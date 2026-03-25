REALTY ONE GROUP 榮登《ENTREPRENEUR》雜誌「全球增長最快的國際特許經營品牌」榜單
新聞提供者Realty ONE Group
26 3月, 2026, 01:51 CST
UNBrokerage 的全球發展勢頭持續強勁，其於美國以外市場的快速擴張備受肯定
加州拉古納尼格爾2026年3月26日 /美通社/ -- Realty ONE Group International 是一個現代化、以使命為導向的生活風格品牌，亦是全球增長最快的特許經營品牌之一。該品牌憑藉其於全球市場持續加速的拓展步伐，成功入選 《Entrepreneur》雜誌2026 年「全球增長最快的國際特許經營品牌」榜單。
更重要的是，這份富有盛譽的名單，表彰的正是那些不僅在全球持續拓展業務，亦具備完善的可持續發展體系及對特許經營商的強大支援。
Realty ONE Group International 創辦人兼行政總裁 Kuba Jewgieniew 表示：「這項殊榮印證了我們全球 ONE Family 早已知道的事實——我們正在建立的事業如此獨特，足以跨越國界，引起廣泛共鳴。 我們在國際市場的崛起，絕非偶然。 這有賴於我們大膽創新的現代模式，以及一個能激勵各地企業家放膽構想的品牌。」
現代模式引領全球增長
Realty ONE Group 現已於全球近 30 個國家和地區，匯聚超過 20,000 名房地產專業人士，設立逾 450 個據點。在持續擴張的同時，亦確保品牌體驗及優越營運標準始終如一。
Realty ONE Group 的國際拓展，有賴其別樹一幟的 「6C」組合所推動：
- 大膽前衛且以生活風格為導向的品牌形象
- COACHING（培訓）- 全面的培訓與支援系統
- CONNECT（連接）- 專有科技，涵蓋其 zONE 平台
- COOLTURE（酷文化） - 以人為本，跨越不同文化的 COOLTURE®
- COMMISSION（佣金）- 行之有效專為規模化發展而設的特許經營模式
- CARE（關懷）- 無論面對客戶、團隊夥伴還是合作夥伴，我們皆尊重以待、心存善意，滿懷同理心
- COMMUNITY（社區）- 我們致力支持所服務的社區以及身邊的人
這項最新殊榮為 Realty ONE Group 的持續發展再添動力，該品牌在增長、創新及特許經營表現方面一直穩佔頂尖排名。 因為對 Realty ONE Group 而言，增長不止於數字，更在於創造機會。
如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.realtyonegroup.com/ 或 https://www.newsweek.com/。
關於 Realty ONE GroupInternational
Realty ONE Group International 是全球增長最快的現代化、以使命為導向的房地產生活風格品牌之一，其 ONE Purpose（唯一使命）是在世界各地為人們開啟一扇扇大門——一個家、一個夢想、人生只活一次。 該組織因其經驗證的商業模式、全方位服務的經紀業務、充滿活力的 COOLTURE 文化、透過 ONE 大學提供的卓越商業指導、出色的支持以及其專有技術 ZONE，迅速擴展至全球近 30 個國家和地區，擁有超過 20,000 名房地產專業人士，並在 450 多個地點設有業務。 Realty ONE Group International 已連續三年被《Entrepreneur Magazine》評為房地產領域的首屈一指品牌，並繼續穩步前進，不僅為客戶開啟大門，也為房地產專業人士和特許經營商創造機會。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.RealtyONEGroup.com。
SOURCE Realty ONE Group
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