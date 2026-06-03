JA 브랜드 리뉴얼: '원 JA', 글로벌 산업 역량 강화할 녹색 에너지 생태계 조성

상하이 2026년 6월 3일 /PRNewswire/ -- 6월 2일, 'JAx2026' JA 브랜드 리뉴얼 론칭 및 에코 파트너 콘퍼런스(JA Brand Renewal Launch & Eco-Partner Conference)가 상하이에서 개최됐다. 이 행사에서는 새로운 브랜드 포지셔닝과 리뉴얼 계획이 공개됐으며, JA의 세 가지 핵심 사업 부문인 태양광, 에너지 저장 솔루션, 스마트 에너지 전반의 혁신 성과와 AIDC(AI 데이터 센터) 부문을 위한 전략적 로드맵이 소개됐다. 이러한 요소는 '녹색 에너지 생태계(Green Energy Ecosystem)'를 위한 완전한 협력 청사진을 제시하며, 전 세계적으로 저탄소 전환과 고품질 성장을 주도하겠다는 JA의 의지를 보여줬다.

JAx2026, Green Energy for Every Industry (PRNewsfoto/JA)

JA는 이번 콘퍼런스에서 통합 '원 JA(One JA)' 브랜드 프레임워크를 공식 발표했다. 마스터 브랜드인 JA는 4개 하위 브랜드인 JA 솔라(JA SOLAR, 태양광), JA ESS(에너지 저장 솔루션), JA 그린(JA GREEN, 스마트 에너지), JA 캐피탈(JA CAPITAL, 자본 플랫폼)의 지원을 받는다. 이 브랜드는 완전한 폐쇄 루프 시스템을 구성하며 녹색 에너지 생태계의 핵심 역량을 뒷받침한다. JA의 글로벌 커뮤니케이션 플랫폼 역할을 하는 JAx는 기술 출시, 생태계 협력, 산업 인사이트를 연결해 생태계의 통합 역량을 전 세계에 선보인다.

녹색 에너지는 이미 단순한 에너지 공급 수단의 역할을 넘어, 산업 간 발전을 지원하는 핵심 기반이 됐다. 이러한 통찰력을 바탕으로 JA는 '신뢰할 수 있는 글로벌 녹색 에너지 파트너(Reliable Global Green Energy Partner)'로서 '미래의의 여정을 위한 신뢰할 수 있는 동력(Reliable Power for the Journey Ahead)'이라는 브랜드 약속을 제시한다.

JA 브랜드 및 마케팅 센터의 류숴(Liu Shuo) 사장은 "글로벌 에너지 전환은 전력 가격 경쟁에서 특정 시나리오와 깊이 통합되는 가치 중심 단계로 이동하고 있다. JA는 21년간 축적한 태양광 전문성과 '지구를 이롭게 하는 태양광 발전을 개발한다(develop solar power to benefit the planet)'는 사명을 바탕으로 녹색 에너지 생태계를 심화해 모든 산업에서 녹색 에너지를 안정적이고 접근 가능하며 경제적인 에너지로 만들고, 글로벌 파트너들과 함께 전환을 추진해 나갈 것이다"라고 말했다.

JA는 '제품 수출'에서 '글로벌 역량 구축'으로, '세계로 진출하는 중국 브랜드'에서 '진정한 글로벌 브랜드'로 거듭나면서, 생태계의 시너지를 활용해 통합 녹색 에너지 솔루션을 제공할 예정이다. 또한 업계 전반의 파트너들과 협력해 기술을 공동 개발하고 시장을 확대해 나갈 계획이다. JA는 신뢰할 수 있는 제품, 맞춤형 시스템 솔루션, 글로벌 전문 서비스, 일관된 장기 가치를 통해 전 세계 산업이 더욱 안정적이고 친환경적이며 지속 가능한 에너지 미래를 구축하도록 지원하고 있다.

SOURCE JA