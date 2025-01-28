揭曉 2025 年 MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS，ORFALI BROS BISTRO 榮登 NO.1
新聞提供者50 Best
29 1月, 2025, 03:47 CST
- 迪拜的 Orfali Bros Bistro 榮獲由 S.Pellegrino & Acqua Panna 贊助的 The Best Restaurant in the Middle East & North Africa 2025，以及The Best Restaurant in the UAE
- 名單涵蓋了中東及北非地區 11 個不同城市的獲獎餐廳，包括馬拉喀什、貝魯特、利雅得及麥納麥
- 來自 Boca 的 Omar Shihab 贏得 Icon Award，而 Boca 則獲頒 Sustainable Restaurant Award
- Tala Bashmi 經評選榮膺 Estrella Damm N.A. Chefs' Choice Award
- Carmen Rueda Hernandez 獲得由 Valrhona 贊助的 Middle East & North Africa's Best Pastry Chef Award
- 迪拜的 Row on 45 贏得由 Ceder's 贊助的 Highest Climber Award，其排名大幅躍升 24 位，晉升至 No.17
- 位於安曼的 Dara Dining by Sara Aqel 榮獲由 Lavazza 贊助的 Highest New Entry Award，首次進榜即位列 No.18
阿聯酋阿布扎比2025年1月29日 /美通社/ -- 今晚，餐飲界的翹楚雲集於阿拉伯聯合大公國首都阿布扎比，共襄盛舉由 S.Pellegrino 及 Acqua Panna 贊助的第四屆 Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants 頒獎典禮。該活動與阿布扎比文化和旅遊局 (DCT) 合作主辦，嘉獎該地區 50 家最佳餐廳，其中 Orfali Bros Bistro 連續第三年榮獲 No.1。
由敘利亞裔的奧爾法利三兄弟 Mohammad、Wassim 和 Omar Orfali 於 2021 年創立的 Orfali Bros Bistro，完美融合了阿勒頗的傳統底蘊與迪拜充滿活力的餐飲風貌。繼 2023 年入選 The World's 50 Best Restaurants 榜單，位列 No.46 名之後，此番再度獲獎更奠定了該餐廳在全球餐飲界舉足輕重的地位。
迪拜的 Trèsind Studio 蟬聯 No.2，緊接著是同在迪拜的 Kinoya（位居 No.3），以及位於開羅的 Khufu's（名列 No.4），Khufu's 同時榮膺The Best Restaurant in Egypt。完整的 1-50 名榜單可在此處找到。
MENA's 50 Best Restaurants 內容總監 William Drew 表示：「我們非常欣喜地再次肯定 Orfali Bros Bistro 榮登中東及北非地區 No.1 餐廳寶座。其長盛不衰的成就，充分展現了 Orfali 兄弟的卓越才華與滿腔熱忱，而他們的傾力奉獻，更為他們在本地及國際間贏得了廣大忠實擁護者的愛戴。我們同樣樂見今年入選榜單的餐廳遍布 11 座城市，充分彰顯了該地區餐飲文化的豐富多樣性」。
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SOURCE 50 Best
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