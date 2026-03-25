Realty ONE Group, incluida en la lista de franquicias internacionales de mayor crecimiento de Entrepreneur

The UNBrokerage continúa su expansión global, recibiendo reconocimiento por su rápido crecimiento más allá de las fronteras de Estados Unidos

LAGUNA NIGUEL, California, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International , una marca de estilo de vida moderna y con propósito, y una de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, ha sido incluida en la lista de Entrepreneur de las franquicias internacionales de más rápido crecimiento de 2026 , en reconocimiento a la emocionante y acelerada expansión de la marca en los mercados globales.

Realty ONE Group named a Fastest-Growing International Franchise (PRNewsfoto/Realty ONE Group)

Más importante aún, este prestigioso ranking reconoce a las marcas que no solo se expanden globalmente, sino que lo hacen con sistemas sostenibles y un sólido apoyo a sus franquiciados.

"Este reconocimiento refleja lo que nuestra familia global ONE ya sabe: que estamos construyendo algo tan especial que trasciende fronteras", afirmó Kuba Jewgieniew , fundador y director ejecutivo de Realty ONE Group International. "Nuestro crecimiento internacional no es casual. Es el resultado de un modelo audaz y moderno, y de una marca que empodera a los emprendedores de todo el mundo para pensar en grande".

CRECIMIENTO GLOBAL IMPULSADO POR UN MODELO MODERNO

Con más de 20.000 profesionales inmobiliarios y más de 450 oficinas en casi 30 países y territorios, Realty ONE Group continúa expandiendo su presencia manteniendo la coherencia en la experiencia de marca y la excelencia operativa.

La expansión internacional de Realty ONE Group se ha visto impulsada por su combinación única de las 6 C:

Una identidad de marca audaz y centrada en el estilo de vida.

COACHING: Sistemas integrales de coaching y apoyo.

CONNECT: Tecnología propia, incluyendo su plataforma zONE.

COOLTURE: Un enfoque centrado en las personas que trasciende las culturas.

COMMISSION: Un modelo de franquicia probado y escalable.

CARE: Con nuestros clientes, compañeros de equipo y socios, actuamos con respeto, compasión y amabilidad.

COMUNIDAD: Apoyamos a las comunidades a las que servimos y a quienes nos rodean.

Este último reconocimiento se suma al continuo impulso de Realty ONE Group, ya que la marca obtiene constantemente los primeros puestos en crecimiento, innovación y desempeño de franquicias. Porque en Realty ONE Group, el crecimiento no se trata solo de números, sino de crear oportunidades.

Para más información, visite https://www.realtyonegroup.com/ o https://www.newsweek.com/ .

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas de estilo de vida más innovadoras, modernas y con propósito en el sector inmobiliario, cuyo ÚNICO propósito es abrir puertas en todo el mundo: UN hogar, UN sueño, UNA vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, agencias de servicio completo, la dinámica COOLTURE, la excelente formación empresarial a través de ONE University, un soporte excepcional y su tecnología propia, ZONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa avanzando a pasos agigantados, abriendo puertas no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los franquiciados. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com .