RIMAN apresenta inovações em produtos e ingredientes na RIMAN North America Convention 2026

SEUL, Coreia do Sul, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A RIMAN, empresa de vendas diretas especializada em cuidados com a pele K-beauty e bem-estar, concluiu com sucesso sua RIMAN North America Convention 2026, realizada em Las Vegas, Nevada, de 7 a 9 de agosto de 2026. O evento de três dias reuniu milhares de distribuidores e líderes de vendas de toda a América do Norte para celebrar conquistas comerciais, conhecer inovações em produtos e aprimorar suas capacidades de liderança.

Convenção RIMAN América do Norte 2026, em Las Vegas

Um dos pontos altos da convenção foi o lançamento de novos produtos das principais marcas da RIMAN: ICD Skincare, ICD Makeup e botalab. Os participantes receberam acesso exclusivo a kits de edição limitada que incluíam os novos delineadores labiais, o novo concentrado microfluidizador Radiansome™ 100 e o aprimorado kit de experiência Radiansome™ 100. Esses produtos estarão disponíveis a partir de 1º de setembro de 2026.

A convenção também marcou o lançamento do Araliadiol, um ingrediente cosmético exclusivo da RIMAN derivado da Giant BYoungPool™, uma cultivar de Centella asiatica exclusiva da RIMAN e protegida por um certificado de Proteção de Variedades Vegetais com validade de 20 anos. O Araliadiol, oficialmente reconhecido pelo Personal Care Products Council (PCPC), reflete o investimento contínuo da RIMAN em inovação de ingredientes e pesquisa científica.

O lançamento do Araliadiol e de novos produtos gerou grande interesse durante todo o congresso. Os participantes se envolveram ativamente em demonstrações de produtos, sessões educativas e oportunidades de networking, demonstrando entusiasmo pelas últimas inovações da RIMAN e pelas perspectivas de crescimento da empresa.

O evento também contou com sessões gerais, master classes e programas de liderança, que proporcionaram insights de negócios, reconheceram conquistas notáveis e fortaleceram a colaboração em todo o mercado norte-americano.

"O forte engajamento que vimos durante toda a convenção reflete a confiança de nossos distribuidores na inovação da RIMAN", afirmou Youngsu Hwang, Global Chief Sales Officer da RIMAN. "Ao compartilharmos não apenas as inovações de hoje, mas também nossa visão de produto a longo prazo, buscamos inspirar confiança no futuro do negócio e criar oportunidades de crescimento sustentável para os nossos distribuidores."

A convenção da América do Norte reforçou o compromisso da RIMAN de promover a inovação de produtos e ingredientes, capacitar sua comunidade de distribuidores e apoiar o crescimento global sustentável.

Sobre a RIMAN

Fundada em 2018 na Coreia do Sul, a RIMAN é uma empresa global de vendas diretas de produtos de beleza e bem-estar que redefine a K-Beauty por meio da combinação de ingredientes tradicionais da Ilha de Jeju com inovação de ponta. Na Fazenda Inteligente em Jeju, a RIMAN gerencia todas as etapas, desde o cultivo das matérias-primas até o desenvolvimento dos produtos, incluindo seu ingrediente emblemático, Giant BYoungPool™ — uma cultivar avançada de Centella asiatica que recebeu proteção de variedade vegetal por 20 anos do Korea Forest Service, em julho de 2022, e do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), em setembro de 2025.

FONTE RIMAN