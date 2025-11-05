-REPOWERTEK presenta "PRIME," una solución más segura para la regeneración de baterías de plomo-ácido ante la preocupación mundial por los incendios de litio

La serie de productos PRIME incorpora la única tecnología del mundo capaz de regenerar baterías de plomo-ácido sin sobrecalentamiento interno. Con un mantenimiento regular y el uso de un regenerador, las baterías de plomo-ácido pueden triplicar su vida útil.

SEUL, Corea del Sur, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En medio de la creciente preocupación mundial por los incendios de baterías de iones de litio, a menudo denominada "fobia al fuego del litio", REPOWERTEK, la empresa líder en regeneración de baterías de plomo-ácido de Corea del Sur, ha presentado su revolucionario regenerador de quinta generación "Serie PRIME", junto con un innovador taller industrial y un modelo de negocio de plataforma, marcando un nuevo hito en la industria global de la regeneración de baterías. El sistema PRIME restaura las baterías sin generar calor interno ni dañarlas, extendiendo su vida útil entre un 200 % y un 300 % y ofreciendo una alternativa más segura y económica al almacenamiento de energía basado en litio.

En un contexto de creciente competencia global en el almacenamiento de energía, las baterías de iones de litio se consideran cada vez más como "bombas de tiempo", propensas a incendios, fugas térmicas y emisiones de gases tóxicos; una tendencia que ahora se conoce como "fobia al litio". Incluso las llamadas baterías seguras LFP (LiFePO₄) conllevan riesgos de liberación de fluoruro de hidrógeno y explosiones bajo estrés térmico, lo que subraya la urgente necesidad de soluciones fundamentalmente más seguras.

PRIME aborda esta importante deficiencia. Tras más de una década de investigación y desarrollo, y cinco generaciones de productos, REPOWERTEK ha exportado PRIME a más de 70 países. El sistema restaura de forma segura y repetida las baterías industriales de plomo-ácido para aplicaciones de almacenamiento de energía (ESS), sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y tracción en sectores como telecomunicaciones, centros de datos, hospitales, transporte marítimo, ferrocarriles y defensa. Su algoritmo patentado de pulsos de alta frecuencia garantiza un rendimiento estable de la batería durante hasta 10 años, evitando el sobrecalentamiento y la degradación.

"PRIME es más que una tecnología", afirmó un portavoz de REPOWERTEK. "Es una plataforma integral que redefine la gestión de baterías industriales, mejorando la seguridad, la sostenibilidad y la rentabilidad a nivel mundial".

La plataforma integra modelos de suscripción y arrendamiento de baterías, servicios de mantenimiento PRIME, alquiler de equipos, reciclaje de plomo y alianzas estratégicas con fabricantes, creando flujos de ingresos recurrentes y un ecosistema circular, sostenible y de ciclo cerrado.

Inspirado en las prácticas de mantenimiento automotriz, el sistema PRIME incorpora ciclos de regeneración programados. Tras la regeneración inicial, aproximadamente a los dos tercios de la vida útil de la batería, los tratamientos de seguimiento cada 12-18 meses restauran la capacidad, reducen los costes totales de propiedad y garantizan un funcionamiento sin incendios durante la vida útil extendida de la batería.

En 2025, REPOWERTEK presentó su tecnología en importantes ferias internacionales, como Middle East Energy (Dubái), The Smarter E Europe (Múnich), RE+ (Las Vegas) y Smart Energy Week (Tokio). Su próxima participación será en Solar & Battery Asia 2025, del 5 al 7 de noviembre, en KINTEX (Pabellón 5, Stand D5) en Goyang, Corea del Sur.

REPOWERTEK busca socios e inversores regionales para empresas conjuntas con el fin de expandir su plataforma industrial de regeneración y mantenimiento de baterías en los mercados ESS, UPS y baterías de tracción.

Para consultas sobre alianzas o inversiones, visite www.regenerator.co.kr o póngase en contacto directamente con REPOWERTEK INC. ([email protected])

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809181/Repowertek_PRNewsWire.jpg