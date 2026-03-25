REALTY ONE GROUP 榮登《ENTREPRENEUR》雜誌「全球增長最快的國際特許經營品牌」榜單

UNBrokerage 的全球發展勢頭持續強勁，其於美國以外市場的快速擴張備受肯定

加州拉古納尼格爾2026年3月26日 /美通社/ -- Realty ONE Group International 是一個現代化、以使命為導向的生活風格品牌，亦是全球增長最快的特許經營品牌之一。該品牌憑藉其於全球市場持續加速的拓展步伐，成功入選 《Entrepreneur》雜誌2026 年「全球增長最快的國際特許經營品牌」榜單。

更重要的是，這份富有盛譽的名單，表彰的正是那些不僅在全球持續拓展業務，亦具備完善的可持續發展體系及對特許經營商的強大支援。

Realty ONE Group 獲評為增長最快的國際特許經營品牌

Realty ONE Group International 創辦人兼行政總裁 Kuba Jewgieniew 表示：「這項殊榮印證了我們全球 ONE Family 早已知道的事實——我們正在建立的事業如此獨特，足以跨越國界，引起廣泛共鳴。 我們在國際市場的崛起，絕非偶然。 這有賴於我們大膽創新的現代模式，以及一個能激勵各地企業家放膽構想的品牌。」

現代模式引領全球增長

Realty ONE Group 現已於全球近 30 個國家和地區，匯聚超過 20,000 名房地產專業人士，設立逾 450 個據點。在持續擴張的同時，亦確保品牌體驗及優越營運標準始終如一。

Realty ONE Group 的國際拓展，有賴其別樹一幟的 「6C」組合所推動：

大膽前衛且以生活風格為導向的品牌形象

COACHING（培訓）- 全面的培訓與支援系統

CONNECT（連接）- 專有科技，涵蓋其 zONE 平台

COOLTURE（酷文化） - 以人為本，跨越不同文化的 COOLTURE ®

COMMISSION（佣金）- 行之有效專為規模化發展而設的特許經營模式

CARE（關懷）- 無論面對客戶、團隊夥伴還是合作夥伴，我們皆尊重以待、心存善意，滿懷同理心

COMMUNITY（社區）- 我們致力支持所服務的社區以及身邊的人

這項最新殊榮為 Realty ONE Group 的持續發展再添動力，該品牌在增長、創新及特許經營表現方面一直穩佔頂尖排名。 因為對 Realty ONE Group 而言，增長不止於數字，更在於創造機會。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.realtyonegroup.com/ 或 https://www.newsweek.com/。

關於 Realty ONE GroupInternational

Realty ONE Group International 是全球增長最快的現代化、以使命為導向的房地產生活風格品牌之一，其 ONE Purpose（唯一使命）是在世界各地為人們開啟一扇扇大門——一個家、一個夢想、人生只活一次。 該組織因其經驗證的商業模式、全方位服務的經紀業務、充滿活力的 COOLTURE 文化、透過 ONE 大學提供的卓越商業指導、出色的支持以及其專有技術 ZONE，迅速擴展至全球近 30 個國家和地區，擁有超過 20,000 名房地產專業人士，並在 450 多個地點設有業務。 Realty ONE Group International 已連續三年被《Entrepreneur Magazine》評為房地產領域的首屈一指品牌，並繼續穩步前進，不僅為客戶開啟大門，也為房地產專業人士和特許經營商創造機會。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.RealtyONEGroup.com。

SOURCE Realty ONE Group