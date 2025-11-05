在全球普遍擔心鋰電池起火的背景下，REPOWERTEK推出更安全的鉛酸蓄電池修復解決方案「PRIME」
05 11月, 2025, 15:22 CST
PRIME產品系列采用全球唯一能夠在不引發內部過熱的情況下修復鉛酸蓄電池的技術。通過定期維護並使用修復設備，鉛酸蓄電池的使用壽命可以延長至典型使用情況的3倍。
韓國首爾 2025年11月5日 /美通社/ -- 在全球對鋰離子電池起火問題的擔憂日益加劇——這種擔憂常被稱作「鋰電池起火恐懼症」——的背景下，韓國領先的鉛酸蓄電池修復公司REPOWERTEK推出了其具有開創性的第五代「PRIME系列」修復設備，並同步推出了創新的工業車間及平台商業模式，為全球電池修復行業開啟了新篇章。PRIME系統能夠在不產生內部熱量或損傷的情況下修復電池，將電池壽命延長200%至300%，為基於鋰的儲能方式提供了一種更安全、更經濟的替代方案。
在全球儲能領域競爭日益激烈的背景下，鋰離子電池正日益被視為「定時炸彈」，其易發生起火、熱失控以及有毒氣體排放等問題——這一趨勢如今被形容為「恐鋰症」。即便是所謂安全的磷酸鐵鋰（LiFePO₄，簡稱「LFP」）電池，在熱應力作用下也存在釋放氫氟化物和發生爆炸的風險，這凸顯了從根本上尋求更安全的解決方案的迫切性。
PRIME填補了這一關鍵空白。經過十多年的研發以及五代產品的迭代升級，REPOWERTEK已將PRIME出口至70多個國家。該系統能夠安全、反復地修復用於儲能系統(ESS)、不間斷電源(UPS)和牽引應用的工業鉛酸蓄電池，應用領域涵蓋電信、數據中心、醫院、航運、鐵路和國防等行業。REPOWERTEK自主研發的高頻脈沖算法可以確保電池性能穩定長達十年之久，同時防止電池過熱或性能退化。
REPOWERTEK的一位發言人表示：「PRIME不僅僅是一項技術，它還是一個綜合性平台，能夠重新定義工業電池管理，提升全球范圍內的安全性、可持續性和成本效益。」
該平台整合了電池「訂閱」與租賃模式、PRIME維護服務、設備租賃、鉛回收業務，以及與制造商的戰略合作，從而形成了持續性的收入來源，並構建了一個完全循環、可持續的閉環生態系統。
受汽車保養實踐啟發，PRIME系統引入了定期修復周期機制：在電池使用壽命達到約三分之二時進行初次修復，之後每間隔12至18個月進行一次後續維護處理，即可恢復電池容量、降低總體持有成本，並在電池延長使用壽命期間保持無火災風險的安全運行狀態。
2025年，REPOWERTEK在多個全球大型展會上展示了其技術，包括中東迪拜電力能源展（Middle East Energy，迪拜）、歐洲智慧能源展（The Smarter E Europe，慕尼黑）、美國國際太陽能光伏展（RE+，拉斯維加斯）以及日本國際智慧能源周（Smart Energy Week，東京）。該公司下一次參展將是2025年11月5日至7日在韓國高陽市KINTEX（韓國國際展覽中心）舉辦的2025亞洲太陽能及電池展覽會(Solar & Battery Asia 2025)，所在展位為5號館—D5展位。
REPOWERTEK目前正在尋求區域合資伙伴及投資者，以便在儲能系統、不間斷電源及牽引電池市場上，擴展其工業電池修復與維護平台。
垂詢合作或投資情況，請訪問www.regenerator.co.kr，或是直接聯系REPOWERTEK INC.，電郵：[email protected]。
