ENTHÜLLUNG DER MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS FÜR 2025, WOBEI SICH DAS ORFALI BROS BISTRO PLATZ NO.1 SICHERT

ABU DHABI, VAE, 28. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die kulinarischen Stars der Restaurantwelt trafen sich heute Abend in der Hauptstadt der VAE Abu Dhabi zur vierten Ausgabe der Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants awards, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna. Die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT) durchgeführt wurde, zeichnete die 50 besten Restaurants der Region aus, wobei Orfali Bros Bistro zum dritten Mal in Folge auf Platz No.1 gewählt wurde.

Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants 2025 unveiled with Orfali Bros Bistro reigning as the No.1 restaurant in the region

Das 2021 von den in Syrien geborenen Brüdern Mohammad, Wassim und Omar Orfali gegründete Orfali Bros Bistro verbindet nahtlos das Erbe Aleppos mit der dynamischen Restaurantszene Dubais. Nach der Aufnahme in die The World's 50 Best Restaurants 2023 auf Platz No.46, bestätigt diese Auszeichnung das Restaurant als weltweites kulinarisches Schwergewicht.

Das Trèsind Studio in Dubai bleibt auf Platz No.2, gefolgt von Dubais Kinoya auf Platz No.3 und Khufu's in Kairo auf Platz No.4, das außerdem als The Best Restaurant in Egypt ausgezeichnet wurde. Die vollständige Liste 1-50 finden Sie hier.

William Drew, Director of Content für MENA's 50 Best Restaurants, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir das Orfali Bros Bistro erneut als das No.1 der Restaurants in der MENA-Region auszeichnen konnten. Der anhaltende Erfolg ist ein Beweis für das Talent und die Leidenschaft der Brüder Orfali, deren Engagement ihnen eine treue Anhängerschaft im In- und Ausland eingebracht hat. Wir freuen uns auch, dass Restaurants aus elf Städten auf der diesjährigen Liste vertreten sind, was die reiche Vielfalt der Küchen in der Region zeigt."

