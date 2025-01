MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025: ORFALI BROS BISTRO SI CONFERMA AL NO.1

Orfali Bros Bistro a Dubai è stato nominato The Best Restaurant in the Middle East & North Africa 2025, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna , e The Best Restaurant in the UAE

ABU DHABI, EAU, 28 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Le star culinarie del mondo della ristorazione si sono riunite questa sera nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, per la quarta edizione dei riconoscimenti di Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants, sponsorizzati da S.Pellegrino & Acqua Panna. Organizzato in collaborazione con il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT), l'evento ha premiato i 50 migliori ristoranti della regione, con Orfali Bros Bistro incoronato No.1 per il terzo anno consecutivo.

Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants 2025 unveiled with Orfali Bros Bistro reigning as the No.1 restaurant in the region

Fondato nel 2021 dai fratelli siriani Mohammad, Wassim e Omar Orfali, l'Orfali Bros Bistro fonde alla perfezione la tradizione di Aleppo con il dinamico panorama gastronomico di Dubai. Dopo la sua posizione al No.46 nella classifica The World's 50 Best Restaurants 2023, questo riconoscimento consolida il ristorante come una potenza culinaria mondiale.

Trèsind Studio a Dubai rimane il No.2, seguito da Kinoya di Dubai al No.3 e da Khufu's al Cairo al No.4; quest'ultimo è stato anche nominato The Best Restaurant in Egypt. L'elenco completo da 1 a 50 è disponibile qui.

Commenta William Drew, Direttore editoriale per i Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants: "Siamo lieti di premiare nuovamente Orfali Bros Bistro come il ristorante No.1 nella regione MENA. Il suo successo duraturo testimonia il talento e la passione dei fratelli Orfali, la cui dedizione ha fatto guadagnare loro un seguito fedele a livello sia locale che internazionale. "Siamo anche soddisfatti di vedere ristoranti da 11 città rappresentati nella lista di quest'anno, a dimostrazione della ricca varietà di cucine della regione".

