REVELANDO A LISTA MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025, COM O ORFALI BROS BISTRO GARANTINDO A POSIÇÃO NO.1

O Orfali Bros Bistro em Dubai é nomeado The Best Restaurant in the Middle East & North Africa 2025, patrocinado pela S.Pellegrino e Acqua Panna e The Best Restaurant in the UAE

Omar Shihab do Boca ganha o Icon Award e o Boca recebe o Sustainable Restaurant Award

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 28 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- As estrelas da culinária do mundo dos restaurantes se reuniram na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, esta noite para a quarta edição do prêmio Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants, patrocinado pela S.Pellegrino e Acqua Panna. Realizado em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi (DCT), o evento homenageou os 50 melhores restaurantes da região, com o Orfali Bros Bistro coroado como No.1 pelo terceiro ano consecutivo.

Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants 2025 unveiled with Orfali Bros Bistro reigning as the No.1 restaurant in the region

Fundado em 2021 pelos irmãos sírios Mohammad, Wassim e Omar Orfali, o Orfali Bros Bistro combina perfeitamente a herança aleppiana com a cena gastronômica dinâmica de Dubai. Após sua classificação na lista The World's 50 Best Restaurants 2023 na posição No.46, este prêmio consolida o restaurante como uma potência culinária global.

O Trèsind Studio em Dubai mantém o No.2 e é seguido pelo Kinoya de Dubai o No.3 e pelo Khufu's no Cairo o No.4, que também foi eleito o The Best Restaurant in Egypt. A lista completa de 1-50 está disponível aqui.

William Drew, diretor de conteúdo do da Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants, diz: : "Estamos muito satisfeitos em reconhecer o Orfali Bros Bistro novamente como o restaurante No.1 da região MENA. Seu sucesso duradouro é uma comprovação do talento e da paixão dos irmãos Orfali, cuja dedicação rendeu seguidores leais tanto local quanto internacionalmente. Também estamos empolgados em ver restaurantes de 11 cidades representadas na lista deste ano, mostrando a rica variedade gastronômica da região".

