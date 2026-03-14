렌데버와 웰링턴 칼리지 에듀케이션, 케냐 타투시티에 글로벌 영국 학교 개교

타투시티, 케냐, 2026년 3월 14일 /PRNewswire/ -- 아프리카의 신도시 건설업체인 렌데버(Rendeavour)와 영국의 선도적 교육 네트워크인 웰링턴 칼리지 에듀케이션(Wellington College Education)이 케냐 타투시티에 3세부터 18세 학생 1500명을 수용할 수 있는 남녀공학 통학 및 기숙 학교를 개교한다. 2028년 9월 문을 여는 웰링턴 칼리지 인터내셔널 케냐(Wellington College International Kenya)는 아프리카 대륙을 대표하는 신도시의 중심부에서 차별화된 영국식 교육을 제공하며 케냐는 물론 아프리카 전역과 세계 각국의 학생 및 학부모를 끌어들일 예정이다.

L-R: James Dahl, 15th Master of Wellington College, and Stephen Jennings, CEO and Founder of Rendeavour, owner and developer of Tatu City, during the official announcement of Wellington College International Kenya, a global British school that will open in Tatu City, Kenya, in September 2028.

웰링턴 칼리지 인터내셔널 케냐는 웰링턴 칼리지 에듀케이션과 렌데버의 파트너십을 통해 아프리카에 설립되는 두 번째 학교다. 첫 번째 학교인 웰링턴 칼리지 인터내셔널 라고스(Wellington College International Lagos)는 타투시티의 자매 도시인 나이지리아의 알라로시티에 위치해 있다. 렌데버는 알라로시티 내 웰링턴 칼리지 인터내셔널 라고스 캠퍼스의 성공을 재현함으로써 서아프리카와 동아프리카를 연결하는 범아프리카 우수 교육 네트워크를 구축하고 있다.

웰링턴 칼리지 인터내셔널 케냐는 학생들이 잠재력을 실현하고 더 나은 세상을 만드는 데 기여할 수 있도록 지식과 기술, 인성을 갖추게 하는 탁월한 교육을 제공하며 동아프리카 최고의 학교가 될 예정이다. 인접한 동아프리카 국가들과 그 외 지역에서 학생들을 유치하게 될 타투시티 캠퍼스는 첨단 과학 실험실 및 교육 공간, 혁신적인 기술 인프라, 종합 스포츠 및 레크리에이션 시설(50미터 올림픽 표준 수영장 포함), 창의 및 공연 예술 공간은 물론 학생들의 개인적 및 사회적 발전을 지원하는 전용 공간을 제공하는 현대적인 맞춤형 교육 환경으로 계획됐다. 이 최첨단 학교는 지난 5년간 케냐에 미화 35억 달러의 투자를 유치하고 3만 개 이상의 신규 일자리를 창출한 타투시티의 성공을 한층 강화하는 역할도 하게 된다.

웰링턴 칼리지 인터내셔널 케냐는 엄격한 영국 국가 교육과정을 따르며, 높은 수준의 A레벨 프로그램으로 마무리된다. 또한 스포츠, 음악, 예술 분야에서도 우수한 코칭과 교육을 제공할 예정이다. 전 세계 웰링턴 칼리지 에듀케이션 네트워크의 일원으로서, 웰링턴 칼리지 인터내셔널 케냐의 학생들은 유럽과 아시아의 자매학교들과 연계해 협업 기회, 공동 학술 이니셔티브, 국제 프로그램 등의 혜택을 누리게 된다. 졸업 후에는 올드 웰링토니언(Old Wellingtonian) 동문 네트워크에 합류해, 확립된 글로벌 커뮤니티와 평생 이어지는 유대 관계를 맺게 된다.

웰링턴 칼리지의 제임스 달(James Dahl) 제15대 교장은 "웰링턴 칼리지 인터내셔널 케냐의 출범은 우리 글로벌 학교 공동체에 매우 자랑스러운 순간"이라며 "케냐의 새로운 파트너들에게 이러한 상호 연결성은 우리 전체 커뮤니티의 활기와 재능, 경험에 즉시 접근할 수 있는 기회를 제공할 것"이라고 말했다.

렌데버 창립자인 스티븐 제닝스(Stephen Jennings) 최고경영자(CEO)는 "이제 최고 수준의 영국식 교육을 받기 위해 더 이상 자녀를 영국으로 보낼 필요가 없다. 웰링턴 칼리지 인터내셔널 케냐는 학문적 엄격함과 더불어 타투시티와 지구상에서 가장 아름다운 나라 중 하나인 케냐에서만 찾을 수 있는 과외 활동, 편의시설을 함께 제공한다. 케냐는 많은 가족들의 인생 목표와 경험에 관한 '버킷리스트'에 올라 있는 곳이며, 이제는 세계 최고 수준의 교육 경험 중 하나를 누리기 위해 케냐와 타투시티로의 이주도 고려할 수 있게 됐다"고 말했다.

웰링턴 칼리지 에듀케이션의 설립 이사인 앤서니 셀던 경(Sir Anthony Seldon)은 "오늘 웰링턴 칼리지 인터내셔널 케냐 설립 발표는 동아프리카 교육에 있어 획기적인 순간을 의미한다. 경제협력개발기구(OECD)와 긴밀한 협력을 통해 발전시켜 온 인공지능과 인간 번영의 접점에 관한 웰링턴 칼리지의 선구적 작업은, 매우 인간적이면서도 대담한 미래지향적인 학교 교육 모델을 제시한다"고 말했다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2933712/Tatu_City.jpg

SOURCE Tatu City