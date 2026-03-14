Rendeavour et Wellington College Education ouvrent une école britannique internationale à Tatu City, au Kenya

TATU CITY, Kenya, 14 mars 2026 /PRNewswire/ -- Rendeavour, le constructeur de nouvelles villes en Afrique, et Wellington College Education, un réseau éducatif britannique de premier plan, ouvriront un externat et un internat mixtes pour 1 500 élèves âgés de 3 à 18 ans à Tatu City, au Kenya. Prévu pour ouvrir en septembre 2028, Wellington College International Kenya attirera des étudiants et des parents du Kenya, de toute l'Afrique et du monde entier pour une éducation britannique inégalée au cœur de la nouvelle ville la plus importante du continent.

DE GAUCHE À DROITE : James Dahl, 15e maître du Wellington College, et Stephen Jennings, PDG et fondateur de Rendeavour, propriétaire et promoteur de Tatu City, lors de l'annonce officielle du Wellington College International Kenya, une école britannique internationale qui ouvrira ses portes à Tatu City, au Kenya, en septembre 2028.

Wellington College International Kenya est la deuxième école en Afrique issue du partenariat entre Wellington College Education et Rendeavour. Wellington College International Lagos est situé à Alaro City, la ville jumelle de Tatu City au Nigeria. En reproduisant le succès du campus du Wellington College International Lagos à Alaro City, Rendeavour crée un réseau panafricain d'éducation d'excellence qui fait le lien entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est.

Le Wellington College International Kenya sera la meilleure école d'Afrique de l'Est, dispensant un enseignement exceptionnel qui permettra aux étudiants d'acquérir les connaissances, les compétences et le caractère nécessaires pour concrétiser leur potentiel et contribuer à l'édification d'un monde meilleur. Attirant des étudiants des pays voisins d'Afrique de l'Est et d'ailleurs, le campus de Tatu City est conçu comme un environnement éducatif moderne et adapté, offrant des laboratoires scientifiques et des espaces d'enseignement de pointe, une infrastructure technologique innovante, des installations sportives et récréatives complètes (y compris une piscine de 50 mètres aux normes olympiques), des espaces de création et de spectacle, ainsi que des zones dédiées au soutien du développement personnel et social des étudiants. Cette école ultramoderne vient renforcer le succès de Tatu City, qui a attiré 3,5 milliards d'USD d'investissements au Kenya et créé plus de 30 000 nouveaux emplois au cours des cinq dernières années.

Le Wellington College International Kenya suivra le rigoureux programme national anglais, avec comme point d'orgue le difficile programme des A-levels, et offrira un encadrement et un enseignement d'excellence dans les domaines du sport, de la musique et des arts. En tant que membre de la famille mondiale Wellington College Education, les étudiants du Wellington College International Kenya bénéficieront de connexions avec des écoles sœurs à travers l'Europe et l'Asie, y compris des opportunités de collaboration, des initiatives académiques partagées et des programmes internationaux. Une fois diplômés, les élèves rejoindront le réseau « Old Wellingtonian » des anciens élèves de l'école, ce qui leur permettra d'entretenir des liens à vie avec une communauté mondiale bien établie.

James Dahl, 15e maître du Wellington College, a déclaré : « Le lancement du Wellington College International Kenya est un moment de grande fierté pour notre groupe mondial d'écoles. Pour nos nouveaux partenaires au Kenya, cette interconnectivité offrira un accès immédiat au dynamisme, au talent et à l'expérience de l'ensemble de notre communauté. »

Stephen Jennings, fondateur et directeur général de Rendeavour, a déclaré : « Pour recevoir une éducation britannique de haut niveau il n'est plus nécessaire d'envoyer les enfants au Royaume-Uni. Le Wellington College International Kenya offre un mélange de rigueur académique, d'activités extrascolaires et d'installations que l'on ne trouve qu'à Tatu City et au Kenya, l'un des plus beaux pays au monde. Le Kenya figure sur la liste des objectifs et des expériences de vie de nombreuses familles. Désormais, elles peuvent également envisager de s'installer au Kenya et à Tatu City pour avoir accès à l'une des meilleures expériences éducatives au monde. »

Sir Anthony Seldon, directeur fondateur du Wellington College Education, a déclaré : « L'annonce aujourd'hui de la création du Wellington College International Kenya marque un tournant pour l'éducation en Afrique de l'Est. Le travail pionnier du Wellington College à l'intersection de l'intelligence artificielle et de l'épanouissement humain, développé en partenariat étroit avec l'OCDE, offre un modèle d'enseignement qui est à la fois profondément humain et audacieusement tourné vers l'avenir. »

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