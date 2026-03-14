Rendeavour e Wellington College Education abrem escola britânica global em Tatu City, Quênia

TATU CITY, Quênia, 14 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Rendeavour, nova construtora de cidades da África, e a Wellington College Education, uma das principais redes educacionais britânicas, abrirão um dia co-educacional e um internato para 1.500 alunos de 3 a 18 anos em Tatu City, Quênia. Inaugurado em setembro de 2028, o Wellington College International Kenya atrairá estudantes e pais do Quênia, de toda a África e de todo o mundo para uma educação britânica inigualável no coração da nova cidade líder do continente.

L-R: James Dahl, 15th Master of Wellington College, and Stephen Jennings, CEO and Founder of Rendeavour, owner and developer of Tatu City, during the official announcement of Wellington College International Kenya, a global British school that will open in Tatu City, Kenya, in September 2028.

A Wellington College International Kenya é a segunda escola da África a sair da parceria entre a Wellington College Education e a Rendeavour. O Wellington College International Lagos está localizado em Alaro City, a cidade irmã de Tatu City, na Nigéria. Ao replicar o sucesso do campus do Wellington College International Lagos na cidade de Alaro, a Rendeavour está criando uma rede pan-africana de excelência educacional que une a África Ocidental e Oriental.

O Wellington College International Kenya será a melhor escola da África Oriental, oferecendo uma educação excepcional que capacita os alunos com o conhecimento, as habilidades e o caráter para realizar seu potencial e ajudar a moldar um mundo melhor. Atraindo estudantes de países vizinhos da África Oriental e não só, o campus de Tatu City está planejado como um ambiente educacional moderno, construído para fins específicos, que oferece laboratórios de ciências avançados e espaços de ensino, infraestrutura tecnológica inovadora, instalações esportivas e recreativas abrangentes (incluindo uma piscina com padrão olímpico de 50 metros), espaços criativos e de artes cênicas, bem como áreas dedicadas que apoiam o desenvolvimento pessoal e social dos alunos. A escola de última geração sustenta ainda mais o sucesso da Tatu City, que atraiu US $ 3,5 bilhões em investimentos para o Quênia e criou mais de 30.000 novos empregos nos últimos cinco anos.

O Wellington College International Kenya seguirá o rigoroso Currículo Nacional de Inglês, culminando no desafiador programa de nível A, além de oferecer treinamento e ensino de excelência em esportes, música e artes. Como parte da família global Wellington College Education, os alunos da Wellington College International Kenya se beneficiarão de conexões com escolas irmãs na Europa e na Ásia, incluindo oportunidades de colaboração, iniciativas acadêmicas compartilhadas e programas internacionais. Na formatura, os alunos se juntarão à rede de ex-alunos da Old Wellingtonian, oferecendo vínculos duradouros com uma comunidade global estabelecida.

James Dahl, 15º Mestre do Wellington College, disse: "O lançamento do Wellington College International Kenya é um momento de grande orgulho para nossa família global de escolas. Para nossos novos parceiros no Quênia, essa interconectividade fornecerá acesso imediato à vitalidade, talento e experiência de toda a nossa comunidade."

Stephen Jennings, fundador e CEO da Rendeavour, disse: "Receber uma educação britânica de alto nível não requer mais o envio de crianças para o Reino Unido. O Wellington College International Kenya oferece uma mistura de rigor acadêmico e atividades e comodidades extracurriculares encontradas apenas em Tatu City e no Quênia, um dos países mais bonitos do mundo. O Quênia está na 'lista de desejos' de muitas famílias de objetivos e experiências de vida, e agora elas também podem considerar se mudar para o Quênia e Tatu City para ter acesso a uma das melhores experiências de educação do mundo."

Sir Anthony Seldon, diretor fundador da Wellington College Education, disse: "O anúncio de hoje da Wellington College International Kenya marca um momento transformador para a educação na África Oriental. O trabalho pioneiro do Wellington College na interseção de Inteligência Artificial e Florescimento Humano, desenvolvido em estreita parceria com a OCDE, oferece um modelo de educação que é profundamente humano e ousadamente voltado para o futuro."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933712/Tatu_City.jpg

FONTE Tatu City