RIMAN Tonjolkan Inovasi Produk dan Ramuan di Konvensyen Amerika Utara RIMAN 2026

SEOUL, Korea Selatan, 15 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- RIMAN, sebuah syarikat jualan langsung yang mengkhusus dalam penjagaan kulit dan kesejahteraan K-beauty (kecantikan Korea), berjaya melabuhkan tirai Konvensyen Amerika Utara 2026 di Las Vegas, Nevada yang berlangsung dari 7–9 Ogos 2026. Acara selama tiga hari itu menghimpunkan ribuan pengedar dan pemimpin jualan dari seluruh Amerika Utara untuk meraikan pencapaian perniagaan, meneroka inovasi produk serta memperkukuh keupayaan kepimpinan.

RIMAN North America Convention 2026, Las Vegas

Satu sorotan penting di konvensyen itu ialah pengenalan produk baharu daripada jenama-jenama utama RIMAN—ICD Skincare, ICD Makeup dan botalab. Para peserta mendapat akses eksklusif kepada pakej edisi terhad yang menampilkan Lip Liners yang baru dilancarkan, Radiansome™ 100 Microfluidizer Concentrate baharu serta Radiansome™ 100 Experience Kit yang dipertingkat. Produk-produk ini akan tersedia mulai 1 September 2026.

Konvensyen itu turut mempersembahkan pengenalan kepada Araliadiol, iaitu ramuan kosmetik proprietari yang diperoleh daripada Giant BYoungPool™, kultivar Centella asiatica proprietari RIMAN yang dilindungi di bawah sijil Perlindungan Varieti Tumbuhan selama 20 tahun. Diiktiraf secara rasmi oleh Personal Care Products Council (PCPC), Araliadiol memperlihatkan pelaburan berterusan RIMAN dalam inovasi ramuan dan penyelidikan saintifik.

Pengenalan produk baharu dan Araliadiol mencetuskan minat yang tinggi sepanjang konvensyen tersebut. Para peserta mengambil bahagian secara aktif dalam demonstrasi produk, sesi pendidikan dan peluang membina rangkaian, sekali gus menonjolkan keterujaan terhadap inovasi terkini serta pertumbuhan masa depan RIMAN.

Konvensyen itu turut menampilkan Sesi Umum, Kelas Pakar dan program kepimpinan yang memberikan pandangan perniagaan, mengiktiraf pencapaian cemerlang serta memperkukuh kerjasama di seluruh pasaran Amerika Utara.

"Penglibatan kukuh yang kami saksikan sepanjang konvensyen mencerminkan keyakinan para pengedar kami terhadap inovasi RIMAN," kata Youngsu Hwang, Ketua Pegawai Jualan Global RIMAN. "Dengan berkongsi bukan sahaja inovasi masa kini, malah visi produk jangka panjang kami, kami menyasarkan untuk menanamkan keyakinan terhadap masa depan perniagaan serta mewujudkan peluang pertumbuhan yang mampan untuk para pengedar kami."

Konvensyen Amerika Utara itu memperteguh komitmen RIMAN untuk memajukan inovasi produk dan ramuan, di samping memperkasakan komuniti pengedarnya serta menyokong pertumbuhan global yang mampan.

Latar Belakang RIMAN

Ditubuhkan pada 2018 di Korea Selatan, RIMAN ialah syarikat jualan langsung kecantikan dan kesejahteraan global yang mentakrifkan semula K-Beauty (kecantikan Korea) menerusi ramuan warisan dari Pulau Jeju dan inovasi termaju. Di Jeju Smart Farm, RIMAN mengurus setiap peringkat, bermula daripada penanaman bahan mentah hingga pembangunan produk, termasuk ramuan istimewanya, Giant BYoungPool™—kultivar Centella asiatica termaju yang diberikan Perlindungan Varieti Tumbuhan selama 20 tahun oleh Korea Forest Service pada Julai 2022 dan Jabatan Pertanian A.S. (USDA) pada September 2025.

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