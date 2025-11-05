在全球普遍擔心鋰電池起火的背景下，REPOWERTEK推出更安全的鉛酸蓄電池修復解決方案「PRIME」

PRIME產品系列采用全球唯一能夠在不引發內部過熱的情況下修復鉛酸蓄電池的技術。通過定期維護並使用修復設備，鉛酸蓄電池的使用壽命可以延長至典型使用情況的3倍。

韓國首爾 2025年11月5日 /美通社/ -- 在全球對鋰離子電池起火問題的擔憂日益加劇——這種擔憂常被稱作「鋰電池起火恐懼症」——的背景下，韓國領先的鉛酸蓄電池修復公司REPOWERTEK推出了其具有開創性的第五代「PRIME系列」修復設備，並同步推出了創新的工業車間及平台商業模式，為全球電池修復行業開啟了新篇章。PRIME系統能夠在不產生內部熱量或損傷的情況下修復電池，將電池壽命延長200%至300%，為基於鋰的儲能方式提供了一種更安全、更經濟的替代方案。

在全球儲能領域競爭日益激烈的背景下，鋰離子電池正日益被視為「定時炸彈」，其易發生起火、熱失控以及有毒氣體排放等問題——這一趨勢如今被形容為「恐鋰症」。即便是所謂安全的磷酸鐵鋰（LiFePO₄，簡稱「LFP」）電池，在熱應力作用下也存在釋放氫氟化物和發生爆炸的風險，這凸顯了從根本上尋求更安全的解決方案的迫切性。