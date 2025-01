REVELACIÓN DE LOS MENA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025, CON ORFALI BROS BISTRO EN EL PUESTO NO.1

Orfali Bros Bistro en Dubái ha sido nombrado The Best Restaurant in the Middle East & North Africa 2025, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna , y The Best Restaurant in the UAE

en Dubái ha sido nombrado The Best Restaurant in the & 2025, patrocinado por S.Pellegrino & , y The Best Restaurant in the UAE La lista incluye ganadores de 11 ciudades diferentes de la región de Medio Oriente y el Norte de África, desde Marrakech y Beirut hasta Riad y Manama

y el África, desde Marrakech y hasta Riad y Omar Shihab de Boca gana el Icon Award y Boca recibe el Sustainable Restaurant Award

de Boca gana el Icon Award y recibe el Sustainable Restaurant Award Tala Bashmi es elegida ganadora del Estrella Damm N.A . Chefs' Choice Award

es elegida ganadora del . Chefs' Choice Award Carmen Rueda Hernández reclama el Middle East & North Africa's Best Pastry Chef Award, patrocinado por Valrhona

reclama el Middle East & Best Pastry Chef Award, patrocinado por Valrhona Row on 45 en Dubái gana el Highest Climber Award, patrocinado por Ceder's, subiendo 24 puestos hasta el No.17

en Dubái gana el Highest Climber Award, patrocinado por Ceder's, subiendo 24 puestos hasta el No.17 Dara Dining by Sara Aqel en Amán es el ganador del Highest New Entry Award, patrocinado por Lavazza, tras alcanzar el puesto No.18

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 28 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Las estrellas culinarias del mundo de los restaurantes se reunieron esta noche en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, para la cuarta edición de los premios Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants, patrocinados por S.Pellegrino & Acqua Panna. Organizado en colaboración con el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT, por sus siglas en inglés), el evento honró a los 50 mejores restaurantes de la región, con Orfali Bros Bistro coronado como el No.1 por tercer año consecutivo.

Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants 2025 unveiled with Orfali Bros Bistro reigning as the No.1 restaurant in the region

Fundado en 2021 por los hermanos sirios Mohammad, Wassim y Omar Orfali, Orfali Bros Bistro combina a la perfección la herencia alepina con la dinámica escena gastronómica de Dubái. Tras su clasificación en The World's 50 Best Restaurants 2023 en el No.46, este galardón consolida al restaurante como una potencia culinaria mundial.

Trèsind Studio en Dubái mantiene el puesto No.2 y le siguen Kinoya de Dubái en el puesto No.3 y Khufu's de El Cairo en el puesto No.4, que también es nombrado The Best Restaurant in Egypt. La lista completa del puesto 1-50 está disponible aquí.

William Drew, director de contenidos de MENA's 50 Best Restaurants, afirma: "Estamos encantados de volver a reconocer a Orfali Bros Bistro como el restaurante No.1 de la región MENA. Su éxito duradero es un testimonio del talento y la pasión de los hermanos Orfali, cuya dedicación les ha valido un fiel seguimiento tanto a nivel local como internacional. También nos entusiasma ver restaurantes de 11 ciudades representados en la lista de este año, que muestran la gran variedad de cocinas de toda la región".

Centro para medios:

https://mediacentre.theworlds50best.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2608145/50_Best_Winner.jpg

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2603786/50_Best.pdf

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2590208/5139446/MENA2025_Logo.jpg

FUENTE 50 Best