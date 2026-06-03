Renovación de la marca JA: "One JA" crea un ecosistema de energía verde para impulsar las industrias globales

SHANGHÁI, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 2 de junio se celebró en Shanghái "JAx2026", la conferencia de socios por la ecología y el lanzamiento de la renovación de la marca JA. El evento dio a conocer un nuevo posicionamiento de marca y un plan de renovación, donde se presentaron innovaciones en los tres segmentos comerciales principales de JA (energía solar, soluciones de almacenamiento de energía y energía inteligente) y se delineó su hoja de ruta estratégica para el sector AIDC (centro de datos de IA). En conjunto, estos elementos presentaron un plan integral de colaboración para un "ecosistema de energía verde", lo que demuestra la determinación de la empresa de impulsar transiciones bajas en carbono y un crecimiento de alta calidad a nivel mundial.

JAx2026, energía verde para todos los sectores (PRNewsfoto/JA)

En la conferencia, JA hizo la presentación oficial de su marco de marca unificado "One JA". Como marca principal, JA cuenta con el respaldo de cuatro submarcas: JA SOLAR (energía fotovoltaica), JA ESS (soluciones de almacenamiento de energía), JA GREEN (energía inteligente) y JA CAPITAL (plataforma de capital). Juntas, forman un sistema de circuito cerrado completo y constituyen la base de las fortalezas principales del ecosistema de energía verde. JAx, que funciona como plataforma de comunicación mundial de JA, conecta los lanzamientos tecnológicos, la cooperación del ecosistema y las perspectivas del sector para presentar las capacidades integradas del ecosistema en todo el mundo.

La energía verde ha trascendido hace tiempo su papel de mera fuente de suministro energético y se ha convertido en un pilar fundamental que impulsa el desarrollo entre los diferentes sectores. Partiendo de esta premisa, JA se posiciona como un "socio global confiable en energía verde" con la promesa de la marca de ofrecer "energía confiable para el camino que tenemos por delante".

Liu Shuo, presidente de la marca JA y del Centro de Marketing, señaló: "La transición energética mundial está evolucionando de una competencia centrada en el precio de la electricidad hacia una etapa impulsada por el valor, profundamente integrada en escenarios específicos". Basándonos en 21 años de experiencia en energía solar y en nuestra misión de "desarrollar la energía solar en beneficio del planeta", JA profundizará en el ecosistema de energía verde para lograr que la energía verde sea estable, accesible y asequible para todos los sectores, con el fin de impulsar la transición junto con socios globales".

Desde la "exportación de productos" hasta el "desarrollo de capacidades globales", y desde "una marca china que se globaliza" hasta "una marca verdaderamente global", JA aprovechará las sinergias de su ecosistema para ofrecer soluciones integradas de energía verde, al colaborar con socios de toda la industria para desarrollar de forma conjunta tecnologías y expandir mercados. Mediante productos confiables, soluciones de sistemas hechas a medida, servicios profesionales globales y un valor constante a largo plazo, JA está capacitando a las industrias de todo el mundo para construir un futuro energético más estable, más ecológico y sostenible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993162/pic.jpg

FUENTE JA