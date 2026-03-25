REALTY ONE GROUP INCLUIDA EN LA LISTA DE LAS FRANQUICIAS INTERNACIONALES DE MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO DE ENTREPRENEUR

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Realty ONE Group

25 mar, 2026, 17:24 GMT

La UNBrokerage continúa su impulso mundial, al obtener un reconocimiento por expandirse rápidamente más allá de las fronteras de EE. UU.

LAGUNA NIGUEL, California, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna y orientada a un propósito, y una de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, ha sido incluida en la lista de franquicias internacionales de más rápido crecimiento de 2026 de Entrepreneur, en reconocimiento a la emocionante y acelerada expansión de la marca en los mercados mundiales.

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Realty ONE Group es designada una de las franquicias internacionales de más rápido crecimiento (PRNewsfoto/Realty ONE Group)
Realty ONE Group es designada una de las franquicias internacionales de más rápido crecimiento (PRNewsfoto/Realty ONE Group)

Aún más importante, esta prestigiosa denominación reconoce a las marcas que no solo se están expandiendo a nivel mundial, sino que lo hacen con sistemas sostenibles y ofrecen un sólido apoyo a sus franquiciados.

"Este reconocimiento refleja lo que nuestra familia única global ya sabe: que estamos construyendo algo tan especial que resuena más allá de las fronteras", comentó Kuba Jewgieniew, fundador y director ejecutivo de Realty ONE Group International. "Nuestro crecimiento internacional no es accidental. Es el resultado de un modelo audaz y moderno y de una marca que empodera a los emprendedores de todo el mundo para pensar en grande".

CRECIMIENTO MUNDIAL IMPULSADO POR UN MODELO MODERNO

Con más de 20.000 profesionales inmobiliarios y más de 450 oficinas en casi 30 países y territorios, Realty ONE Group continúa expandiendo su presencia, a la vez que mantiene la coherencia en la experiencia de marca y la excelencia operativa.

La expansión internacional de Realty ONE Group se ha visto impulsada por combinar de una manera única las 6 C:

  • Una identidad de marca audaz y centrada en el estilo de vida
  • COACHING: sistemas integrales de coaching y apoyo
  • CONEXIÓN: tecnología propia, incluida su plataforma zONE
  • CULTURAL: una filosofía COOLTURE® que prioriza a las personas y trasciende a través de las culturas
  • CAPACIDAD ESCALABLE: un modelo de franquicia probado y diseñado para la escalabilidad
  • CUIDADO: ya sea con clientes, compañeros de equipo o socios, actuamos con respeto, compasión y amabilidad.
  • COMUNIDAD: apoyamos a las comunidades a las que servimos y a las personas que nos rodean

Este último reconocimiento se suma al continuo impulso de Realty ONE Group, ya que la marca obtiene constantemente los primeros puestos en crecimiento, innovación y rendimiento de la franquicia. Porque en Realty ONE Group, el crecimiento no se trata solo de números, sino de crear oportunidades. 

Para obtener más información, visite https://www.realtyonegroup.com/ o https://www.newsweek.com/.

Acerca de Realty ONE GroupInternacional
Realty ONE Group International es una de las marcas de estilo de vida de más rápido crecimiento, modernas y orientadas a un propósito en el sector inmobiliario, dedicada a abrir puertas en todo el mundo: UN hogar, UN sueño, UNA vida a la vez. La organización ha crecido con gran rapidez hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en casi 30 países y territorios gracias a su modelo de negocio probado, sus agencias de servicios integrales, su dinámica filosofía COOLTURE, su excelente formación empresarial a través de ONE University, su excepcional apoyo y su tecnología propia, ZONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número uno por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa avanzando a pasos agigantados, abriendo puertas no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los franquiciados. Para más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941548/Realty_ONE_Group__named_a_Fastest_Growing_International_Franchise.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/5881642/realty_one_group___logo.jpg

FUENTE Realty ONE Group

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