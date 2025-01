PUBLICATION DU PALMARÈS MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025, AVEC ORFALI BROS BISTRO PRENANT LA PLACE DE NO.1

Orfali Bros Bistro à Dubaï est nommé The Best Restaurant in the Middle East & North Africa 2025, sponsorisé par S.Pellegrino & Acqua Panna , et The Best Restaurant in the UAE

ABOU DABI, ÉAU, 28 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Les stars culinaires du monde de la restauration ont convergé dans la capitale des ÉAU, Abou Dabi, ce soir pour la quatrième édition des Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants awards, sponsorisés par S.Pellegrino & Acqua Panna. Organisé en partenariat avec le département de la Culture et du Tourisme d'Abou Dabi (DCT), l'événement a récompensé les 50 meilleurs restaurants de la région. Orfali Bros Bistro a été couronné No.1 pour la troisième année consécutive.

Fondé en 2021 par les frères Mohammad, Wassim et Omar Orfali, originaires de Syrie, Orfali Bros Bistro allie harmonieusement l'héritage aleppin à la scène gastronomique dynamique de Dubaï. Après avoir été classé No.46 dans The World's 50 Best Restaurants 2023, le restaurant s'impose ainsi comme une référence culinaire mondiale.

Trèsind Studio à Dubaï conserve la place No.2, suivi par Kinoya à Dubaï à la place No.3 et Khufu's au Caire à la place No.4, qui est également désigné The Best Restaurant in Egypt. La liste complète 1-50 est disponible ici.

William Drew, Director of Content for MENA's 50 Best Restaurants, déclare : « Nous sommes ravis de récompenser à nouveau Orfali Bros Bistro en tant que restaurant No.1 de la région MENA. Son succès durable témoigne du talent et de la passion des frères Orfali, dont le dévouement leur a valu une clientèle fidèle, tant au niveau local qu'international. Nous sommes également ravis de voir que des restaurants de 11 villes sont représentés sur la liste de cette année, ce qui témoigne de la grande variété de cuisines dans toute la région ».

