REPOWERTEK stellt „PRIME" vor, eine sicherere Lösung zur Regenerierung von Blei-Säure-Batterien, vor dem Hintergrund globaler Bedenken hinsichtlich Bränden durch Lithium.

Die PRIME-Produktreihe verfügt über die weltweit einzige Technologie, die in der Lage ist, Blei-Säure-Batterien ohne interne Überhitzung zu regenerieren. Durch regelmäßige Wartung und den Einsatz eines Regenerators können Blei-Säure-Batterien eine bis zu dreimal längere Lebensdauer als bei typischer Nutzung erreichen.

SEOUL, Südkorea, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Angesichts der weltweit wachsenden Besorgnis über Brände von Lithium-Ionen-Batterien, die oft als „Lithium-Feuerphobie" bezeichnet wird, hat REPOWERTEK, Südkoreas führendes Unternehmen im Bereich der Regeneration von Blei-Säure-Batterien, seinen bahnbrechenden Regenerator der fünften Generation „PRIME Series" vorgestellt, zusammen mit einem innovativen industriellen Werkstatt- und Plattform-Geschäftsmodell, das ein neues Kapitel in der globalen Batterieregenerierungsbranche aufschlägt. Das PRIME-System regeneriert Batterien, ohne interne Wärme zu erzeugen oder Schäden zu verursachen. Es verlängert die Lebensdauer der Batterien um 200 bis 300 % und stellt eine sicherere und wirtschaftlichere Alternative zu Lithium-basierten Energiespeichern dar.

Angesichts des sich verschärfenden globalen Wettbewerbs im Bereich der Energiespeicherung werden Lithium-Ionen-Batterien zunehmend als „tickende Zeitbomben" angesehen, die anfällig für Brände, thermisches Durchgehen und giftige Gasemissionen sind – ein Trend, der mittlerweile als „Lithium-Phobie" bezeichnet wird. Selbst sogenannte sichere LFP-Batterien (LiFePO₄) bergen unter thermischer Belastung das Risiko der Freisetzung von Fluorwasserstoff und Explosionen, was die dringende Notwendigkeit grundlegend sicherer Lösungen unterstreicht.

PRIME schließt diese kritische Lücke. Nach mehr als einem Jahrzehnt der Forschung und Entwicklung und fünf Produktgenerationen hat REPOWERTEK PRIME in über 70 Länder exportiert. Das System regeneriert zuverlässig und wiederholt industrielle Blei-Säure-Batterien für ESS-, USV- und Traktionsanwendungen in den Bereichen Telekommunikation, Rechenzentren, Krankenhäuser, Schifffahrt, Eisenbahn und Verteidigung. Der proprietäre Hochfrequenz-Impulsalgorithmus gewährleistet eine stabile Batterieleistung für bis zu 10 Jahre und verhindert gleichzeitig Überhitzung oder Leistungsabfall.

„PRIME ist mehr als nur eine Technologie", erklärte ein Sprecher von REPOWERTEK. „Es ist eine umfassende Plattform, die das industrielle Batteriemanagement neu definiert und weltweit die Sicherheit, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz verbessert."

Die Plattform integriert Batterie-Abonnement- und Leasingmodelle, PRIME-Wartungsdienste, Gerätevermietung, Blei-Recycling und strategische Partnerschaften mit Herstellern und schafft so wiederkehrende Einnahmequellen und ein vollständig zirkuläres, nachhaltiges Ökosystem mit geschlossenem Kreislauf.

In Anlehnung an die Wartungspraktiken in der Automobilindustrie umfasst das PRIME-System planmäßige Wiederherstellungszyklen. Nach der ersten Regeneration nach etwa zwei Dritteln der Lebensdauer einer Batterie stellen Folgebehandlungen alle 12 bis 18 Monate die Kapazität wieder her, senken die Gesamtbetriebskosten und gewährleisten einen brandfreien Betrieb über die gesamte verlängerte Lebensdauer der Batterie.

Im Jahr 2025 präsentierte REPOWERTEK seine Technologie auf bedeutenden internationalen Messen, darunter die Middle East Energy (Dubai), die Smarter E Europe (München), die RE+ (Las Vegas) und die Smart Energy Week (Tokio). Das Unternehmen wird als nächstes auf der Solar & Battery Asia 2025 vom 5. bis 7. November im KINTEX (Halle 5 – Stand D5) in Goyang, Südkorea, vertreten sein.

REPOWERTEK sucht derzeit regionale Joint-Venture-Partner und Investoren, um seine Plattform für die Regeneration und Wartung von Industriebatterien auf die Märkte für Energiespeichersysteme (ESS), unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) und Traktionsbatterien auszuweiten.

Für Anfragen zu Partnerschaften oder Investitionen besuchen Sie bitte www.regenerator.co.kr oder wenden Sie sich direkt an REPOWERTEK INC. ([email protected])

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809181/Repowertek_PRNewsWire.jpg