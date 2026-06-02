Pembaharuan Jenama JA: "One JA" Mewujudkan Ekosistem Tenaga Hijau untuk Memperkasa Industri Global

SHANGHAI, 2 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Pada 2 Jun, Persidangan Pelancaran Pembaharuan Jenama JA dan Rakan Ekosistem JAx2026 telah diadakan di Shanghai. Acara tersebut memperkenalkan kedudukan jenama baharu dan pelan pembaharuan syarikat, mempamerkan inovasi merentasi tiga segmen perniagaan teras JA — tenaga solar, penyelesaian penyimpanan tenaga dan tenaga pintar — serta menggariskan pelan hala tuju strategiknya bagi sektor Pusat Data AI (AIDC). Kesemua elemen ini bersama-sama mempersembahkan pelan kerjasama menyeluruh bagi sebuah "Ekosistem Tenaga Hijau", yang mencerminkan komitmen syarikat untuk memacu peralihan rendah karbon dan pertumbuhan berkualiti tinggi di peringkat global.

JAx2026, Green Energy for Every Industry (PRNewsfoto/JA)

Pada persidangan tersebut, JA secara rasmi memperkenalkan rangka kerja jenama bersatunya yang dikenali sebagai "One JA". Sebagai jenama induk, JA disokong oleh empat subjenama iaitu JA SOLAR (Fotovolta), JA ESS (Penyelesaian Penyimpanan Tenaga), JA GREEN (Tenaga Pintar) dan JA CAPITAL (Platform Modal). Kesemuanya membentuk sistem gelung tertutup yang lengkap serta menjadi tunjang kepada kekuatan teras Ekosistem Tenaga Hijau. Sebagai platform komunikasi global JA, JAx menghubungkan pelancaran teknologi, kerjasama ekosistem dan perkongsian pandangan industri bagi mempamerkan keupayaan bersepadu ekosistem tersebut kepada dunia.

Tenaga hijau telah lama melangkaui peranannya sebagai sekadar sumber bekalan tenaga dan kini menjadi asas utama yang memperkasa pembangunan merentas pelbagai industri. Berdasarkan pemahaman tersebut, JA memposisikan dirinya sebagai "Rakan Tenaga Hijau Global yang Boleh Dipercayai" dengan janji jenama "Reliable Power for the Journey Ahead" (Kuasa yang Boleh Dipercayai untuk Perjalanan Ke Hadapan).

Liu Shuo, Presiden Pusat Jenama dan Pemasaran JA, berkata: "Peralihan tenaga global kini berubah daripada persaingan berasaskan harga elektrik kepada fasa yang dipacu nilai dan disepadukan secara mendalam dalam senario penggunaan yang khusus. Berbekalkan kepakaran selama 21 tahun dalam tenaga solar dan misi kami untuk "membangunkan tenaga solar demi manfaat planet ini", JA akan terus memperkukuh Ekosistem Tenaga Hijau bagi memastikan tenaga hijau menjadi stabil, mudah diakses dan mampu dimiliki oleh setiap industri, sambil memajukan peralihan ini bersama rakan kongsi global."

Daripada "mengeksport produk" kepada "membina keupayaan global", dan daripada "jenama Cina yang berkembang ke pasaran global" kepada "jenama yang benar-benar global", JA akan memanfaatkan sinergi dalam ekosistemnya untuk menyediakan penyelesaian tenaga hijau bersepadu. Syarikat bekerjasama dengan rakan-rakan industri untuk membangunkan teknologi dan memperluaskan pasaran secara bersama. Melalui produk yang boleh dipercayai, penyelesaian sistem yang disesuaikan, perkhidmatan profesional global serta nilai jangka panjang yang konsisten, JA membantu industri di seluruh dunia membina masa depan tenaga yang lebih stabil, lebih hijau dan lebih mampan.

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