شركة REPOWERTEK تكشف عن "PRIME"، حلّ أكثر أمانًا لتجديد بطاريات الرصاص الحمضية في ظل المخاوف العالمية من حرائق الليثيوم

تتميز سلسلة منتجات PRIME بالتكنولوجيا الوحيدة في العالم القادرة على تجديد بطاريات الرصاص الحمضية دون ارتفاع درجة الحرارة الداخلية بشكل مفرط. من خلال الصيانة الدورية واستخدام جهاز للتجديد، يمكن لبطاريات الرصاص الحمضية أن تحقق ما يصل إلى 3 أضعاف عمر الاستخدام التقليدي.

سيول، كوريا الجنوبية, 5 نوفمبر 2025/PRNewswire/ -- في ظل تصاعد المخاوف العالمية بشأن حرائق بطاريات الليثيوم أيون، والتي يُشار إليها غالبًا باسم "رُهاب حرائق الليثيوم"، أعلنت شركة REPOWERTEK، الرائدة في تجديد بطاريات الرصاص الحمضية في كوريا الجنوبية، عن إطلاق الجيل الخامس من جهاز التجديد الثوري "PRIME Series"، إلى جانب ورشة صناعية مبتكرة ونموذج عمل قائم على المنصات، مما يمثل فصلًا جديدًا في صناعة تجديد البطاريات عالميًا. يعمل نظام PRIME على استعادة أداء البطاريات دون توليد حرارة داخلية أو التسبب في أي تلف، مما يُطيل عمر البطارية بنسبة تتراوح ما بين 200–300%، ويوفر بديلًا اقتصاديًا وآمنًا أكثر لتخزين الطاقة القائم على الليثيوم.

وفي ظل اشتداد المنافسة العالمية في قطاع تخزين الطاقة، أصبحت بطاريات الليثيوم أيون تُعتبر على نحو متزايد "قنابلًا موقوتة"، نظرًا لقابليتها للاشتعال، والتسرب الحراري، وانبعاث الغازات السامة — وهذا توجهٌ يُشارُ إليهِ الآن باسم "رُهاب الليثيوم". حتى بطاريات فوسفات حديد الليثيوم ( LFP – LiFePO ₄ ) التي يُروّج لها بأنها آمنة، تنطوي هي الأخرى على خطر تسرب غاز فلوريد الهيدروجين ( HF ) والانفجارات عند التعرّض للإجهاد الحراري، مما يُبرز الحاجة المُلحّة إلى حلول أكثر أمانًا جوهريًا.

ثم يأتي نظام PRIME لمعالجة هذه الفجوة الحرجة. على مدى أكثر من عقد من البحث والتطوير، وخمسة أجيال من المنتجات، قامت شركة REPOWERTEK بتصدير نظام PRIME إلى أكثر من 70 دولة. يعمل النظام على استعادة بطاريات الرصاص الحمضية الصناعية بشكلٍ آمن ومتكرر، ويُستخدم في تطبيقات أنظمة تخزين الطاقة ( ESS )، ومزودات الطاقة الاحتياطية ( UPS )، وأنظمة الجر الكهربائية في الاتصالات، ومراكز البيانات، والمستشفيات، والشحن، والسكك الحديدية، والدفاع. حيث تضمن خوارزمية النبض عالي التردد الخاصة بهذا النظام أداءً ثابتًا للبطارية لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع منع ارتفاع درجة الحرارة بشكلٍ مفرط أو تدهور البطارية.

قال متحدث باسم REPOWERTEK : "إن نظام PRIME ليس مجرد تكنولوجيا". "بل منصة متكاملة تُعيد تعريف إدارة البطاريات الصناعية، وتُعزز السلامة والاستدامة والكفاءة الاقتصادية على مستوى العالم".

تدمج المنصة بين نماذج الاشتراك والتأجير الخاصة بالبطاريات، وخدمات الصيانة لنظام PRIME ، وتأجير المعدات، وإعادة تدوير الرصاص، إضافة إلى شراكات إستراتيجية مع الشركات المصنّعة، مما يخلق مصادر إيرادات متكرّرة ونظامًا بيئيًا دائريًا ومستدامًا ومغلق الحلقة بالكامل.

تَيَمُّنًا بممارسات صيانة السيارات، يعتمد نظام PRIME على دورات تجديد مُجدولة مسبقًا. حيث يتم تنفيذ عملية التجديد الأولى عند بلوغ البطارية حوالي ثلثي عمرها التشغيلي، ثم عمليات علاج لاحقة كل 12 إلى 18 شهرًا لاستعادة سعة البطارية، وتقليل تكلفة الملكية الإجمالية، وضمان تشغيل خالٍ من مخاطر الحرائق طوال فترة عمر البطارية الممتدة.

في عام 2025، عرضت REPOWERTEK تقنيتها في معارض عالمية كبرى، شملت معرض Middle East Energy (دبي)، و The Smarter E Europe (ميونيخ)، و+ RE (لاس فيغاس)، و Smart Energy Week (طوكيو). أما الظهور القادم للشركة فسيكون في معرض Solar & Battery Asia 2025 خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر في مركز KINTEX (القاعة 5 – الجناح D5 ) بمدينة غويانغ، في كوريا الجنوبية.

تسعى REPOWERTEK حاليًا إلى شركاء إقليميين ومستثمرين لمشاريع مشتركة لتوسيع منصتها لتجديد وصيانة البطاريات الصناعية عبر أسواق أنظمة تخزين الطاقة ( ESS )، ومزودات الطاقة الاحتياطية ( UPS )، وأنظمة الجر الكهربائية.

للاستفسارات بشأن الشراكة أو الاستثمار، تفضل بزيارة www.regenerator.co.kr

