plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 sites répartis dans près de 30 pays et territoires grâce à son modèle d'entreprise éprouvé, ses courtiers à service complet, sa dynamique COOLTURE, son coaching d'affaires supérieur par le biais de ONE University, son soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, ZONE. La marque immobilière Realty ONE Group International a été désignée numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives : elle poursuit son essor en ouvrant ses portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux franchisés. Pour en savoir plus, visitez www.RealtyONEGroup.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2941453/Realty_ONE_Group__named_a_Fastest_Growing_International_Franchise.jpg

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