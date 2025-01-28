揭曉 2025 年 MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS，ORFALI BROS BISTRO 榮登 NO.1

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50 Best

29 1月, 2025, 03:47 CST

  • 迪拜的 Orfali Bros Bistro 榮獲由 S.Pellegrino & Acqua Panna 贊助的 The Best Restaurant in the Middle East & North Africa 2025，以及The Best Restaurant in the UAE
  • 名單涵蓋了中東及北非地區 11 個不同城市的獲獎餐廳，包括馬拉喀什、貝魯特、利雅得及麥納麥
  • 來自 Boca 的 Omar Shihab 贏得 Icon Award，而 Boca 則獲頒 Sustainable Restaurant Award
  • Tala Bashmi 經評選榮膺 Estrella Damm N.A. Chefs' Choice Award
  • Carmen Rueda Hernandez 獲得由 Valrhona 贊助的 Middle East & North Africa's Best Pastry Chef Award
  • 迪拜的 Row on 45 贏得由 Ceder's 贊助的 Highest Climber Award，其排名大幅躍升 24 位，晉升至 No.17
  • 位於安曼的 Dara Dining by Sara Aqel 榮獲由 Lavazza 贊助的 Highest New Entry Award，首次進榜即位列 No.18

阿聯酋阿布扎比2025年1月29日 /美通社/ -- 今晚，餐飲界的翹楚雲集於阿拉伯聯合大公國首都阿布扎比，共襄盛舉由 S.Pellegrino 及 Acqua Panna 贊助的第四屆 Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants 頒獎典禮。該活動與阿布扎比文化和旅遊局 (DCT) 合作主辦，嘉獎該地區 50 家最佳餐廳，其中 Orfali Bros Bistro 連續第三年榮獲 No.1。

由敘利亞裔的奧爾法利三兄弟 Mohammad、Wassim 和 Omar Orfali 於 2021 年創立的 Orfali Bros Bistro，完美融合了阿勒頗的傳統底蘊與迪拜充滿活力的餐飲風貌。繼 2023 年入選 The World's 50 Best Restaurants 榜單，位列 No.46 名之後，此番再度獲獎更奠定了該餐廳在全球餐飲界舉足輕重的地位。

Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants 2025 unveiled with Orfali Bros Bistro reigning as the No.1 restaurant in the region
Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants 2025 unveiled with Orfali Bros Bistro reigning as the No.1 restaurant in the region

迪拜的 Trèsind Studio 蟬聯 No.2，緊接著是同在迪拜的 Kinoya（位居 No.3），以及位於開羅的 Khufu's（名列 No.4），Khufu's 同時榮膺The Best Restaurant in Egypt。完整的 1-50 名榜單可在此處找到。

MENA's 50 Best Restaurants 內容總監 William Drew 表示：「我們非常欣喜地再次肯定 Orfali Bros Bistro 榮登中東及北非地區 No.1 餐廳寶座。其長盛不衰的成就，充分展現了 Orfali 兄弟的卓越才華與滿腔熱忱，而他們的傾力奉獻，更為他們在本地及國際間贏得了廣大忠實擁護者的愛戴。我們同樣樂見今年入選榜單的餐廳遍布 11 座城市，充分彰顯了該地區餐飲文化的豐富多樣性」。

傳媒中心：
https://mediacentre.theworlds50best.com/

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