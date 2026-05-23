REALTY ONE GROUP, UMA DAS MARCAS MAIS CONFIÁVEIS DA AMÉRICA

Newsweek nomeia a marca global de rápido crescimento em sua lista America's Greatest Workplaces for Trust 2026

LAGUNA NIGUEL, Califórnia, 23 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Realty ONE Group International, uma marca de estilo de vida moderna e orientada por propósitos e uma das franquias familiares de mais rápido crescimento no mundo, é a única marca imobiliária global nomeada para a Lista America's Greatest Workplaces for Trust de 2026 da Newsweek.

Este anúncio é ainda mais significativo dada a consolidação no setor imobiliário, já que estudos mostram que três em cada quatro pessoas dão o maior valor a marcas que aumentam sua sensação de segurança pessoal, estabilidade e proteção.

"A confiança é tudo no setor imobiliário e dedicamos o nosso dia a dia a construí-la com os nossos profissionais, sendo fiéis aos nossos 6Cs e mantendo-nos firmes no nosso compromisso de que cada UM importa", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador da Realty ONE Group International. "As pessoas se juntam à nossa Família ONE porque estão buscando esperança, segurança pessoal e união — comunhão (ONEness) — em uma era de mudanças disruptivas. Sempre seremos aquele lugar de confiança onde cada UM tem voz."

A Realty ONE Group é a única marca imobiliária global na lista que, de acordo com a Newsweek, destaca especificamente marcas que priorizam integridade, equidade e comunicação aberta, criando locais de trabalho vibrantes e acolhedores ao redor do mundo.

A UNBrokerage, como é conhecida no setor, continua a pintar o mundo de dourado, experimentando um crescimento orgânico significativo em um momento em que o mercado imobiliário passa por mudanças crescentes.

"Essa classificação é crucial para candidatos a emprego que desejam garantir que seu próximo empregador seja tão comprometido com a integridade quanto com a inovação", disse Jennifer H. Cunningham, editora-chefe da Newsweek.

O sucesso contínuo da Realty ONE Group International é impulsionado por seus sistemas de negócios proprietários, treinamento e suporte abrangentes, uma marca de estilo de vida ousada e uma cultura voltada para as pessoas (COOLTURE®) que a diferencia dos modelos imobiliários tradicionais. Com mais de 20.000 profissionais imobiliários em mais de 450 localidades em quase 30 países e territórios, a marca continua a expandir sua presença global enquanto permanece fiel à sua missão de mudar vidas por meio do mercado imobiliário.

Para mais informações, visite https://www.realtyonegroup.com/ ou https://www.newsweek.com/.

Sobre a Realty ONE GroupInternational

A Realty ONE Group International é uma das marcas de estilo de vida moderna e orientada por propósitos no setor imobiliário de mais rápido crescimento, cujo ÚNICO propósito é abrir portas em todo o mundo — UMA casa, UM sonho, UMA vida de cada vez. A organização cresceu rapidamente para mais de 20.000 profissionais imobiliários em mais de 450 locais em quase 30 países e territórios, devido ao seu modelo de negócios comprovado, corretoras de serviços completos, COOLTURE® dinâmica, coaching de negócios superior através da ONE University, suporte excepcional e sua tecnologia exclusiva, ZONE. A Realty ONE Group International foi nomeada a marca imobiliária número UM pela Entrepreneur Magazine por três anos consecutivos e continua a avançar firmemente, abrindo portas não apenas para seus clientes, mas também para profissionais imobiliários e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FONTE Realty ONE Group