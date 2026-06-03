Renovación de la marca JA: "One JA" crea un ecosistema de energía verde para impulsar las industrias globales

SHANGHAI, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 2 de junio se celebró en Shanghái el evento "JAx2026", que presenta el lanzamiento de la renovación de la marca JA y la conferencia Eco-Partner. En él se dio a conocer un nuevo posicionamiento de marca y un plan de renovación, se mostraron las innovaciones en los tres segmentos de negocio principales de JA (energía solar, soluciones de almacenamiento de energía y energía inteligente) y se delineó su hoja de ruta estratégica para el sector AIDC (Centro de Datos con IA). En conjunto, estos elementos conformaron un plan integral de colaboración para un "Ecosistema de Energía Verde", demostrando la determinación de la empresa de impulsar transiciones bajas en carbono y un crecimiento de alta calidad a nivel mundial.

JAx2026, Green Energy for Every Industry

En la conferencia, JA presentó oficialmente su marco de marca unificado "One JA". Como marca principal, JA cuenta con el respaldo de cuatro submarcas: JA SOLAR (Energía Fotovoltaica), JA ESS (Soluciones de Almacenamiento de Energía), JA GREEN (Energía Inteligente) y JA CAPITAL (Plataforma de Capital). Estas conforman un sistema integral y consolidan las fortalezas principales del Ecosistema de Energía Verde. JAx, la plataforma de comunicación global de JA, conecta los lanzamientos tecnológicos, la cooperación dentro del ecosistema y las perspectivas del sector para presentar las capacidades integradas del ecosistema a nivel mundial.

La energía verde ha trascendido su función como simple fuente de suministro energético y se ha convertido en un pilar fundamental que impulsa el desarrollo intersectorial. Partiendo de esta premisa, JA se posiciona como un "Socio Global Confiable en Energía Verde" con el lema "Energía Confiable para el Futuro".

Liu Shuo, presidente del Centro de Marca y Marketing de JA, declaró: "La transición energética global está pasando de la competencia por los precios de la electricidad a una fase basada en el valor, profundamente integrada en escenarios específicos. Aprovechando nuestros 21 años de experiencia en energía solar y nuestra misión de "desarrollar la energía solar en beneficio del planeta", JA profundizará en el Ecosistema de Energía Verde para que la energía verde sea estable, accesible y asequible para todos los sectores, impulsando la transición junto con socios globales".

Desde la "exportación de productos" hasta el "desarrollo de capacidades globales", y desde la "globalización de una marca china" hasta convertirse en una "marca verdaderamente global", JA aprovechará las sinergias de su ecosistema para ofrecer soluciones integradas de energía verde, colaborando con socios de toda la industria para desarrollar tecnologías y expandir mercados. Mediante productos fiables, soluciones de sistemas a medida, servicios profesionales globales y un valor constante a largo plazo, JA impulsa a las industrias de todo el mundo a construir un futuro energético más estable, ecológico y sostenible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993090/pic.jpg