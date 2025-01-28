揭曉 2025 年 MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS，ORFALI BROS BISTRO 榮登 NO.1

迪拜的 Trèsind Studio 蟬聯 No.2，緊接著是同在迪拜的 Kinoya（位居 No.3），以及位於開羅的 Khufu's（名列 No.4），Khufu's 同時榮膺The Best Restaurant in Egypt。完整的 1-50 名榜單可在此處找到。

MENA's 50 Best Restaurants 內容總監 William Drew 表示：「我們非常欣喜地再次肯定 Orfali Bros Bistro 榮登中東及北非地區 No.1 餐廳寶座。其長盛不衰的成就，充分展現了 Orfali 兄弟的卓越才華與滿腔熱忱，而他們的傾力奉獻，更為他們在本地及國際間贏得了廣大忠實擁護者的愛戴。我們同樣樂見今年入選榜單的餐廳遍布 11 座城市，充分彰顯了該地區餐飲文化的豐富多樣性」。

傳媒中心：

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SOURCE 50 Best