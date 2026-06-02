JA พลิกโฉมแบรนด์ครั้งใหญ่ ชูแนวคิด "One JA" สร้างระบบนิเวศพลังงานสีเขียว มุ่งยกระดับภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก
News provided byJA
02 Jun, 2026, 22:15 CST
เซี่ยงไฮ้, 2 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ได้มีการจัดงานแถลงข่าวปรับโฉมแบรนด์และประชุมพันธมิตรทางธุรกิจ "JAx2026" ขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ โดยภายในงานได้มีการเปิดตัวกลยุทธ์ปรับโพสิชันทางการตลาดและแผนยกระดับแบรนด์ครั้งใหม่ พร้อมโชว์นวัตกรรมล้ำสมัยใน 3 กลุ่มธุรกิจหลักของ JA ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบพลังงานอัจฉริยะ นอกจากนี้ ยังมีการเผยแผนกลยุทธ์เพื่อรุกเข้าสู่ภาคธุรกิจศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ หรือ AIDC (AI Data Center) ซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้ถือเป็นการนำเสนอพิมพ์เขียวความร่วมมือที่มีความครอบคลุม ในการสร้าง "ระบบนิเวศพลังงานสีเขียว" พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และส่งเสริมการเติบโตอย่างมีคุณภาพในระดับสากล
ภายในงานประชุมครั้งนี้ ทาง JA ได้เปิดตัวโครงสร้างแบรนด์แบบบูรณาการอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด "One JA" โดยมี JA เป็นแบรนด์หลัก และขับเคลื่อนด้วย 4 แบรนด์ย่อย ได้แก่ JA SOLAR (ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์), JA ESS (ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน), JA GREEN (ธุรกิจพลังงานอัจฉริยะ) และ JA CAPITAL (แพลตฟอร์มการลงทุน) ซึ่งการประสานพลังของทุกแบรนด์ย่อยทำให้เกิดระบบนิเวศธุรกิจที่ครบวงจร และเป็นรากฐานสำคัญที่ตอกย้ำความแข็งแกร่งของระบบนิเวศพลังงานสีเขียว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้ JAx เป็นแพลตฟอร์มหลักในการสื่อสารทั่วโลก เพื่อเชื่อมโยงทั้งการเปิดตัวเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ความร่วมมือกับพันธมิตรในระบบนิเวศ และข้อมูลเชิงลึกในภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอศักยภาพการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุมของระบบนิเวศนี้สู่สายตาคนทั่วโลก
ปัจจุบัน พลังงานสีเขียวไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่แหล่งจ่ายพลังงานอีกต่อไป แต่ได้กลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนยกระดับการพัฒนาข้ามอุตสาหกรรม จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว JA จึงได้วางตำแหน่งตนเองให้เป็น "พันธมิตรด้านพลังงานสีเขียวระดับโลกที่วางใจได้" พร้อมมอบคำมั่นสัญญาของแบรนด์ที่ว่า "พลังงานที่วางใจได้ พร้อมร่วมเดินทางสู่อนาคต"
คุณ Liu Shuo ประธานศูนย์บริหารแบรนด์และการตลาดของ JA กล่าวว่า "การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วโลก กำลังเปลี่ยนผ่านจากการแข่งกันด้วยราคาไฟฟ้า ไปสู่ยุคที่มุ่งสร้างมูลค่าและตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานานถึง 21 ปีในแวดวงพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมด้วยพันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่ง 'พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประโยชน์ของโลกใบนี้' JA จะเดินหน้ายกระดับระบบนิเวศพลังงานสีเขียวให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อให้พลังงานสะอาดเป็นพลังงานที่มีความเสถียร เข้าถึงง่าย และคุ้มค่าสำหรับทุกภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจับมือกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านนี้ไปด้วยกัน"
JA ยกระดับบทบาทองค์กร จากเพียงผู้ "ส่งออกผลิตภัณฑ์" สู่การ "สร้างขีดความสามารถในระดับสากล" และจาก "แบรนด์จีนที่ก้าวสู่เวทีโลก" สู่การเป็น "แบรนด์ระดับโลกอย่างแท้จริง" พร้อมเดินหน้าใช้ประโยชน์จากการรวมพลังในระบบนิเวศธุรกิจ เพื่อมอบโซลูชันพลังงานสีเขียวแบบครบวงจร ขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ โซลูชันระบบที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์เฉพาะด้าน บริการระดับมืออาชีพในระดับสากล ตลอดจนมูลค่าที่มั่นคงในระยะยาว JA พร้อมแล้วที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตทางพลังงานที่มั่นคง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืนยิ่งขึ้น
SOURCE JA
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