Rendeavour y Wellington College Education abrirán una escuela británica internacional en Tatu City, Kenia

TATU CITY, Kenia, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Rendeavour, la nueva empresa constructora de ciudades en África, y Wellington College Education, una destacada red educativa británica, inaugurarán un colegio mixto, con régimen de internado y externado, para 1.500 alumnos de entre 3 y 18 años en Tatu City, Kenia. Con su apertura prevista para septiembre de 2028, Wellington College International Kenya atraerá a estudiantes y padres de Kenia, de toda África y del resto del mundo a una educación británica sin igual en el corazón de la nueva ciudad más importante del continente.

L-R: James Dahl, 15th Master of Wellington College, and Stephen Jennings, CEO and Founder of Rendeavour, owner and developer of Tatu City, during the official announcement of Wellington College International Kenya, a global British school that will open in Tatu City, Kenya, in September 2028.

Wellington College International Kenya es la segunda escuela en África surgida de la alianza entre Wellington College Education y Rendeavour. Wellington College International Lagos se ubica en Alaro City, ciudad hermana de Tatu City en Nigeria. Al replicar el éxito del campus de Wellington College International Lagos en Alaro City, Rendeavour está creando una red panafricana de excelencia educativa que conecta África Occidental y Oriental.

Wellington College International Kenya se convertirá en la mejor escuela de África Oriental, ofreciendo una educación excepcional que dota a los estudiantes del conocimiento, las habilidades y el carácter necesarios para desarrollar todo su potencial y contribuir a la construcción de un mundo mejor. El campus de Tatu City, que atrae a estudiantes de países vecinos de África Oriental y de otras regiones, está diseñado como un entorno educativo moderno y construido específicamente para este fin, con laboratorios de ciencias y espacios de enseñanza de vanguardia, infraestructura tecnológica innovadora, completas instalaciones deportivas y recreativas (incluida una piscina olímpica de 50 metros), espacios para las artes creativas y escénicas, así como áreas dedicadas al desarrollo personal y social de los estudiantes. Esta escuela de vanguardia refuerza aún más el éxito de Tatu City, que ha atraído 3.500 millones de dólares en inversiones a Kenia y ha creado más de 30.000 nuevos puestos de trabajo en los últimos cinco años.

Wellington College International Kenya seguirá el riguroso Currículo Nacional Inglés, que culmina con el exigente programa de A-levels, además de ofrecer una enseñanza y formación de excelencia en deportes, música y artes. Como parte de la familia global de Wellington College Education, los estudiantes de Wellington College International Kenya se beneficiarán de las conexiones con colegios hermanos en Europa y Asia, incluyendo oportunidades de colaboración, iniciativas académicas compartidas y programas internacionales. Al graduarse, los alumnos se unirán a la red de exalumnos de Old Wellingtonian, lo que les permitirá mantener vínculos de por vida con una comunidad global consolidada.

James Dahl, decimoquinto director de Wellington College, declaró: "El lanzamiento de Wellington College International Kenya es un momento de gran orgullo para nuestra familia global de colegios. Para nuestros nuevos socios en Kenia, esta interconexión les brindará acceso inmediato a la vitalidad, el talento y la experiencia de toda nuestra comunidad".

Stephen Jennings, fundador y consejero delegado de Rendeavour, afirmó: "Recibir una educación británica de primer nivel ya no requiere enviar a los niños al Reino Unido. Wellington College International Kenya ofrece una combinación de rigor académico y actividades extracurriculares, además de servicios exclusivos de Tatu City y de Kenia, uno de los países más bellos del mundo. Kenia figura en la lista de deseos de muchas familias, y ahora también pueden considerar mudarse a Kenia y a Tatu City para acceder a una de las mejores experiencias educativas del mundo".

Sir Anthony Seldon, director fundador de Wellington College Education, comentó: "El anuncio de hoy sobre Wellington College International Kenya marca un momento trascendental para la educación en África Oriental. El trabajo pionero de Wellington College en la intersección de la inteligencia artificial y el desarrollo humano, creado en estrecha colaboración con la OCDE, ofrece un modelo educativo profundamente humano y con una visión de futuro audaz".

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