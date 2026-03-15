RendeavourとWellington College Education、ケニアのタトゥ・シティに英国式のグローバルスクールを開校

ケニア、タトゥ・シティ, 2026年3月15日 /PRNewswire/ -- アフリカで新都市開発を手掛けるRendeavour と英国有数の教育ネットワークであるWellington College Educationは、ケニアのタトゥ・シティに、3歳から18歳までの1,500人の生徒を受け入れる男女共学の通学・寄宿制学校を開校します。2028年9月に開校予定のWellington College International Kenya は、アフリカを代表する新都市の中心で提供される比類のない英国式教育を求める生徒と保護者を、ケニア、アフリカ各地、そして世界各地から引きつけます。

Wellington College International Kenyaは、Wellington College EducationとRendeavourの提携から生まれた、アフリカで2校目の学校です。Wellington College International Lagos は、 ナイジェリアにある、タトゥ・シティの姉妹都市アラロ・シティにあります。Rendeavourは、アラロ・シティにあるWellington College International Lagosキャンパスの成功を再現することで、西アフリカと東アフリカをつなぐ汎アフリカの卓越した教育ネットワークを築いています。

L-R: James Dahl, 15th Master of Wellington College, and Stephen Jennings, CEO and Founder of Rendeavour, owner and developer of Tatu City, during the official announcement of Wellington College International Kenya, a global British school that will open in Tatu City, Kenya, in September 2028.

Wellington College International Kenyaは東アフリカ有数の学校となり、生徒が自らの可能性を実現し、よりよい世界を築くために必要な知識、技能、人格を育む卓越した教育を提供します。近隣の東アフリカ諸国をはじめアフリカ各地から生徒を迎えることを想定したタトゥ・シティのキャンパスは、先進的な理科実験室や教育スペース、革新的なテクノロジーインフラ、充実したスポーツ・レクリエーション施設（50メートルのオリンピック基準プールを含む）、創造芸術・舞台芸術のためのスペース、さらに生徒の個人的・社会的成長を支える専用エリアを備えた、現代的で目的に合わせて設計された教育環境として整備される予定です。この最先端の学校は、ケニアに35億米ドルの投資を呼び込み、過去5年間で3万人超の新規雇用を創出したタトゥ・シティの成功を、さらに下支えするものです。

Wellington College International Kenyaは、厳格な英国ナショナル・カリキュラムに従い、最終的には難度の高いAレベル・プログラムへと進むとともに、スポーツ、音楽、芸術の分野でも卓越した指導と教育を提供します。Wellington College Educationファミリーの一員として、Wellington College International Kenyaの生徒は、欧州およびアジアの姉妹校とのつながりを通じて、協働、学術的な取り組みの共有、国際プログラムなどの機会を得ることができます。卒業後、生徒はOld Wellingtonianの同窓会ネットワークに加わり、確立されたグローバルコミュニティと生涯にわたるつながりを築くことができます。

Wellington Collegeの第15代校長を務めるJames Dahl氏は、次のように述べています。「Wellington College International Kenyaの開校は、私たちのグローバルな学校ファミリーにとって大きな誇りの瞬間です。ケニアの新たなパートナーにとって、このつながりは、私たちのコミュニティ全体の活気、才能、経験にすぐに触れられる機会をもたらします。」

Rendeavourの創設者兼CEOであるStephen Jennings氏は、次のように述べています。「英国の一流教育を受けるために、もはや子どもたちを英国へ送る必要はありません。Wellington College International Kenyaは、学問的な厳格さに加え、課外活動や、タトゥ・シティ、そして世界で最も美しい国の一つであるケニアでしか得られない施設・設備を兼ね備えた独自の教育環境を提供します。ケニアは、多くの家族にとって『いつか訪れ、暮らしを体験してみたい場所』の一つですが、今では世界有数の教育体験を求めて、ケニアとタトゥ・シティへの移住も選択肢に入れることができます。」

Wellington College Educationの創設ディレクターであるSir Anthony Seldon氏は、次のように述べています。「本日のWellington College International Kenyaの発表は、東アフリカの教育にとって画期的な節目です。OECDとの緊密な連携のもとで開発された、人工知能と人間の繁栄（Human Flourishing）の接点におけるWellington Collegeの先駆的な取り組みは、深い人間性と大胆な未来志向を兼ね備えた学校教育のモデルを提示しています。」

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2933712/Tatu_City.jpg

SOURCE Tatu City