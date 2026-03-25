REALTY ONE GROUP INCLUIDA EN LA LISTA DE LAS FRANQUICIAS INTERNACIONALES DE MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO DE ENTREPRENEUR

La UNBrokerage continúa su impulso mundial, al obtener un reconocimiento por expandirse rápidamente más allá de las fronteras de EE. UU.

LAGUNA NIGUEL, California, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna y orientada a un propósito, y una de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, ha sido incluida en la lista de franquicias internacionales de más rápido crecimiento de 2026 de Entrepreneur, en reconocimiento a la emocionante y acelerada expansión de la marca en los mercados mundiales.

Realty ONE Group es designada una de las franquicias internacionales de más rápido crecimiento (PRNewsfoto/Realty ONE Group)

Aún más importante, esta prestigiosa denominación reconoce a las marcas que no solo se están expandiendo a nivel mundial, sino que lo hacen con sistemas sostenibles y ofrecen un sólido apoyo a sus franquiciados.

"Este reconocimiento refleja lo que nuestra familia única global ya sabe: que estamos construyendo algo tan especial que resuena más allá de las fronteras", comentó Kuba Jewgieniew, fundador y director ejecutivo de Realty ONE Group International. "Nuestro crecimiento internacional no es accidental. Es el resultado de un modelo audaz y moderno y de una marca que empodera a los emprendedores de todo el mundo para pensar en grande".

CRECIMIENTO MUNDIAL IMPULSADO POR UN MODELO MODERNO

Con más de 20.000 profesionales inmobiliarios y más de 450 oficinas en casi 30 países y territorios, Realty ONE Group continúa expandiendo su presencia, a la vez que mantiene la coherencia en la experiencia de marca y la excelencia operativa.

La expansión internacional de Realty ONE Group se ha visto impulsada por combinar de una manera única las 6 C:

Una identidad de marca audaz y centrada en el estilo de vida

COACHING: sistemas integrales de coaching y apoyo

CONEXIÓN: tecnología propia, incluida su plataforma zONE

CULTURAL: una filosofía COOLTURE ® que prioriza a las personas y trasciende a través de las culturas

que prioriza a las personas y trasciende a través de las culturas CAPACIDAD ESCALABLE: un modelo de franquicia probado y diseñado para la escalabilidad

CUIDADO: ya sea con clientes, compañeros de equipo o socios, actuamos con respeto, compasión y amabilidad.

COMUNIDAD: apoyamos a las comunidades a las que servimos y a las personas que nos rodean

Este último reconocimiento se suma al continuo impulso de Realty ONE Group, ya que la marca obtiene constantemente los primeros puestos en crecimiento, innovación y rendimiento de la franquicia. Porque en Realty ONE Group, el crecimiento no se trata solo de números, sino de crear oportunidades.

Para obtener más información, visite https://www.realtyonegroup.com/ o https://www.newsweek.com/.

Acerca de Realty ONE GroupInternacional

Realty ONE Group International es una de las marcas de estilo de vida de más rápido crecimiento, modernas y orientadas a un propósito en el sector inmobiliario, dedicada a abrir puertas en todo el mundo: UN hogar, UN sueño, UNA vida a la vez. La organización ha crecido con gran rapidez hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, sus agencias de servicios integrales, su dinámica filosofía COOLTURE, su excelente formación empresarial a través de ONE University, su excepcional apoyo y su tecnología propia, ZONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número uno por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa avanzando a pasos agigantados, abriendo puertas no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los franquiciados. Para más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941548/Realty_ONE_Group__named_a_Fastest_Growing_International_Franchise.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/5881642/realty_one_group___logo.jpg

FUENTE Realty ONE Group