揭曉 2025 年 MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS，ORFALI BROS BISTRO 榮登 NO.1

Capella Bangkok 獲選為 2024 年 The World's 50 Best Hotels 2024 的 No.1

在倫敦Guildhall舉行的頒獎典禮上公布 The World's 50 Best Hotels 2024 榜單。 此榜單表揚了全球傑出的酒店體驗,對全球消費者、旅客和酒店經營者的期望有一定影響力。 請在 此處 查看 The World's 50 Best Hotels 2024 的完整榜單。...