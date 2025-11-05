REPOWERTEK revela "PRIME", uma solução de regeneração de bateria de chumbo-ácido mais segura em meio a preocupações globais com incêndios de lítio

A série de produtos PRIME apresenta a única tecnologia do mundo capaz de regenerar baterias de chumbo-ácido sem superaquecimento interno. Com manutenção regular e o uso de um regenerador, as baterias de chumbo-ácido podem atingir até 3 vezes a vida útil do uso típico

SEUL, Coreia do Sul, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em meio às crescentes preocupações globais com incêndios em baterias de íons de lítio, muitas vezes chamados de "fobia de fogo de lítio", a principal empresa de regeneração de baterias de chumbo-ácido da Coreia do Sul, REPOWERTEK, revelou seu inovador regenerador de quinta geração "PRIME Series", juntamente com uma oficina industrial inovadora e um modelo de negócios de plataforma, marcando um novo capítulo no setor global de regeneração de baterias. O sistema PRIME restaura as baterias sem gerar calor interno ou danos, prolongando a vida útil da bateria em 200–300% e oferecendo uma alternativa mais segura e econômica ao armazenamento de energia à base de lítio.

Em meio à intensificação da concorrência global no armazenamento de energia, as baterias de íons de lítio são cada vez mais consideradas "bombas-relógio", propensas a incêndios, superaquecimento e emissões de gases tóxicos — uma tendência agora descrita como "fobia de lítio." Mesmo as chamadas baterias LFP seguras (LiFePO₄) apresentam riscos de liberação de fluoreto de hidrogênio e explosões sob estresse térmico, o que enfatiza a necessidade urgente de soluções fundamentalmente mais seguras.

O PRIME aborda essa lacuna crítica. Ao longo de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento e cinco gerações de produtos, a REPOWERTEK exportou o PRIME para mais de 70 países. O sistema restaura com segurança e repetidamente baterias industriais de chumbo-ácido para ESS, UPS e aplicações de tração em telecomunicações, data centers, hospitais, transporte, ferrovias e defesa. Seu algoritmo exclusivo de pulso de alta frequência garante um desempenho estável da bateria por até 10 anos, evitando superaquecimento ou degradação.

"O PRIME é mais do que uma tecnologia," afirmou um porta-voz da REPOWERTEK. "É uma plataforma abrangente que reinventa o gerenciamento de baterias industriais, melhorando a segurança, a sustentabilidade e a eficiência de custos em todo o mundo."

A plataforma integra modelos de assinatura e leasing de baterias, serviços de manutenção PRIME, aluguel de equipamentos, reciclagem de chumbo e parcerias estratégicas com fabricantes, criando fluxos de receita recorrentes e um ecossistema totalmente circular e sustentável de ciclo fechado.

Inspirado nas práticas de manutenção automotiva, o sistema PRIME incorpora ciclos de restauração programados. Após a regeneração inicial em aproximadamente dois terços da vida útil da bateria, controles a cada 12 a 18 meses restauram a capacidade, reduzem os custos totais de propriedade e mantêm a operação sem incêndios durante a vida útil prolongada da bateria.

Em 2025, a REPOWERTEK apresentou sua tecnologia em importantes exposições globais, incluindo a Middle East Energy (Dubai), a The Smarter E Europe (Munique), a RE+ (Las Vegas) e a Smart Energy Week (Tóquio). A próxima participação da empresa será na Solar & Battery Asia 2025, de 5 a 7 de novembro, no KINTEX (Hall 5 – Estande D5) em Goyang, Coreia do Sul.

A REPOWERTEK está atualmente buscando parceiros regionais para joint ventures e investidores para expandir sua plataforma de regeneração e manutenção de baterias industriais nos mercados de ESS, UPS e baterias de tração.

Para consultas sobre parcerias ou investimentos, visite www.regenerator.co.kr ou entre em contato diretamente com a REPOWERTEK INC. ([email protected])

