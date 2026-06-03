Renovação da marca da JA Solar: "One JA" cria um ecossistema de energia renovável para impulsionar indústrias globais

XANGAI, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 2 de junho, foi realizada em Xangai a Conferência de Lançamento da Renovação da Marca JA e de Parceiros do Ecossistema "JAx2026". O evento revelou um novo posicionamento de marca e um plano de renovação, apresentou inovações nos três principais segmentos de negócios da JA — energia solar, soluções de armazenamento de energia e energia inteligente — e delineou seu roteiro estratégico para o setor de AIDC (Data Center para IA). Em conjunto, esses elementos apresentaram um plano abrangente de colaboração para um "Ecossistema de Energia Renovável", demonstrando a determinação da JA Solar em impulsionar a transição para uma economia de baixo carbono e promover um crescimento de alta qualidade em escala global.

JAx2026, Energia Limpa para Todos os Setores (PRNewsfoto/JA)

Durante a conferência, a JA Solar apresentou oficialmente sua estrutura unificada de marca "One JA". Como marca principal, a JA é apoiada por quatro submarcas: JA SOLAR (energia fotovoltaica), JA ESS (soluções de armazenamento de energia), JA GREEN (energia inteligente) e JA CAPITAL (plataforma de investimentos). Juntas, elas formam um sistema integrado de ciclo completo e sustentam os principais diferenciais do Ecossistema de Energia Renovável. Atuando como a plataforma global de comunicação da JA, a JAx conecta lançamentos tecnológicos, cooperação dentro do ecossistema e insights do setor para apresentar ao mundo as capacidades integradas desse ecossistema.

A energia renovável há muito deixou de ser apenas uma fonte de fornecimento energético e passou a representar uma base fundamental para impulsionar o desenvolvimento de diversos setores. Com base nessa visão, a JA Solar se posiciona como uma "Parceira global confiável em energia renovável", com a promessa da marca: "Energia confiável para a jornada à frente".

Liu Shuo, Presidente do Centro de Marca e Marketing da JA, afirmou: "A transição energética global está passando de uma fase de competição baseada no preço da eletricidade para uma etapa orientada por valor e profundamente integrada a cenários específicos. Com base em 21 anos de experiência em energia solar e em nossa missão de 'desenvolver a energia solar para beneficiar o planeta', a JA aprofundará seu Ecossistema de Energia Renovável para tornar a energia renovável estável, acessível e economicamente viável para todos os setores, avançando nessa transição em conjunto com parceiros globais."

Da "exportação de produtos" para a "construção de capacidades globais", e de uma "marca chinesa que se internacionaliza" para uma "marca verdadeiramente global", a JA Solar aproveitará as sinergias de seu ecossistema para fornecer soluções integradas de energia verde, colaborando com parceiros de toda a cadeia do setor para desenvolver tecnologias em conjunto e expandir mercados. Por meio de produtos confiáveis, soluções de sistema sob medida, serviços profissionais globais e geração consistente de valor de longo prazo, a JA está capacitando setores em todo o mundo a construir um futuro energético mais estável, sustentável e ambientalmente responsável.

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FONTE JA