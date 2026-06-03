JAブランド刷新：「One JA」がグリーン・エネルギー・エコシステムを構築し、世界の産業を支援

上海、2026年6月3日 /PRNewswire/ -- 6月2日、「JAx2026」JAブランド刷新発表会およびエコパートナーカンファレンスが上海で開催されました。本イベントでは、新しいブランドポジショニングと刷新計画が発表され、JAの3つのコア事業セグメント（太陽光発電、エネルギー貯蔵ソリューション、スマートエネルギー）にわたるイノベーションが紹介されたほか、AIDC（AIデータセンター）分野における戦略的ロードマップが概説されました。これらの要素が一体となり、「グリーン・エネルギー・エコシステム」に向けた包括的な共同の青写真を提示し、低炭素への移行と質の高い成長をグローバルに推進するという同社の決意を示しました。

JAx2026, Green Energy for Every Industry (PRNewsfoto/JA)

本カンファレンスにおいて、JAは統一された「One JA」ブランドの枠組みを正式に導入しました。マスターブランドとして、JAは4つのサブブランドに支えられています：JA SOLAR（太陽光発電）、JA ESS（エネルギー貯蔵ソリューション）、JA GREEN（スマートエネルギー）、およびJA CAPITAL（資本プラットフォーム）です。これらは完全なクローズド・ループ・システムを形成し、グリーン・エネルギー・エコシステムの核となる強みを支えています。JAのグローバル・コミュニケーション・プラットフォームとして機能するJAxは、技術発表、エコシステム協力、および業界の知見を結びつけ、エコシステムの統合された能力を世界中に紹介しています。

グリーンエネルギーは、単なるエネルギー供給としての役割をはるかに超え、産業横断的な発展を支援する中核的な基盤となっています。この洞察に基づき、JAは自らを「信頼できるグローバルなグリーンエネルギー・パートナー（Reliable Global Green Energy Partner）」と位置づけ、「これからの旅路に信頼できる電力を（Reliable Power for the Journey Ahead）」をブランド・プロミスとしています。

JA Brand and Marketing CenterのプレジデントであるLiu Shuo氏は、次のように述べています。「世界のエネルギー転換は、電力価格競争から、特定のシナリオに深く統合された価値主導の段階へと移行しています。21年にわたる太陽光発電の専門知識と、『地球に利益をもたらすために太陽光発電を開発する』という当社の使命を活かし、JAはグリーンエネルギーエコシステムを深化させ、あらゆる産業にとってグリーンエネルギーが安定し、利用しやすく、安価なものとなるようにし、グローバルパートナーとともにこの移行を推進していきます。」

「製品の輸出」から「グローバルな能力の構築」へ、そして「グローバル化する中国ブランド」から「真のグローバルブランド」へと、JAはエコシステムのシナジーを活用して統合されたグリーン・エネルギー・ソリューションを提供し、業界全体のパートナーと協力して技術を共同開発し、市場を拡大していきます。信頼性の高い製品、カスタマイズされたシステムソリューション、グローバルなプロフェッショナルサービス、および一貫した長期的価値を通じて、JAは世界中の産業がより安定し、より環境に優しく、持続可能なエネルギーの未来を構築できるように支援しています。

SOURCE JA