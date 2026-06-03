Renouvellement de la marque JA : « One JA » crée un écosystème d'énergie verte pour donner plus de moyens d'action aux industries mondiales

SHANGHAI, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 2 juin, le lancement du renouvellement de la marque JA et la conférence des écopartenaires « JAx2026 » ont eu lieu à Shanghai. L'événement a été l'occasion de dévoiler le nouveau positionnement de la marque et le plan de renouvellement, de présenter les innovations dans les trois principaux secteurs d'activité de JA - l'énergie solaire, les solutions de stockage d'énergie et l'énergie intelligente - et d'exposer sa feuille de route stratégique pour le secteur des centres de données IA. L'ensemble de ces éléments constitue un plan de collaboration complet pour un « écosystème de l'énergie verte », démontrant la détermination de l'entreprise à favoriser les transitions à faible émission de carbone et une croissance de qualité supérieure à l'échelle mondiale.

JAx2026, Green Energy for Every Industry

Lors de la conférence, JA a officiellement présenté sa marque unifiée « One JA ». En tant que marque principale, JA est soutenue par quatre marques secondaires : JA SOLAR (photovoltaïque), JA ESS (solutions de stockage d'énergie), JA GREEN (énergie intelligente) et JA CAPITAL (plateforme de capital). Elles forment un système complet en boucle fermée et étayent les points forts de l'écosystème d'énergie verte. En tant que plateforme de communication mondiale de JA, JAx relie les lancements de technologies, la coopération au sein de l'écosystème et les informations sur l'industrie afin de présenter les capacités intégrées de l'écosystème dans le monde entier.

L'énergie verte a depuis longtemps dépassé son rôle de simple source d'énergie et est devenue un fondement essentiel du développement interindustriel. Forte de ce constat, JA se positionne comme un « partenaire mondial fiable en matière d'énergie verte » avec la promesse de marque « Une énergie fiable pour le voyage à venir ».

Liu Shuo, président du Centre de marque et de marketing de JA, a déclaré : « La transition énergétique mondiale passe de la concurrence sur les prix de l'électricité à une phase axée sur la valeur, profondément intégrée dans des scénarios spécifiques. S'appuyant sur 21 ans d'expertise dans le domaine de l'énergie solaire et sur sa mission de " développer l'énergie solaire pour le bien de la planète ", JA approfondira l'écosystème de l'énergie verte afin de la rendre stable, accessible et abordable pour tous les secteurs d'activité, en faisant progresser la transition avec des partenaires mondiaux ».

De l'« exportation de produits » au « renforcement des capacités mondiales », et de la « marque chinoise qui s'internationalise » à la « marque véritablement mondiale », JA exploitera les synergies de son écosystème pour fournir des solutions intégrées en matière d'énergie verte, en collaborant avec des partenaires de l'ensemble du secteur pour codévelopper des technologies et étendre les marchés. Grâce à des produits fiables, des solutions de systèmes sur mesure, des services professionnels mondiaux et une valeur constante à long terme, JA permet aux industries du monde entier de construire un avenir énergétique plus stable, plus vert et plus durable.

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