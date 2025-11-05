REPOWERTEK dévoile « PRIME », une solution de régénération des batteries plomb-acide plus sûre face aux préoccupations mondiales concernant les incendies liés au lithium

La gamme de produits PRIME est dotée d'une technologie unique au monde capable de régénérer les batteries au plomb tout en évitant la surchauffe interne. Avec un entretien régulier et l'utilisation d'un régénérateur, les batteries plomb-acide peuvent avoir une durée de vie jusqu'à trois fois supérieure à celle d'une utilisation normale.

SÉOUL, Corée du Sud, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que les l'incendies de batteries lithium-ion, souvent appelés « peur des incendies de lithium », suscitent de plus en plus d'inquiétudes dans le monde, la principale entreprise sud-coréenne de régénération de batteries plomb-acide, REPOWERTEK, a dévoilé son régénérateur révolutionnaire de cinquième génération « PRIME Series », ainsi qu'un atelier industriel innovant et un modèle commercial de plateforme, marquant ainsi un nouveau chapitre dans l'industrie mondiale de la régénération des batteries. Le système PRIME restaure les batteries sans générer de chaleur interne ni de dommages, prolongeant ainsi leur durée de vie de 200 à 300 %, et offrant une alternative plus sûre et plus économique au stockage de l'énergie à base de lithium.

Alors que la concurrence mondiale s'intensifie dans le domaine du stockage de l'énergie, les batteries lithium-ion sont de plus en plus considérées comme des « bombes à retardement », sujettes à l'incendie, à l'emballement thermique et aux émissions de gaz toxiques, une tendance aujourd'hui qualifiée de « phobie du lithium ». Même les batteries LFP (LiFePO₄) dites sûres, présentent des risques de libération de fluorure d'hydrogène et d'explosion en cas de stress thermique, ce qui souligne le besoin urgent de solutions fondamentalement plus sûres.

PRIME vise à combler ce manque essentiel. Après plus d'une décennie de recherche et développement et cinq générations de produits, REPOWERTEK exporte PRIME dans plus de 70 pays. Le système restaure en toute sécurité et de manière répétée les batteries industrielles au plomb pour les applications ESS, UPS et de traction dans les télécommunications, les centres de données, les hôpitaux, le transport maritime, les chemins de fer et la défense. Son algorithme exclusif d'impulsions à haute fréquence garantit des performances stables de la batterie jusqu'à 10 ans, tout en évitant la surchauffe ou la dégradation.

« PRIME est bien plus qu'une technologie », a déclaré un porte-parole de REPOWERTEK. « Il s'agit d'une plateforme complète qui redéfinit la gestion des batteries industrielles et améliore la sécurité, la durabilité et la rentabilité dans le monde entier. »

La plateforme intègre des modèles d'abonnement et de location de batteries, des services de maintenance PRIME, la location d'équipements, le recyclage du plomb et des partenariats stratégiques avec des fabricants, créant ainsi des flux de revenus récurrents et un écosystème en boucle fermée entièrement circulaire et durable.

Inspiré des pratiques d'entretien automobile, le système PRIME intègre des cycles de restauration programmés. Après une régénération initiale aux deux tiers environ de la durée de vie d'une batterie, des traitements de suivi tous les 12 à 18 mois permettent de restaurer la capacité, de réduire les coûts totaux de possession et de maintenir un fonctionnement sans feu tout au long de la durée de vie de la batterie.

En 2025, REPOWERTEK a présenté sa technologie lors de grandes expositions mondiales, notamment Middle East Energy (Dubaï), The Smarter E Europe (Munich), RE+ (Las Vegas) et Smart Energy Week (Tokyo). La prochaine apparition de l'entreprise aura lieu lors du salon Solar & Battery Asia 2025, du 5 au 7 novembre, à KINTEX (hall 5 - stand D5) à Goyang, en Corée du Sud.

REPOWERTEK est actuellement à la recherche de partenaires régionaux et d'investisseurs pour développer sa plateforme de régénération et de maintenance des batteries industrielles sur les marchés des batteries ESS, UPS et de traction.

Pour toute demande de partenariat ou d'investissement, visitez le site www.regenerator.co.kr ou contactez directement REPOWERTEK INC. ([email protected])

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2809181/Repowertek_PRNewsWire.jpg