مطعم ORFALI BROS BISTRO يحتلّ المرتبة NO.1 ضمن برنامج MIDDLE EAST & NORTH AFRICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2025

نال مطعم Orfali Bros Bistro في دبي جائزة The Best Restaurant in the Middle East & North Africa 2025، برعاية شركة S.Pellegrino & Acqua Panna، فضلاً عن جائزة The Best Restaurant in the UAE

تشمل القائمة وجهات مختارة من 11 مدينة مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدءاً من مراكش وبيروت وصولاً إلى الرياض والمنامة

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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- اجتمع نجوم الطهي في العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء اليوم لحضور النسخة الرابعة من جوائز Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants، برعاية شركة S.Pellegrino & Acqua Panna. وقد تم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لتكريم أفضل 50 مطعماً في المنطقة، حيث احتلّ مطعم Orfali Bros Bistro المرتبة No.1 للسنة الثالثة على التوالي.

Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants 2025 unveiled with Orfali Bros Bistro reigning as the No.1 restaurant in the region

تأسّس مطعم Orfali Bros Bistro على يد الأشقاء السوريين محمد، وسيم وعمر أورفلي في العام 2021، ليستعرض التراث الحلبي العريق ويضفي لمسة مميزة على قطاع المطاعم النابض بالحياة في دبي. وقد احتلّ المرتبة No.46 على قائمة The World's 50 Best Restaurants 2023، فرسّخ مكانته على خارطة المطاعم الرائدة عالمياً.

أما مطعم Trèsind Studio في دبي فقد احتفظ بالمرتبة No.2، يليه مطعم Kinoya في دبي في المرتبة No.3، فيما احتلّ مطعم Khufu's في القاهرة المرتبة No.4 ونال جائزة The Best Restaurant in Egypt. يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة من المرتبة 1 إلى المرتبة 50 هنا.

وبهذه المناسبة، صرّح William Drew، مدير المحتوى في برنامج جوائز Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants، قائلاً: "يسعدنا تكريم مطعم Orfali Bros Bistro الذي احتلّ المرتبة No.1 مجدداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فنجاحه الباهر على مدى سنوات متتالية يعكس مهارة الأشقاء أورفلي ونزعتهم الإبداعية والتزامهم الراسخ بتقديم تجربة طعام استثنائية لاقت استحساناً واسعاً على الصعيدين المحّلي والعالمي. كما يسرّنا إدراج وجهات مذهلة من 11 مدينة مختلفة على قائمة هذا العام، مما يستعرض تنوّع المطابخ في المنطقة وتميّزها".

للاستفسارات الإعلامية:

Tamara Tsallagova

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