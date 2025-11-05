REPOWERTEK、世界でリチウム電池火災への懸念が高まる中、安全性を高めた鉛蓄電池再生ソリューション「PRIME」を発表

PRIME 製品シリーズは、内部過熱を伴わずに鉛蓄電池を再生できる、世界で唯一の技術を搭載。定期的なメンテナンスと再生装置の使用により、鉛蓄電池は通常の使用に比べて最大3 倍の寿命を実現。

ソウル（韓国）、2025年11月5日 /PRNewswire/ -- リチウムイオン電池火災、いわゆる「リチウム火災恐怖症」への懸念が世界的で高まる中、韓国を代表する鉛蓄電池再生企業であるREPOWERTEKは、画期的な第5世代再生装置「PRIMEシリーズ」を発表しました。さらに、革新的な産業用ワークショップおよびプラットフォーム型ビジネスモデルも同時に公開し、世界の電池再生業界に新たな章をもたらしました。PRIMEシステムは、内部加熱や損傷を発生させることなく電池を再生し、電池寿命を200〜300%延長します。これにより、リチウム系エネルギー貯蔵に代わる、より安全で経済的なソリューションを提供します。

エネルギー貯蔵をめぐる世界的な競争が激化する中、リチウムイオン電池は火災や熱暴走、有毒ガスの発生などの危険性から、「時限爆弾」とみなされることが増えています。こうした傾向は現在、「リチウム恐怖症」とも呼ばれています。いわゆる安全とされるLFP（LiFePO₄）電池でさえ、熱ストレス下ではフッ化水素の放出や爆発の危険性を伴うことがあり、根本的に安全なソリューションの必要性が急務であることを浮き彫りにしています。

PRIMEは、この重大な課題に対応するものです。10年以上にわたる研究開発と5世代に及ぶ製品進化を経て、REPOWERTEKはPRIMEを70か国以上に輸出しています。このシステムは、通信、データセンター、病院、海運、鉄道、防衛などの分野において、ESS、UPS、および牽引用途向けの産業用鉛蓄電池を、安全かつ繰り返し再生することができます。独自開発の高周波パルスアルゴリズムにより、過熱や劣化を防ぎつつ、最大10年間にわたり安定した電池性能を維持します。

REPOWERTEKの広報担当者は「PRIMEは単なる技術ではありません」と述べました。「これは産業用バッテリー管理を再定義し、安全性・持続可能性・コスト効率を世界的に向上させる包括的なプラットフォームです。」

このプラットフォームは、バッテリーのサブスクリプションおよびリースモデル、PRIMEメンテナンスサービス、機器レンタル、鉛リサイクル、そしてメーカーとの戦略的パートナーシップを統合し、継続的な収益源と完全に循環型で持続可能なクローズドループ型エコシステムを構築しています。

自動車のメンテナンス手法に着想を得たPRIMEシステムは、定期的な再生サイクルを組み込んでいます。電池の寿命の約3分の2に達した時点で初回再生を行い、その後12〜18か月ごとにフォローアップ処理を行うことで、容量を回復し、総保有コストを削減し、延長された寿命期間にわたって火災のない安全な運用を維持します。

2025年、REPOWERTEKはミドル・イースト・エナジー（ドバイ）、ザ・スマーターEヨーロッパ（ミュンヘン）、RE+（ラスベガス）、そしてスマートエネルギーWeek（東京）など、世界各地の主要展示会で自社技術を披露しました。同社の次回の出展は、韓国高陽市のKINTEXで11月5日から7日まで開催されるSolar & Battery Asia 2025（ホール5 – ブースD5）を予定しています。

REPOWERTEK は現在、ESS 、UPS 、および牽引用バッテリー市場において、産業用バッテリー再生・メンテナンスプラットフォームを拡大するため、地域ごとの合弁パートナーおよび投資家を募集しています。

パートナーシップまたは投資に関するお問い合わせは、www.regenerator.co.kr をご覧いただくか、REPOWERTEK INC.まで直接ご連絡ください。（[email protected]）

