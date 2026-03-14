Rendeavour y Wellington College Education abrirán una escuela británica global en Tatu City, Kenia

TATU CITY, Kenia, 14 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Rendeavour, el nuevo constructor de ciudades de África, y Wellington College Education, una red educativa británica líder, abrirán una jornada coeducativa y un internado para 1.500 estudiantes de 3 a 18 años en Tatu City, Kenia. Con su inauguración en septiembre de 2028, Wellington College International Kenya atraerá a estudiantes y padres de Kenia, de toda África y de todo el mundo a una educación británica sin precedentes en el corazón de la nueva ciudad líder del continente.

L-R: James Dahl, 15th Master of Wellington College, and Stephen Jennings, CEO and Founder of Rendeavour, owner and developer of Tatu City, during the official announcement of Wellington College International Kenya, a global British school that will open in Tatu City, Kenya, in September 2028.

Wellington College International Kenia es la segunda escuela en África que sale de la asociación entre Wellington College Education y Rendeavour. Wellington College International Lagos se encuentra en Alaro City, la ciudad hermana de Tatu City en Nigeria. Al replicar el éxito del campus de Wellington College International Lagos en Alaro City, Rendeavour está creando una red panafricana de excelencia educativa que une África Occidental y Oriental.

Wellington College International Kenya será la mejor escuela de África Oriental, ofreciendo una educación sobresaliente que equipa a los estudiantes con el conocimiento, las habilidades y el carácter para desarrollar su potencial y ayudar a dar forma a un mundo mejor. Con estudiantes de los países vecinos de África Oriental y más allá, el campus de la ciudad de Tatu está planeado como un entorno educativo moderno y especialmente diseñado, que proporciona laboratorios de ciencias avanzadas y espacios de enseñanza, infraestructura tecnológica innovadora, instalaciones deportivas y recreativas integrales (incluida una piscina estándar olímpica de 50 metros), espacios creativos y de artes escénicas, así como áreas dedicadas que apoyan el desarrollo personal y social de los estudiantes. La escuela de vanguardia respalda aún más el éxito de la ciudad de Tatu, que ha atraído 3.500 millones de dólares de inversión a Kenia y ha creado más de 30.000 nuevos puestos de trabajo en los últimos cinco años.

Wellington College International Kenia seguirá el riguroso plan de estudios nacional de inglés, que culminará en el desafiante programa de nivel A, además de ofrecer entrenamiento y enseñanza de excelencia en deportes, música y artes. Como parte de la familia global de Wellington College Education, los estudiantes de Wellington College International Kenya se beneficiarán de las conexiones con escuelas hermanas en Europa y Asia, incluidas oportunidades de colaboración, iniciativas académicas compartidas y programas internacionales. Al graduarse, los alumnos se unirán a la red de exalumnos de Old Wellingtonian, que ofrece vínculos de por vida con una comunidad global establecida.

James Dahl, decimoquinto maestro de Wellington College, dijo: "El lanzamiento de Wellington College International Kenya es un momento de gran orgullo para nuestra familia global de escuelas. Para nuestros nuevos socios en Kenia, esta interconectividad proporcionará acceso inmediato a la vitalidad, el talento y la experiencia de toda nuestra comunidad ".

Stephen Jennings, fundador y director ejecutivo de Rendeavour, dijo: "Recibir una educación británica de primer nivel ya no requiere enviar niños al Reino Unido. Wellington College International Kenya ofrece una combinación de rigor académico y actividades y servicios extracurriculares que solo se encuentran en Tatu City y en Kenia, uno de los países más bellos del mundo. Kenia está en la lista de objetivos y experiencias de vida de muchas familias, y ahora también pueden considerar mudarse a Kenia y a la ciudad de Tatu para tener acceso a una de las mejores experiencias educativas del mundo ".

Sir Anthony Seldon, director fundador de Wellington College Education, dijo: "El anuncio de hoy de Wellington College International Kenya marca un momento de transformación para la educación en África Oriental. El trabajo pionero de Wellington College en la intersección de la Inteligencia Artificial y el Florecimiento Humano, desarrollado en estrecha colaboración con la OCDE, ofrece un modelo de educación que es profundamente humano y audaz para el futuro ".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933712/Tatu_City.jpg

FUENTE Tatu City