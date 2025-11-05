REPOWERTEK presenta "PRIME", una solución de regeneración de baterías de plomo-ácido más segura en medio de la preocupación mundial por los incendios de las baterías de litio

La serie de productos PRIME cuenta con la única tecnología del mundo capaz de regenerar baterías de plomo-ácido sin sobrecalentamiento interno. Con un mantenimiento regular y el uso de un regenerador, las baterías de plomo-ácido pueden alcanzar hasta 3 veces la vida útil de un uso típico.

SEÚL, Corea del Sur, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En medio de la creciente preocupación mundial por los incendios de baterías de iones de litio, a menudo denominada "fobia al fuego de litio", REPOWERTEK, la principal empresa de regeneración de baterías de plomo-ácido de Corea del Sur, ha presentado su innovador regenerador de quinta generación "Serie PRIME", junto con un innovador taller industrial y un modelo de negocio de plataforma, marcando un nuevo capítulo en la industria mundial de regeneración de baterías. El sistema PRIME restaura las baterías sin generar calor interno ni daños, lo que extiende su vida útil entre un 200 % y un 300 % y ofrece una alternativa más segura y económica al almacenamiento de energía basado en litio.

En medio de una competencia mundial cada vez mayor en el almacenamiento de energía, las baterías de iones de litio se consideran cada vez más "bombas de relojería", propensas a incendios, fugas térmicas y emisiones de gases tóxicos; una tendencia que ahora se describe como "fobia al litio". Incluso las llamadas baterías seguras LFP (LiFePO₄) conllevan riesgos de liberación de fluoruro de hidrógeno y explosiones bajo estrés térmico, lo que destaca la urgente necesidad de soluciones fundamentalmente más seguras.

PRIME aborda esta brecha crítica. Tras más de una década de investigación y desarrollo, y cinco generaciones de productos, REPOWERTEK ha exportado PRIME a más de 70 países. El sistema restaura de forma segura y repetida las baterías industriales de plomo-ácido para aplicaciones de almacenamiento de energía (ESS), sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y tracción en los sectores de telecomunicaciones, centros de datos, hospitales, transporte marítimo, ferrocarriles y defensa. Su algoritmo patentado de pulsos de alta frecuencia garantiza que la batería tenga un rendimiento estable por hasta 10 años, lo que evita al mismo tiempo el sobrecalentamiento o la degradación.

"PRIME es más que una tecnología", señaló un portavoz de REPOWERTEK. "Se trata de una plataforma integral que redefine la gestión de baterías industriales, al mejorar la seguridad, la sostenibilidad y la rentabilidad a nivel mundial".

La plataforma integra modelos de suscripción y arrendamiento de baterías, servicios de mantenimiento PRIME, alquiler de equipos, reciclaje de plomo y alianzas estratégicas con fabricantes, para crear flujos de ingresos recurrentes y un ecosistema de ciclo cerrado totalmente circular y sostenible.

Inspirado en las prácticas de mantenimiento automotriz, el sistema PRIME incorpora ciclos de restauración programados. Después de la regeneración inicial, que ocurre aproximadamente a dos tercios de la vida útil de la batería, los tratamientos de seguimiento cada 12 a 18 meses restauran la capacidad, reducen los costos totales de propiedad y mantienen un funcionamiento libre de incendios durante la vida útil prolongada de la batería.

En 2025, REPOWERTEK presentó su tecnología en importantes exposiciones mundiales, como Middle East Energy (Dubái), The Smarter E Europe (Múnich), RE+ (Las Vegas) y Smart Energy Week (Tokio). La próxima aparición de la compañía será en Solar & Battery Asia 2025, del 5 al 7 de noviembre, en KINTEX (Pabellón 5 – Stand D5) en Goyang, Corea del Sur.

REPOWERTEK busca actualmente socios e inversores regionales para empresas conjuntas con el fin de expandir su plataforma de regeneración y mantenimiento de baterías industriales en los mercados de sistemas de almacenamiento de energía (ESS), sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y baterías de tracción.

Para consultas sobre alianzas o inversiones, visite www.regenerator.co.kr o comuníquese directamente con REPOWERTEK INC. ([email protected])

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809181/Repowertek_PRNewsWire.jpg

