Rendeavour 與 Wellington College Education 宣佈於肯雅塔圖市開辦環球英國學校

Wellington College International Kenya 立志成為東非頂尖學府，透過提供優質全人教育，培養學生的知識、技能及品格，助其盡展所長，攜手創建更美好的未來。 塔圖市校園的目標學生除了東非鄰國，還涵蓋更廣泛地區。校園將規劃為現代化的專屬教育園區，配備先進科學實驗室及教學空間、尖端科技基礎設施、一應俱全的體育及康樂場地（包括一個 50 米奧運標準泳池）、創意與演藝空間，以及促進學生個人成長與社交發展的特定區域。 這間頂尖學府的落成，將進一步鞏固塔圖市的成就。塔圖市至今已為肯雅帶來 35 億美元投資，並於過去五年創造逾 30,000 個新職位。

Wellington College International Kenya 將遵循嚴謹的英國國家課程，並以富挑戰性的 A-level 課程作結。此外，學校亦會在體育、音樂及藝術等領域提供卓越的培訓與教學。 作為 Wellington College Education 全球大家庭的一分子，Wellington College International Kenya 的學生將受惠於與歐亞各地姊妹學校的緊密聯繫，獲得合作機會、參與共享學術項目及國際交流計劃。 學生畢業後，將獲邀加入 Old Wellingtonian 校友網絡，從此與這個底蘊深厚的全球社群建立終身聯繫。

Wellington College 第十五任校長 James Dahl 說：「Wellington College International Kenya 的成立，令我們全球學校大家庭引以為傲。 對我們肯雅的新夥伴來說，這種緊密連繫將讓其即時融入我們整個社群的澎湃活力、廣納各方人才及深厚經驗。」

Rendeavour 創辦人兼行政總裁 Stephen Jennings 說：「如今，要讓子女接受頂尖英式教育，已不必遠赴英國。 Wellington College International Kenya 將嚴謹的學術氣氛，與多姿多彩的課外活動及設施完美結合。這些頂尖配套，只有在塔圖市以及這全球其中一個最美國家肯雅才能體驗得到。 對許多家庭而言，肯雅本來就是此生必到之地。如今更可考慮移居肯雅塔圖市，讓子女體驗世界頂尖的教育。」

Wellington College Education 創辦總監 Sir Anthony Seldon 說：「今日 Wellington College International Kenya 的成立，是東非教育一個別具變革意義的重要時刻。 Wellington College 與 OECD 緊密合作，在人工智能 (AI) 與人類發展的融合領域取得先驅成果，樹立兼具深厚人文底蘊與前瞻未來視野的教育典範。」

SOURCE Tatu City